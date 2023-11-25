https://crimea.ria.ru/20231125/toksichnyy-dollar-senator-otsenil-perspektivy-amerikanskoy-valyuty-1133032734.html

Токсичный доллар: сенатор оценил перспективы американской валюты

Токсичный доллар: сенатор оценил перспективы американской валюты - РИА Новости Крым, 25.11.2023

Токсичный доллар: сенатор оценил перспективы американской валюты

Валюта США опирается только на огромный американский госдолг и является токсичной, поэтому расчеты России и Китая уже сейчас практически полностью освобождены... РИА Новости Крым, 25.11.2023

2023-11-25T08:48

2023-11-25T08:48

2023-11-25T08:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Валюта США опирается только на огромный американский госдолг и является токсичной, поэтому расчеты России и Китая уже сейчас практически полностью освобождены от доллара и этот процесс постепенно продолжится во всем мире. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов."Доллар опирается на долг США в размере более 33 трлн и обеспечен, прежде всего, многочисленными американскими военными базами по всему миру. Если кто-то собирается на этих "фантиках" строить свою собственную стабильность - может потом об этом пожалеть. США наполняют мир долларом только для собственного благополучия, для сдерживания инфляции в самой Америке. Они эти бумажки печатают, экспортируют, а за счет экспорта доллара получают совершенно реальные ценности. Те, кто не имеют это в виду, как правило, потом каются", - сказал Климов на брифинге в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".По его словам, Россия и Китай, полностью осознавая токсичность американской валюты, на сегодняшний день практически вывели доллар из своих взаиморасчетов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы движемся к пропасти": в конгрессе назвали срок дефолта СШАРубль против доллара: какую валюту пора покупать - мнение экспертаУ США больше нет денег на поддержку Украины

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китай

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей климов, россия, китай, доллар, сша, экономика, в мире, деньги, новости