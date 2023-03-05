https://crimea.ria.ru/20230305/rossiyskie-voyska-unichtozhili-punkty-upravleniya-ukrainskimi-bespilotnikami-1127358857.html

Российские войска уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками

Российские войска уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками - РИА Новости Крым, 05.03.2023

Российские войска уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 05.03.2023

2023-03-05T15:02

2023-03-05T15:02

2023-03-05T15:02

донецкая народная республика (днр)

харьковская область

сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

россия

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министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.Также в районе населенного пункта Попов Яр ДНР уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".В свою очередь средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Димитров ДНР. Кроме того, за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч", а также уничтожено 12 украинских дронов в ДНР, ЛНР и Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление армии России в Донбассе: уничтожены 800 солдат ВСУШойгу проинспектировал российские войска в зоне СВО и вручил награды ВСУ потерпели неудачу на Краснолиманском направлении

донецкая народная республика (днр)

харьковская область

россия

украина

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), харьковская область, сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, россия, украина, беспилотник, новости, министерство обороны рф