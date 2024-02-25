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Путин: Крым и Севастополь вносят огромный вклад в укрепление единства РФ - РИА Новости Крым, 25.02.2024
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Путин: Крым и Севастополь вносят огромный вклад в укрепление единства РФ
Путин: Крым и Севастополь вносят огромный вклад в укрепление единства РФ - РИА Новости Крым, 25.02.2024
Путин: Крым и Севастополь вносят огромный вклад в укрепление единства РФ
Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России и вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности страны. Об этом заявил президент РФ Владимир РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T12:25
2024-02-25T12:29
владимир путин (политик)
крым
россия
новости
безопасность
севастополь
крымская весна
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России и вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в опубликованной на сайте Кремля телеграмме, адресованной читателям книги "Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней".Путин также отметил, что на полуострове успешно реализуются масштабные программы, направленные на развитие экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей. Особое внимание уделяется сбережению бесценного культурного и духовного наследия этого замечательного края.Глава государства подчеркнул, что история Крыма неотделима от истории нашего Отечества.Путин выразил уверенность, что книга "Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней", приуроченная к 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, станет знаменательным событием, будет интересна самому широкому кругу читателей.К десятилетию воссоединения полуострова с Россией журнал "Историк" подготовил второе, дополненное издание книги "Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней".Книга посвящена ключевым событиям многовековой истории Крыма. Впервые о далеком и недавнем прошлом полуострова рассказано с позиций современной исторической науки в доступной широкому читателю форме исторических очерков и эксклюзивных интервью. Среди авторов выпуска – специалисты ведущих научных центров Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Симферополя и других городов России.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе весь год будут награждать за возвращение города в РоссиюЧем обернется попытка забрать у России Крым и новые регионы – МедведевРоссия спасла Крым от "тотальной бандеризации" - депутат Госдумы
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владимир путин (политик), крым, россия, новости, безопасность, севастополь, крымская весна
Путин: Крым и Севастополь вносят огромный вклад в укрепление единства РФ

Путин заявил об огромном вкладе Крыма и Севастополя в укрепление безопасности России

12:25 25.02.2024 (обновлено: 12:29 25.02.2024)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России и вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в опубликованной на сайте Кремля телеграмме, адресованной читателям книги "Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней".
"Поистине судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан стал день 16 марта 2014 года, когда они сделали твердый, однозначный выбор – навеки быть с Россией. Сегодня Крым и Севастополь – ее неотъемлемая часть. Эти регионы вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности нашей страны", – говорится в тексте телеграммы.
Путин также отметил, что на полуострове успешно реализуются масштабные программы, направленные на развитие экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей. Особое внимание уделяется сбережению бесценного культурного и духовного наследия этого замечательного края.
Глава государства подчеркнул, что история Крыма неотделима от истории нашего Отечества.
"На этой древней земле – великие духовные, ратные святыни нашего народа, уникальные памятники археологии и культуры. Она не только подарила миру целую плеяду храбрых воинов, созидателей и творцов, выдающихся деятелей науки и искусства, но и вдохновляла поэтов, писателей, художников и музыкантов на создание подлинных шедевров", - добавил он.
Путин выразил уверенность, что книга "Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней", приуроченная к 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, станет знаменательным событием, будет интересна самому широкому кругу читателей.
К десятилетию воссоединения полуострова с Россией журнал "Историк" подготовил второе, дополненное издание книги "Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней".
Книга посвящена ключевым событиям многовековой истории Крыма. Впервые о далеком и недавнем прошлом полуострова рассказано с позиций современной исторической науки в доступной широкому читателю форме исторических очерков и эксклюзивных интервью. Среди авторов выпуска – специалисты ведущих научных центров Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Симферополя и других городов России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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