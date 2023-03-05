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Российские войска уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками
Российские войска уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками - РИА Новости Крым, 05.03.2023
Российские войска уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками
Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 05.03.2023
2023-03-05T15:02
2023-03-05T15:02
2023-03-05T15:02
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
россия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.Также в районе населенного пункта Попов Яр ДНР уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".В свою очередь средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Димитров ДНР. Кроме того, за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч", а также уничтожено 12 украинских дронов в ДНР, ЛНР и Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление армии России в Донбассе: уничтожены 800 солдат ВСУШойгу проинспектировал российские войска в зоне СВО и вручил награды ВСУ потерпели неудачу на Краснолиманском направлении
донецкая народная республика (днр)
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донецкая народная республика (днр), харьковская область, сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, россия, украина, беспилотник, новости, министерство обороны рф
Российские войска уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками
Войска РФ уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками под Харьковом и в ДНР