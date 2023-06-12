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Как защищен Крым – ответ депутата Госдумы - РИА Новости Крым, 12.06.2023
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Как защищен Крым – ответ депутата Госдумы
Как защищен Крым – ответ депутата Госдумы - РИА Новости Крым, 12.06.2023
Как защищен Крым – ответ депутата Госдумы
Крым в полной мере защищен от нападок украинских формирований, в регионе принимаются достаточные меры для безопасности жителей и объектов инфраструктуры. Такое... РИА Новости Крым, 12.06.2023
2023-06-12T18:41
2023-06-12T18:41
леонид бабашов
безопасность республики крым и севастополя
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Крым в полной мере защищен от нападок украинских формирований, в регионе принимаются достаточные меры для безопасности жителей и объектов инфраструктуры. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Леонид Бабашов в пресс-центре РИА Новости Крым.Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что Крыму не грозит никакая сухопутная операция, так рьяно анонсируемая киевским режимом и Западом. Полуостров находится под надежной защитой. Кроме того, предпринимаются максимальные меры по предотвращению диверсионных атак на критически важные объекты региона.О попытке врага прорвать оборону российских войск на Запорожском направлении в четверг заявил министр обороны Сергей Шойгу. В ночь на 8 июня украинские войска численностью до 1,5 тысячи человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва, но их атаки были отражены. Потери врага за минувшие сутки составили 945 боевиков и более 100 единиц военной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму не грозит сухопутная операция ВСУ - АксеновКак Крым защищен от атак диверсантов – АксеновЗащита от терактов и диверсий: в Крыму предложили способ
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РИА Новости Крым
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леонид бабашов, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, всу (вооруженные силы украины), сво, мнения, государственная дума рф, видео
Как защищен Крым – ответ депутата Госдумы

Депутат ГД Бабашов: Крым защищен от ВСУ на 100%, рисков для жителей и гостей региона нет

18:41 12.06.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Крым в полной мере защищен от нападок украинских формирований, в регионе принимаются достаточные меры для безопасности жителей и объектов инфраструктуры. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Леонид Бабашов в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Крым был защищен и вчера, и сегодня. Как говорил глава региона Сергей Аксенов, в Крыму есть дополнительные линии обороны, и есть наши ополченцы, которые сегодня также стоят на охране и защите полуострова. Рисков, по моему мнению, вообще нет. Активность, которую они (ВСУ – ред.) сегодня осуществляют, дают минимальный шанс в Херсонском регионе. Но у нас я на 100 процентов никаких рисков не вижу", - сказал он.
Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что Крыму не грозит никакая сухопутная операция, так рьяно анонсируемая киевским режимом и Западом. Полуостров находится под надежной защитой. Кроме того, предпринимаются максимальные меры по предотвращению диверсионных атак на критически важные объекты региона.
О попытке врага прорвать оборону российских войск на Запорожском направлении в четверг заявил министр обороны Сергей Шойгу. В ночь на 8 июня украинские войска численностью до 1,5 тысячи человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва, но их атаки были отражены. Потери врага за минувшие сутки составили 945 боевиков и более 100 единиц военной техники.
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