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Территория, языки и земля: топ отличий конституций Крыма при РФ и Украине - РИА Новости Крым, 11.04.2023
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Территория, языки и земля: топ отличий конституций Крыма при РФ и Украине
Территория, языки и земля: топ отличий конституций Крыма при РФ и Украине - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Территория, языки и земля: топ отличий конституций Крыма при РФ и Украине
11 апреля исполняется девять лет со дня принятия Конституции Республики Крым, гарантировавшей региону реальный статус, полномочия и учет интересов региона... РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T07:06
2023-04-11T07:06
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григорий демидов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 11 апреля исполняется девять лет со дня принятия Конституции Республики Крым, гарантировавшей региону реальный статус, полномочия и учет интересов региона федеральной властью. Об отличиях Основного закона республики от Конституции Автономной Республики Крым (АРК), действовавшей в период нахождения полуострова в составе Украины, РИА Новости Крым рассказал юрист, специалист по конституционному праву Григорий Демидов, входивший в состав комиссии по подготовке проекта Конституции Республики Крым в 2014 году.Крым – государство в составе РоссииСогласно статье 1 Конституции 2014 года, Республика Крым является демократическим правовым государством в составе РФ.По словам специалиста, на Украине не было никаких гарантий того, что Киев не изменит границы той или иной территориально-административной единицы, в том числе Крыма."Российская Конституция прямо гарантирует территорию субъекта федерации – Республики Крым, без ее согласия территория субъекта не может быть изменена. Это очень серьезная позиция. В составе Украины происходило просто дичайшее ущемление статуса и прав, даже тех государственных гарантий, которые ранее закреплялись законами Украины", – констатировал юрист.Он напомнил, что Автономная Республика Крым, в частности, была лишена права распоряжаться хотя бы землями своего ведения."Нужно по территории республики проводить, газопроводы, водопроводы и так далее, но решением из Киева крымскую автономию просто лишили права собственности на землю на ее же территории. Земли выделяет государственная администрация, а не местные органы. Это просто тотальное ущемление! В России все это гарантированно – и территории, и право собственности, и прочее", – указал эксперт.Государственное триязычиеВ действующей Конституции РК закреплена норма о трех государственных языках на территории республики – русском, украинском и крымско-татарском. В составе Украины Крым был административно-территориальной автономией, поэтому у него не было права иметь государственные языки. Все, чего могла добиться в такой ситуации крымская автономия – закрепить в Конституции обязательный порядок публикации на русском, украинском и крымско-татарском языках всех нормативно-правовых актов Верховного совета, Совета министров и других органов власти.Когда полуостров вернулся в Россию, в Конституции четко были закреплены нормы о трех государственных языках, подчеркнул Демидов.Право законодательной инициативыС принятием Конституции 2014 года Крым получили право законодательной инициативы. Республика имеет право вносить законопроекты в Госдуму и участвовать в их рассмотрении. Два представителя субъекта — от главы республики и от Госсовета РК — входят в Совет Федерации. При Украине Крым мог об этом лишь мечтать, хотя руководство АРК и экспертное сообщество неоднократно поднимали этот вопрос перед украинскими властями. Максимум, на что Крым мог рассчитывать в этот период – передавать наиболее значимые проекты через Центр законодательных инициатив во временную специальную комиссию по вопросам Крыма при Верховной раде, которая была создана только лишь в июне 2013 года. Еще одно свидетельство того, что Киев вовсе не был заинтересован в расширении полномочий Крыма, в особенности в экономической сфере.Опыт Крыма и конституционная реформа 2020 годаКрымский опыт даже был учтен при внесении поправок в Конституцию Российской Федерации в 2020 году, отмечает Демидов. В частности, по его словам, благодаря крымскому участию в основной закон страны вписана норма о признании этнокультурного многообразия на территории России. Эксперт утверждает, что не без участия Крыма в Конституции РФ закреплено, что утверждение председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров проходит через Госдуму.Конституция Республики Крым была принята Государственным советом РК 11 апреля 2014 года. На следующий день текст документа был опубликован в средствах массовой информации и вступил в силу с момента обнародования. Основной закон Крыма структурирован и создан по аналогу Конституции РФ. В ней присутствует преамбула и 9 глав основной части, а также завершающая глава, в которой определены "Переходные положения".Принятие данного документа завершило процесс вхождения Крыма в состав России на законодательном уровне. 11 апреля в Крыму является официальным праздником – Днем Конституции РК.
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крым, закон и право, общество, политика, россия, конституция республики крым, изменения в конституции рф, григорий демидов
Территория, языки и земля: топ отличий конституций Крыма при РФ и Украине

Юрист Демидов назвал главные отличия конституций российского и украинского Крыма

07:06 11.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Раздача Конституции Республики Крым в Симферополе
 Раздача Конституции Республики Крым в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 11 апреля исполняется девять лет со дня принятия Конституции Республики Крым, гарантировавшей региону реальный статус, полномочия и учет интересов региона федеральной властью. Об отличиях Основного закона республики от Конституции Автономной Республики Крым (АРК), действовавшей в период нахождения полуострова в составе Украины, РИА Новости Крым рассказал юрист, специалист по конституционному праву Григорий Демидов, входивший в состав комиссии по подготовке проекта Конституции Республики Крым в 2014 году.

