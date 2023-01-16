https://crimea.ria.ru/20230116/nad-sevastopolem-sbit-bespilotnik-1126407361.html

Над Севастополем сбит беспилотник

Над Севастополем сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 16.01.2023

Над Севастополем сбит беспилотник

В Севастополе в ночь на понедельник система противовоздушной обороны сбила беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.01.2023

2023-01-16T06:27

2023-01-16T06:27

2023-01-16T07:25

севастополь

происшествия

михаил развожаев

беспилотник

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/09/1125774926_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_047ae072f998d677cf6a74186469af2b.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе в ночь на понедельник система противовоздушной обороны сбила беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, летательный аппарат сбит над бухтой.После начала специальной военной операции на Украине дроны регулярно появляются и уничтожаются над Севастополем. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на беспилотнике, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают.29 октября массированная атака БПЛА была совершена на Черноморской флот. Позже в Минобороны России завили, что эти беспилотники запустили в "зерновом коридоре", а также, что к атаке причастны британские военные. Произошедшее в этот день власти города назвали самой мощной атакой за весь период нападений летательных аппаратов противника на Севастополь.Перед этим один из таких аппаратов атаковал Балаклавскую ТЭС под Севастополем, а обломки другого упали на жилой дом. 22 ноября поздно вечером Севастополь в очередной раз массово атаковали беспилотники.Губернатор Михаил Развожаев сообщил сперва о сбитых двух, а позже о пяти, два из которых ПВО уничтожили на подлете к Балаклавской ТЭС, а три – над акваторией.В 2023 году первая атака на город была пресечена 2 января. Тогда в Севастополе дважды сработала система противовоздушной обороны. По информации Развожаева, над морем сбили беспилотные летательные аппараты. 4 января в районе Бельбека снова были сбиты два беспилотника.В последний раз о сбитом беспилотнике Развожаев сообщал в Рождественскую ночь. Тогда система ПВО сбила его над Северным молом.

https://crimea.ria.ru/20230107/v-sevastopole-v-rozhdestvenskuyu-noch-sbit-bespilotnik-1126278958.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, михаил развожаев, беспилотник, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым