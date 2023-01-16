https://crimea.ria.ru/20230116/ataka-prodolzhaetsya-nad-sevastopolem-sbit-tretiy-po-schetu-dron-1126411148.html

Атака продолжается: над Севастополем сбиты три дрона

Атака продолжается: над Севастополем сбиты три дрона - РИА Новости Крым, 16.01.2023

Атака продолжается: над Севастополем сбиты три дрона

В Севастополе средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата над акваторией. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.01.2023

2023-01-16T12:07

2023-01-16T12:07

2023-01-16T12:47

севастополь

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата над акваторией. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Ранее сообщалось о двух сбитых за день дронах в Севастополе.После начала специальной военной операции на Украине дроны регулярно появляются и уничтожаются над Севастополем. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на беспилотнике, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем сбит беспилотникВ Севастополе в Рождественскую ночь сбит беспилотникВ Севастополе сбили два беспилотника

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, михаил развожаев, беспилотник, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество, крым