https://crimea.ria.ru/20220903/shreder-zhestko-osadil-zelenskogo-posle-ugroz-zakhvatit-krym-1124389562.html

Шредер жестко осадил Зеленского после угроз захватить Крым

Шредер жестко осадил Зеленского после угроз захватить Крым - РИА Новости Крым, 03.09.2022

Шредер жестко осадил Зеленского после угроз захватить Крым

Украина не сможет получить Крым военным путем, слова Владимира Зеленского о перспективе захвата полуострова лишены смысла. Об этом заявил бывший канцлер... РИА Новости Крым, 03.09.2022

2022-09-03T09:48

2022-09-03T09:48

2022-09-03T09:48

германия

украина

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Украина не сможет получить Крым военным путем, слова Владимира Зеленского о перспективе захвата полуострова лишены смысла. Об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью испанской газете ABC.Экс-канцлер подчеркнул, что Крым оказался в составе УССР только благодаря личному решению советского лидера Никиты Хрущева."И сделал он это, потому что думал, что СССР проживет столько же, сколько католическая церковь, что, к счастью, оказалось не так", — добавил Шредер.Ранее Зеленский в очередном обращении пообещал, что Киев захватит Крым, а также освобожденные территории и акваторию Черного и Азовского морей от Змеиного до Керченского пролива.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://crimea.ria.ru/20220719/ekspert-otsenil-zayavlenie-ukrainy-o-zakhvate-kryma-i-unichtozhenii-chf-rf-1123899571.html

германия

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, украина, владимир зеленский (президент украины)