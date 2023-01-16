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Над Севастополем сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 16.01.2023
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Над Севастополем сбит беспилотник
Над Севастополем сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Над Севастополем сбит беспилотник
В Севастополе в ночь на понедельник система противовоздушной обороны сбила беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T06:27
2023-01-16T07:25
севастополь
происшествия
михаил развожаев
беспилотник
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе в ночь на понедельник система противовоздушной обороны сбила беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, летательный аппарат сбит над бухтой.После начала специальной военной операции на Украине дроны регулярно появляются и уничтожаются над Севастополем. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на беспилотнике, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают.29 октября массированная атака БПЛА была совершена на Черноморской флот. Позже в Минобороны России завили, что эти беспилотники запустили в "зерновом коридоре", а также, что к атаке причастны британские военные. Произошедшее в этот день власти города назвали самой мощной атакой за весь период нападений летательных аппаратов противника на Севастополь.Перед этим один из таких аппаратов атаковал Балаклавскую ТЭС под Севастополем, а обломки другого упали на жилой дом. 22 ноября поздно вечером Севастополь в очередной раз массово атаковали беспилотники.Губернатор Михаил Развожаев сообщил сперва о сбитых двух, а позже о пяти, два из которых ПВО уничтожили на подлете к Балаклавской ТЭС, а три – над акваторией.В 2023 году первая атака на город была пресечена 2 января. Тогда в Севастополе дважды сработала система противовоздушной обороны. По информации Развожаева, над морем сбили беспилотные летательные аппараты. 4 января в районе Бельбека снова были сбиты два беспилотника.В последний раз о сбитом беспилотнике Развожаев сообщал в Рождественскую ночь. Тогда система ПВО сбила его над Северным молом.
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севастополь, происшествия, михаил развожаев, беспилотник, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым
Над Севастополем сбит беспилотник

Развожаев: система ПВО сбила беспилотник над бухтой Севастополя

06:27 16.01.2023 (обновлено: 07:25 16.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе в ночь на понедельник система противовоздушной обороны сбила беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его данным, летательный аппарат сбит над бухтой.
"Системы ПВО сбили над бухтой БПЛА. Все службы работают в штатном режиме", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
После начала специальной военной операции на Украине дроны регулярно появляются и уничтожаются над Севастополем. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на беспилотнике, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают.
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29 октября массированная атака БПЛА была совершена на Черноморской флот. Позже в Минобороны России завили, что эти беспилотники запустили в "зерновом коридоре", а также, что к атаке причастны британские военные. Произошедшее в этот день власти города назвали самой мощной атакой за весь период нападений летательных аппаратов противника на Севастополь.
Перед этим один из таких аппаратов атаковал Балаклавскую ТЭС под Севастополем, а обломки другого упали на жилой дом. 22 ноября поздно вечером Севастополь в очередной раз массово атаковали беспилотники.
Губернатор Михаил Развожаев сообщил сперва о сбитых двух, а позже о пяти, два из которых ПВО уничтожили на подлете к Балаклавской ТЭС, а три – над акваторией.
В 2023 году первая атака на город была пресечена 2 января. Тогда в Севастополе дважды сработала система противовоздушной обороны. По информации Развожаева, над морем сбили беспилотные летательные аппараты. 4 января в районе Бельбека снова были сбиты два беспилотника.
В последний раз о сбитом беспилотнике Развожаев сообщал в Рождественскую ночь. Тогда система ПВО сбила его над Северным молом.
 
СевастопольПроисшествияМихаил РазвожаевБеспилотникБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаКрым
 
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