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Атака продолжается: над Севастополем сбиты три дрона
Атака продолжается: над Севастополем сбиты три дрона - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Атака продолжается: над Севастополем сбиты три дрона
В Севастополе средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата над акваторией. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T12:07
2023-01-16T12:07
2023-01-16T12:47
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата над акваторией. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Ранее сообщалось о двух сбитых за день дронах в Севастополе.После начала специальной военной операции на Украине дроны регулярно появляются и уничтожаются над Севастополем. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на беспилотнике, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем сбит беспилотникВ Севастополе в Рождественскую ночь сбит беспилотникВ Севастополе сбили два беспилотника
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севастополь, происшествия, михаил развожаев, беспилотник, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество, крым
Атака продолжается: над Севастополем сбиты три дрона
Развожаев: в понедельник ПВО сбили над Севастополем три беспилотника
12:07 16.01.2023 (обновлено: 12:47 16.01.2023)