Крым – государство в составе России

Согласно статье 1 Конституции 2014 года, Республика Крым является демократическим правовым государством в составе РФ.
"На Украине этот статус обозначали то автономной республикой, то административной автономией – то есть принижение было дичайшее. Сегодня статус Крыма, как и его территория, закреплены в конституциях Республики Крым и РФ и не могут быть изменены без согласия республики, вплоть до проведения референдума", - отметил Демидов.
По словам специалиста, на Украине не было никаких гарантий того, что Киев не изменит границы той или иной территориально-административной единицы, в том числе Крыма.
"Российская Конституция прямо гарантирует территорию субъекта федерации – Республики Крым, без ее согласия территория субъекта не может быть изменена. Это очень серьезная позиция. В составе Украины происходило просто дичайшее ущемление статуса и прав, даже тех государственных гарантий, которые ранее закреплялись законами Украины", – констатировал юрист.
Он напомнил, что Автономная Республика Крым, в частности, была лишена права распоряжаться хотя бы землями своего ведения.
"Нужно по территории республики проводить, газопроводы, водопроводы и так далее, но решением из Киева крымскую автономию просто лишили права собственности на землю на ее же территории. Земли выделяет государственная администрация, а не местные органы. Это просто тотальное ущемление! В России все это гарантированно – и территории, и право собственности, и прочее", – указал эксперт.
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Государственное триязычие

В действующей Конституции РК закреплена норма о трех государственных языках на территории республики – русском, украинском и крымско-татарском. В составе Украины Крым был административно-территориальной автономией, поэтому у него не было права иметь государственные языки. Все, чего могла добиться в такой ситуации крымская автономия – закрепить в Конституции обязательный порядок публикации на русском, украинском и крымско-татарском языках всех нормативно-правовых актов Верховного совета, Совета министров и других органов власти.
Когда полуостров вернулся в Россию, в Конституции четко были закреплены нормы о трех государственных языках, подчеркнул Демидов.

Право законодательной инициативы

С принятием Конституции 2014 года Крым получили право законодательной инициативы. Республика имеет право вносить законопроекты в Госдуму и участвовать в их рассмотрении. Два представителя субъекта — от главы республики и от Госсовета РК — входят в Совет Федерации. При Украине Крым мог об этом лишь мечтать, хотя руководство АРК и экспертное сообщество неоднократно поднимали этот вопрос перед украинскими властями. Максимум, на что Крым мог рассчитывать в этот период – передавать наиболее значимые проекты через Центр законодательных инициатив во временную специальную комиссию по вопросам Крыма при Верховной раде, которая была создана только лишь в июне 2013 года. Еще одно свидетельство того, что Киев вовсе не был заинтересован в расширении полномочий Крыма, в особенности в экономической сфере.
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Опыт Крыма и конституционная реформа 2020 года

Крымский опыт даже был учтен при внесении поправок в Конституцию Российской Федерации в 2020 году, отмечает Демидов. В частности, по его словам, благодаря крымскому участию в основной закон страны вписана норма о признании этнокультурного многообразия на территории России. Эксперт утверждает, что не без участия Крыма в Конституции РФ закреплено, что утверждение председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров проходит через Госдуму.
"Мы серьезно спорили на эту тему с нашими кураторами в Москве, но, к счастью, удалось в итоге убедить, что нужно закрепить в Конституции парламентский контроль за исполнительной властью. В Конституции РК 2014 года ведь закреплены контрольные функции парламента за деятельностью правительства. Это наш опыт, который перенесен на федеральный уровень, в Европе этого нет", - пояснил Демидов.
Конституция Республики Крым была принята Государственным советом РК 11 апреля 2014 года. На следующий день текст документа был опубликован в средствах массовой информации и вступил в силу с момента обнародования. Основной закон Крыма структурирован и создан по аналогу Конституции РФ. В ней присутствует преамбула и 9 глав основной части, а также завершающая глава, в которой определены "Переходные положения".
Принятие данного документа завершило процесс вхождения Крыма в состав России на законодательном уровне. 11 апреля в Крыму является официальным праздником – Днем Конституции РК.
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымЗакон и правоОбществоПолитикаРоссияКонституция Республики КрымИзменения в Конституции РФГригорий Демидов
 
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