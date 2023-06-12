https://crimea.ria.ru/20230612/kak-zaschischen-krym--otvet-deputata-gosdumy-1129286343.html

Как защищен Крым – ответ депутата Госдумы

Как защищен Крым – ответ депутата Госдумы - РИА Новости Крым, 12.06.2023

Как защищен Крым – ответ депутата Госдумы

Крым в полной мере защищен от нападок украинских формирований, в регионе принимаются достаточные меры для безопасности жителей и объектов инфраструктуры. Такое... РИА Новости Крым, 12.06.2023

2023-06-12T18:41

2023-06-12T18:41

2023-06-12T18:41

леонид бабашов

безопасность республики крым и севастополя

крым

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всу (вооруженные силы украины)

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государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Крым в полной мере защищен от нападок украинских формирований, в регионе принимаются достаточные меры для безопасности жителей и объектов инфраструктуры. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Леонид Бабашов в пресс-центре РИА Новости Крым.Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что Крыму не грозит никакая сухопутная операция, так рьяно анонсируемая киевским режимом и Западом. Полуостров находится под надежной защитой. Кроме того, предпринимаются максимальные меры по предотвращению диверсионных атак на критически важные объекты региона.О попытке врага прорвать оборону российских войск на Запорожском направлении в четверг заявил министр обороны Сергей Шойгу. В ночь на 8 июня украинские войска численностью до 1,5 тысячи человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва, но их атаки были отражены. Потери врага за минувшие сутки составили 945 боевиков и более 100 единиц военной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму не грозит сухопутная операция ВСУ - АксеновКак Крым защищен от атак диверсантов – АксеновЗащита от терактов и диверсий: в Крыму предложили способ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид бабашов, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, всу (вооруженные силы украины), сво, мнения, государственная дума рф, видео