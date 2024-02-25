https://crimea.ria.ru/20240225/putin-krym-i-sevastopol-vnosyat-ogromnyy-vklad-v-ukreplenie-edinstva-rf-1135199046.html

Путин: Крым и Севастополь вносят огромный вклад в укрепление единства РФ

Путин: Крым и Севастополь вносят огромный вклад в укрепление единства РФ - РИА Новости Крым, 25.02.2024

Путин: Крым и Севастополь вносят огромный вклад в укрепление единства РФ

Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России и вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности страны. Об этом заявил президент РФ Владимир РИА Новости Крым, 25.02.2024

2024-02-25T12:25

2024-02-25T12:25

2024-02-25T12:29

владимир путин (политик)

крым

россия

новости

безопасность

севастополь

крымская весна

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России и вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в опубликованной на сайте Кремля телеграмме, адресованной читателям книги "Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней".Путин также отметил, что на полуострове успешно реализуются масштабные программы, направленные на развитие экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей. Особое внимание уделяется сбережению бесценного культурного и духовного наследия этого замечательного края.Глава государства подчеркнул, что история Крыма неотделима от истории нашего Отечества.Путин выразил уверенность, что книга "Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней", приуроченная к 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, станет знаменательным событием, будет интересна самому широкому кругу читателей.К десятилетию воссоединения полуострова с Россией журнал "Историк" подготовил второе, дополненное издание книги "Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней".Книга посвящена ключевым событиям многовековой истории Крыма. Впервые о далеком и недавнем прошлом полуострова рассказано с позиций современной исторической науки в доступной широкому читателю форме исторических очерков и эксклюзивных интервью. Среди авторов выпуска – специалисты ведущих научных центров Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Симферополя и других городов России.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе весь год будут награждать за возвращение города в РоссиюЧем обернется попытка забрать у России Крым и новые регионы – МедведевРоссия спасла Крым от "тотальной бандеризации" - депутат Госдумы

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), крым, россия, новости, безопасность, севастополь, крымская весна