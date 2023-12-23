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Крымская конституция-1998: хроника возвращения домой

Крымская конституция-1998: хроника возвращения домой - РИА Новости Крым, 23.12.2023

Крымская конституция-1998: хроника возвращения домой

23 декабря 1998 года президент Украины Леонид Кучма подписал закон, в первом пункте которого Верховная Рада Украины постановила: "Утвердить Конституцию... РИА Новости Крым, 23.12.2023

2023-12-23T09:11

2023-12-23T09:11

2023-12-23T09:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. 23 декабря 1998 года президент Украины Леонид Кучма подписал закон, в первом пункте которого Верховная Рада Украины постановила: "Утвердить Конституцию Автономной Республики Крым". После этого за Крымом в Конституции Украины был закреплен особый конституционно-правовой статус. Спустя 16 лет это поможет крымчанам спастись от вторжения украинских неонацистов и вернуться в состав Российской Федерации на абсолютно законных основаниях. Как это было - в материале РИА Новости Крым.Как это былоЯнварь 1991-го. Общекрымский референдум. 93,26 % крымчан отвечают положительно на вопрос о "воссоздании Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора". Уже в феврале Крымская область УССР получает соответствующий статус.В мае 1992 -го Верховный Совет Автономной Республики Крым принимает "Акт о провозглашении государственной самостоятельности Республики Крым" - проще говоря, объявляет полуостров суверенным государством. В это же время принимается первая Конституцию АРК. В 1994-м в республике даже прошли президентские выборы, на которых победил гражданин России Юрий Мешков, а блок "Россия" получил конституционное большинство в парламенте - вовсе не удивительно, учитывая всегдашнее ощущение собственной принадлежности крымчан к русскому миру. По оценкам юристов, первая Конституция АРК - документ уникальный, учитывающий крымские реалии.Однако все это не получилось: новое руководство Крыма столкнулось с отсутствием экономической и управленческой базы для обеспечения реальной автономии, а тогдашний президент России Борис Ельцин говорил в Конгрессе США "Боже, храни Америку"- какая уж тут поддержка?В итоге Крым возвращается в конституционное пространство Украины, институт президентства отменяется. Президент Украины Леонид Кучма - русскоговорящий выходец из индустриального юго-востока Украины - убеждает русских крымчан, что их языковые и культурные потребности будут защищены, в 1995 году подписывает закон "Об Автономной Республике Крым", а 23 декабря 1998-го утверждает новую Конституцию АРК, которая вступит в силу 11 января 1999 года.Конституция 1998-гоСформировав внешние признаки автономии, реальные полномочия власти внутри АРК отобрали: "поводок вроде бы удлинили, но и миску отодвинули", - шутит юрист. И приводит в пример формирование бюджета Крыма, который весь свой заработок отдавал Киеву и получал назад крохи "на поддержание штанов" - о новых автодорогах, школах и других "роскошествах" в украинский период нечего было и мечтать."Конституция 1998 года была для нас компромиссом с официальным Киевом. В условиях существования Крыма во враждебной среде украинского государства, всегда строившегося как Анти-Россия, это было едва ли не единственным шансом сохранить нашу идентичность от повальной украинизации. Киевская власть намерена была нашу автономию добить. Мы и так были лишены полномочий и суверенности, которые имели по нашему Основному Закону 1992 года. Но украинизаторам было мало его отмены. Они намеревались превратить Крым в рядовую область Украины — со всеми вытекающими из этого последствиями", - комментирует тему РИА Новости Крым Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.Возвращение домойДальше - годы "украинства" со всеми вытекающими. Вот, например, 2006-й. Подготовка к парламентским выборам на Украине. В регионы спускается "указивка": перевести на "державну мову" все избирательные списки. В русскоязычном Крыму берутся за голову и решают автоматизировать процесс. Так, гражданин Воробей превращается в Горобця, а улица Воровского – в Крадижну. После консультаций собственные имена решили все же не переводить, а писать украинскими буквами, но крымчане смеялись еще долго:"Как в анекдоте, где Александр Пушкин – Сашко Гарматный, а Лев Толстой – Левко Дебелый".В такой реальности крымчанам приходилось жить вплоть до киевского майдана, за которым последовал госпереворот. Законной власти в Киеве больше не существовало. А вот в Крыму она сохранилась - никто не свергал ни Верховный Совет, ни Совмин АРК.Даже разрушить что-либо до конца киевские деятели оказались не в состоянии. Вот и здесь —проглядели ряд вошедших в текст Конституции 1998 года полномочий, опираясь на которые Крым в легитимном порядке сумел выйти из состава Украины в 2014-м, говорит спикер крымского парламента Константинов:Читайте также на РИА Новости Крым:Территория, языки и земля: топ отличий конституций Крыма при РФ и Украине"Крымская весна" изменила мировой геополитический ландшафт – МурадовНазвана сумма вложений в экономику Крыма за 9 лет в составе России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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