Рейтинг@Mail.ru
Российские войска уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками - РИА Новости Крым, 05.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230305/rossiyskie-voyska-unichtozhili-punkty-upravleniya-ukrainskimi-bespilotnikami-1127358857.html
Российские войска уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками
Российские войска уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками - РИА Новости Крым, 05.03.2023
Российские войска уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками
Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 05.03.2023
2023-03-05T15:02
2023-03-05T15:02
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
россия
украина
беспилотник
новости
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127331984_0:33:3072:1760_1920x0_80_0_0_c3721d21882659d65a91563a3a513ccc.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.Также в районе населенного пункта Попов Яр ДНР уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".В свою очередь средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Димитров ДНР. Кроме того, за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч", а также уничтожено 12 украинских дронов в ДНР, ЛНР и Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление армии России в Донбассе: уничтожены 800 солдат ВСУШойгу проинспектировал российские войска в зоне СВО и вручил награды ВСУ потерпели неудачу на Краснолиманском направлении
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127331984_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_effcdc3cd7f45f22d6302371d12d5294.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецкая народная республика (днр), харьковская область, сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, россия, украина, беспилотник, новости, министерство обороны рф
Российские войска уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками

Войска РФ уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками под Харьковом и в ДНР

15:02 05.03.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБоевая стрельба РСЗО "Торнадо-Г" и пушек "Гиацинт" в зоне СВО
Боевая стрельба РСЗО Торнадо-Г и пушек Гиацинт в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.
"В районах населенных пунктов Авдеевка Донецкой Народной Республики и Двуречная Харьковской области уничтожены пункты управления украинскими беспилотными летательными аппаратами и средствами РЭБ", - говорится в сообщении.
Также в районе населенного пункта Попов Яр ДНР уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".
В свою очередь средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Димитров ДНР. Кроме того, за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч", а также уничтожено 12 украинских дронов в ДНР, ЛНР и Запорожской области.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Наступление армии России в Донбассе: уничтожены 800 солдат ВСУ
Шойгу проинспектировал российские войска в зоне СВО и вручил награды
ВСУ потерпели неудачу на Краснолиманском направлении
Донецкая Народная Республика (ДНР)Харьковская областьСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииРоссияУкраинаБеспилотникНовостиМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:47Инженерия обмана: как "разводят" доверчивых крымчан
16:17Пункт временного размещения беженцев в Джанкое закрывается
15:41Минус 500 боевиков и 40 единиц техники: сводка боев в Донбассе за сутки
15:27Очередь на Керченскую переправу сократилась вдвое
15:17Для чего Шольц летал в США на закрытую встречу с Байденом – мнение
15:02Российские войска уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками
14:53Армия России уничтожила командный пункт "Азова"* в Запорожской области
14:32Осквернение могил на Кубани - возбуждено уголовное дело
13:49Синеет рука: врачи заподозрили у Костомарова повторный сепсис
13:35Какие признаки указывают на прослушку смартфона
13:15Авиабилеты подорожают в пять раз на майские праздники – эксперт
12:37Пьяный крымчанин зарезал бывшую жену из-за ревности
11:55Переговоры России и США по ядерному вопросу скоро возобновятся – прогноз
10:32COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших
10:28Полторы тысячи абонентов в Симферополе остались без света из-за аварии
10:12Какие страны несут самые большие издержки на содержание Украины
09:36Метрополитен-музей Нью-Йорка объявил Айвазовского армянином из Украины
08:55Вкусно и полезно: врач-диетолог назвала идеальные варианты завтрака
08:32Как не получить долг по капремонту в довесок к новой квартире
08:01Хроника Крымской весны: 5 марта
Лента новостейМолния