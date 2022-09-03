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Шредер жестко осадил Зеленского после угроз захватить Крым - РИА Новости Крым, 03.09.2022
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Шредер жестко осадил Зеленского после угроз захватить Крым
Шредер жестко осадил Зеленского после угроз захватить Крым - РИА Новости Крым, 03.09.2022
Шредер жестко осадил Зеленского после угроз захватить Крым
Украина не сможет получить Крым военным путем, слова Владимира Зеленского о перспективе захвата полуострова лишены смысла. Об этом заявил бывший канцлер... РИА Новости Крым, 03.09.2022
2022-09-03T09:48
2022-09-03T09:48
германия
украина
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Украина не сможет получить Крым военным путем, слова Владимира Зеленского о перспективе захвата полуострова лишены смысла. Об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью испанской газете ABC.Экс-канцлер подчеркнул, что Крым оказался в составе УССР только благодаря личному решению советского лидера Никиты Хрущева."И сделал он это, потому что думал, что СССР проживет столько же, сколько католическая церковь, что, к счастью, оказалось не так", — добавил Шредер.Ранее Зеленский в очередном обращении пообещал, что Киев захватит Крым, а также освобожденные территории и акваторию Черного и Азовского морей от Змеиного до Керченского пролива.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://crimea.ria.ru/20220719/ekspert-otsenil-zayavlenie-ukrainy-o-zakhvate-kryma-i-unichtozhenii-chf-rf-1123899571.html
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германия, украина, владимир зеленский (президент украины)
Шредер жестко осадил Зеленского после угроз захватить Крым

Экс-канцлер ФРГ Шредер назвал бредом слова Зеленского о попытке вернуть Крым военным путем

09:48 03.09.2022
 
© RONALDO SCHEMIDT / AFPПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© RONALDO SCHEMIDT / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Украина не сможет получить Крым военным путем, слова Владимира Зеленского о перспективе захвата полуострова лишены смысла. Об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью испанской газете ABC.
"Идея о том, что президент Зеленский сможет получить Крым военным путем — это бред", — высказался Шредер.
Экс-канцлер подчеркнул, что Крым оказался в составе УССР только благодаря личному решению советского лидера Никиты Хрущева.
"И сделал он это, потому что думал, что СССР проживет столько же, сколько католическая церковь, что, к счастью, оказалось не так", — добавил Шредер.
Ранее Зеленский в очередном обращении пообещал, что Киев захватит Крым, а также освобожденные территории и акваторию Черного и Азовского морей от Змеиного до Керченского пролива.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
ГерманияУкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)
 
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