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Токсичный доллар: сенатор оценил перспективы американской валюты
Токсичный доллар: сенатор оценил перспективы американской валюты - РИА Новости Крым, 25.11.2023
Токсичный доллар: сенатор оценил перспективы американской валюты
Валюта США опирается только на огромный американский госдолг и является токсичной, поэтому расчеты России и Китая уже сейчас практически полностью освобождены... РИА Новости Крым, 25.11.2023
2023-11-25T08:48
2023-11-25T08:48
2023-11-25T08:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Валюта США опирается только на огромный американский госдолг и является токсичной, поэтому расчеты России и Китая уже сейчас практически полностью освобождены от доллара и этот процесс постепенно продолжится во всем мире. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов."Доллар опирается на долг США в размере более 33 трлн и обеспечен, прежде всего, многочисленными американскими военными базами по всему миру. Если кто-то собирается на этих "фантиках" строить свою собственную стабильность - может потом об этом пожалеть. США наполняют мир долларом только для собственного благополучия, для сдерживания инфляции в самой Америке. Они эти бумажки печатают, экспортируют, а за счет экспорта доллара получают совершенно реальные ценности. Те, кто не имеют это в виду, как правило, потом каются", - сказал Климов на брифинге в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".По его словам, Россия и Китай, полностью осознавая токсичность американской валюты, на сегодняшний день практически вывели доллар из своих взаиморасчетов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы движемся к пропасти": в конгрессе назвали срок дефолта СШАРубль против доллара: какую валюту пора покупать - мнение экспертаУ США больше нет денег на поддержку Украины
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андрей климов, россия, китай, доллар, сша, экономика, в мире, деньги, новости
Токсичный доллар: сенатор оценил перспективы американской валюты
Расчеты России и Китая почти полностью освобождены от токсичного доллара - сенатор Климов
08:48 25.11.2023 (обновлено: 08:49 25.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Валюта США опирается только на огромный американский госдолг и является токсичной, поэтому расчеты России и Китая уже сейчас практически полностью освобождены от доллара и этот процесс постепенно продолжится во всем мире. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
"Доллар опирается на долг США в размере более 33 трлн и обеспечен, прежде всего, многочисленными американскими военными базами по всему миру. Если кто-то собирается на этих "фантиках" строить свою собственную стабильность - может потом об этом пожалеть. США наполняют мир долларом только для собственного благополучия, для сдерживания инфляции в самой Америке. Они эти бумажки печатают, экспортируют, а за счет экспорта доллара получают совершенно реальные ценности. Те, кто не имеют это в виду, как правило, потом каются", - сказал Климов на брифинге в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
По его словам, Россия и Китай, полностью осознавая токсичность американской валюты, на сегодняшний день практически вывели доллар из своих взаиморасчетов.
"Мы уже практически освободили наш двухсотмиллиардный (в долларовом исчислении) оборот от токсичных валют. Практически на 100% освободили. Процесс дедолларизации идет в реальных финансовых расчетах между государствами и частными компаниями. Хотя, надо привыкнуть к тому, что, как и любой процесс, связанный с огромным количеством государств, интересов и проблем, он всегда будет сложным", - констатировал сенатор.
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