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Над Севастополем сбили еще один беспилотник - РИА Новости Крым, 16.01.2023
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Над Севастополем сбили еще один беспилотник
Над Севастополем сбили еще один беспилотник - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Над Севастополем сбили еще один беспилотник
Российские системы противовоздушной обороны сбили очередной беспилотный летательный аппарат над морем в Севастополе, летевший по направлению к аэродрому... РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T11:31
2023-01-16T11:36
севастополь
происшествия
беспилотник
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили очередной беспилотный летательный аппарат над морем в Севастополе, летевший по направлению к аэродрому Бельбек. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В ночь на понедельник системы противовоздушной обороны уже сбили беспилотник над бухтой Севастополя. После начала специальной военной операции на Украине дроны регулярно появляются и уничтожаются над Севастополем. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на беспилотнике, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают.29 октября массированная атака БПЛА была совершена на Черноморской флот. Позже в Минобороны России завили, что эти беспилотники запустили в "зерновом коридоре", а также, что к атаке причастны британские военные. Произошедшее в этот день власти города назвали самой мощной атакой за весь период нападений летательных аппаратов противника на Севастополь.Перед этим один из таких аппаратов атаковал Балаклавскую ТЭС под Севастополем, а обломки другого упали на жилой дом. 22 ноября поздно вечером Севастополь в очередной раз массово атаковали беспилотники.Губернатор Михаил Развожаев сообщил сперва о сбитых двух, а позже о пяти, два из которых ПВО уничтожили на подлете к Балаклавской ТЭС, а три – над акваторией.В 2023 году первая атака на город была пресечена 2 января. Тогда в Севастополе дважды сработала система противовоздушной обороны. По информации Развожаева, над морем сбили беспилотные летательные аппараты. 4 января в районе Бельбека снова были сбиты два беспилотника.О сбитом беспилотнике Развожаев сообщал и в Рождественскую ночь. Тогда система ПВО сбила его над Северным молом.
https://crimea.ria.ru/20230116/nad-sevastopolem-sbit-bespilotnik-1126407361.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия, беспилотник, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество
Над Севастополем сбили еще один беспилотник

Развожаев: системы ПВО сбили еще один беспилотник над морем по направлению к Бельбеку

11:31 16.01.2023 (обновлено: 11:36 16.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВесна в Крыму
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили очередной беспилотный летательный аппарат над морем в Севастополе, летевший по направлению к аэродрому Бельбек. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Снова атака беспилотников. Системы ПВО сбили беспилотник над морем по направлению к Бельбеку", - написал он в своем Telegram-канале.
В ночь на понедельник системы противовоздушной обороны уже сбили беспилотник над бухтой Севастополя.
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
06:27
Над Севастополем сбит беспилотник
После начала специальной военной операции на Украине дроны регулярно появляются и уничтожаются над Севастополем. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на беспилотнике, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают.
29 октября массированная атака БПЛА была совершена на Черноморской флот. Позже в Минобороны России завили, что эти беспилотники запустили в "зерновом коридоре", а также, что к атаке причастны британские военные. Произошедшее в этот день власти города назвали самой мощной атакой за весь период нападений летательных аппаратов противника на Севастополь.
Перед этим один из таких аппаратов атаковал Балаклавскую ТЭС под Севастополем, а обломки другого упали на жилой дом. 22 ноября поздно вечером Севастополь в очередной раз массово атаковали беспилотники.
Губернатор Михаил Развожаев сообщил сперва о сбитых двух, а позже о пяти, два из которых ПВО уничтожили на подлете к Балаклавской ТЭС, а три – над акваторией.
В 2023 году первая атака на город была пресечена 2 января. Тогда в Севастополе дважды сработала система противовоздушной обороны. По информации Развожаева, над морем сбили беспилотные летательные аппараты. 4 января в районе Бельбека снова были сбиты два беспилотника.
О сбитом беспилотнике Развожаев сообщал и в Рождественскую ночь. Тогда система ПВО сбила его над Северным молом.
 
СевастопольПроисшествияБеспилотникМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаОбщество
 
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