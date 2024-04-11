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Территория, языки и земля: топ отличий конституций Крыма при РФ и Украине

Территория, языки и земля: топ отличий конституций Крыма при РФ и Украине - РИА Новости Крым, 11.04.2024

Территория, языки и земля: топ отличий конституций Крыма при РФ и Украине

11 апреля исполняется десять лет со дня принятия Конституции Республики Крым, гарантировавшей региону реальный статус, полномочия и учет интересов региона... РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T08:06

2024-04-11T08:06

2024-04-11T08:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 11 апреля исполняется десять лет со дня принятия Конституции Республики Крым, гарантировавшей региону реальный статус, полномочия и учет интересов региона федеральной властью. Об отличиях Основного закона республики от Конституции Автономной Республики Крым (АРК), действовавшей в период нахождения полуострова в составе Украины, РИА Новости Крым рассказал юрист, специалист по конституционному праву Григорий Демидов, входивший в состав комиссии по подготовке проекта Конституции Республики Крым в 2014 году.Крым – государство в составе РоссииСогласно статье 1 Конституции 2014 года, Республика Крым является демократическим правовым государством в составе РФ.По словам специалиста, на Украине не было никаких гарантий того, что Киев не изменит границы той или иной территориально-административной единицы, в том числе Крыма."Российская Конституция прямо гарантирует территорию субъекта федерации – Республики Крым, без ее согласия территория субъекта не может быть изменена. Это очень серьезная позиция. В составе Украины происходило просто дичайшее ущемление статуса и прав, даже тех государственных гарантий, которые ранее закреплялись законами Украины", – констатировал юрист.Он напомнил, что Автономная Республика Крым, в частности, была лишена права распоряжаться хотя бы землями своего ведения."Нужно по территории республики проводить газопроводы, водопроводы и так далее, но решением из Киева крымскую автономию просто лишили права собственности на землю на ее же территории. Земли выделяет государственная администрация, а не местные органы. Это просто тотальное ущемление! В России все это гарантированно – и территории, и право собственности, и прочее", – указал эксперт.Государственное триязычиеВ действующей Конституции РК закреплена норма о трех государственных языках на территории республики – русском, украинском и крымско-татарском. В составе Украины Крым был административно-территориальной автономией, поэтому у него не было права иметь государственные языки. Все, чего могла добиться в такой ситуации крымская автономия – закрепить в Конституции обязательный порядок публикации на русском, украинском и крымско-татарском языках всех нормативно-правовых актов Верховного совета, Совета министров и других органов власти.Когда полуостров вернулся в Россию, в Конституции четко были закреплены нормы о трех государственных языках, подчеркнул Демидов.Право законодательной инициативыС принятием Конституции 2014 года Крым получили право законодательной инициативы. Республика имеет право вносить законопроекты в Госдуму и участвовать в их рассмотрении. Два представителя субъекта — от главы республики и от Госсовета РК — входят в Совет Федерации. При Украине Крым мог об этом лишь мечтать, хотя руководство АРК и экспертное сообщество неоднократно поднимали этот вопрос перед украинскими властями. Максимум, на что Крым мог рассчитывать в этот период – передавать наиболее значимые проекты через Центр законодательных инициатив во временную специальную комиссию по вопросам Крыма при Верховной раде, которая была создана только лишь в июне 2013 года. Еще одно свидетельство того, что Киев вовсе не был заинтересован в расширении полномочий Крыма, в особенности в экономической сфере.Опыт Крыма и конституционная реформа 2020 годаКрымский опыт даже был учтен при внесении поправок в Конституцию Российской Федерации в 2020 году, отмечает Демидов. В частности, по его словам, благодаря крымскому участию в основной закон страны вписана норма о признании этнокультурного многообразия на территории России. Эксперт утверждает, что не без участия Крыма в Конституции РФ закреплено, что утверждение председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров проходит через Госдуму.Конституция Республики Крым была принята Государственным советом РК 11 апреля 2014 года. На следующий день текст документа был опубликован в средствах массовой информации и вступил в силу с момента обнародования. Основной закон Крыма структурирован и создан по аналогу Конституции РФ. В ней присутствует преамбула и 9 глав основной части, а также завершающая глава, в которой определены "Переходные положения".Принятие данного документа завершило процесс вхождения Крыма в состав России на законодательном уровне. 11 апреля в Крыму является официальным праздником – Днем Конституции РК.

https://crimea.ria.ru/20220125/aksenov-vnov-smozhet-stat-glavoy-kryma-posle-izmeneniya-konstitutsii-rk-1122153046.html

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