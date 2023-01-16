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Атака продолжается: над Севастополем сбиты три дрона - РИА Новости Крым, 16.01.2023
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Атака продолжается: над Севастополем сбиты три дрона
Атака продолжается: над Севастополем сбиты три дрона - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Атака продолжается: над Севастополем сбиты три дрона
В Севастополе средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата над акваторией. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T12:07
2023-01-16T12:47
севастополь
происшествия
михаил развожаев
беспилотник
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата над акваторией. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Ранее сообщалось о двух сбитых за день дронах в Севастополе.После начала специальной военной операции на Украине дроны регулярно появляются и уничтожаются над Севастополем. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на беспилотнике, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем сбит беспилотникВ Севастополе в Рождественскую ночь сбит беспилотникВ Севастополе сбили два беспилотника
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севастополь, происшествия, михаил развожаев, беспилотник, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество, крым
Атака продолжается: над Севастополем сбиты три дрона

Развожаев: в понедельник ПВО сбили над Севастополем три беспилотника

12:07 16.01.2023 (обновлено: 12:47 16.01.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРазвожаев: в понедельник ПВО сбили над Севастополем три беспилотника
Развожаев: в понедельник ПВО сбили над Севастополем три беспилотника - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата над акваторией. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Ситуация на сейчас: сбиты три БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку. Сохраняем спокойствие", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось о двух сбитых за день дронах в Севастополе.
После начала специальной военной операции на Украине дроны регулярно появляются и уничтожаются над Севастополем. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на беспилотнике, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают.
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В Севастополе сбили два беспилотника
 
СевастопольПроисшествияМихаил РазвожаевБеспилотникБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаОбществоКрым
 
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