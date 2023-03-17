https://crimea.ria.ru/20230317/krymskaya-vesna-spasla-poluostrov-ot-bolshoy-krovi--aksenov-1127607857.html

Крымская весна спасла полуостров от "большой крови" – Аксенов

Крымская весна спасла полуостров от "большой крови" – Аксенов - РИА Новости Крым, 17.03.2023

Крымская весна спасла полуостров от "большой крови" – Аксенов

Если бы не было Крымской весны, то и крымчан бы уже давно не было. Нацистские каратели устроили бы на полуострове бойню хуже, чем в Донбассе, "столкнув лбами"... РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T16:47

2023-03-17T16:47

2023-03-17T16:48

сергей аксенов

крым

день воссоединения с россией

крымская весна

общество

культура

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Если бы не было Крымской весны, то и крымчан бы уже давно не было. Нацистские каратели устроили бы на полуострове бойню хуже, чем в Донбассе, "столкнув лбами" местное население. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе встречи с лидерами ученического самоуправления в Симферополе. Встреча с молодежью была посвящена девятой годовщине воссоединения Крыма с Россией, и прошла в формате "вопрос-ответ".Спикерами встречи стали также Герой Российской Федерации Олег Белавенцев и депутат Госдумы, певец Денис Майданов."У нас было бы хуже, чем в Донбассе. Каратели бы нас столкнули лбами. Была бы большая кровь, еще больше, чем там", - сказал Аксенов.По его словам, крымчанам нужно больше доверять друг другу и поддерживать "идеологию многонационального русского мира": "Может быть, полезно посмотреть и на другие диаспоры: как они держатся вместе, как помогают своим. Нам надо больше общаться, больше доверять друг другу", - подчеркнул глава Крыма.По его словам, нельзя двигаться вперед и объединять людей без идеологии, близкой и понятной всем."Важно помнить о том, кто мы и откуда, верить друг другу и поддерживать идеологию Русского мира. Она – это не какой-то набор формул. Это наша история, наша духовность, традиции предков, наши родные и близкие, память о том, что они сделали для нас, за что рисковали своей жизнью и погибали на фронтах. Мы обязаны все это сохранить", - сказал политик.Также он высказал уверенность, что сегодня российский Крым "в надежных руках понятной и активной молодежи".Читайте также на РИА Новости КрымКак молодежь создает новые смыслы для России и Крыма на "Таврида.АРТ"В Крыму встретили делегацию молодежи из новых регионовВ Крыму подвели итоги стратегической сессии "Больше, чем путешествие"

https://crimea.ria.ru/20230316/krym-vybiral-serdtsem-aksenov-pozdravil-krymchan-s-godovschinoy-referenduma-1127572503.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, день воссоединения с россией, крымская весна, общество, культура, новости крыма