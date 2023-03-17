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Крымская весна спасла полуостров от "большой крови" – Аксенов - РИА Новости Крым, 17.03.2023
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Крымская весна спасла полуостров от "большой крови" – Аксенов
Крымская весна спасла полуостров от "большой крови" – Аксенов - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Крымская весна спасла полуостров от "большой крови" – Аксенов
Если бы не было Крымской весны, то и крымчан бы уже давно не было. Нацистские каратели устроили бы на полуострове бойню хуже, чем в Донбассе, "столкнув лбами"... РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T16:47
2023-03-17T16:48
сергей аксенов
крым
день воссоединения с россией
крымская весна
общество
культура
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Если бы не было Крымской весны, то и крымчан бы уже давно не было. Нацистские каратели устроили бы на полуострове бойню хуже, чем в Донбассе, "столкнув лбами" местное население. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе встречи с лидерами ученического самоуправления в Симферополе. Встреча с молодежью была посвящена девятой годовщине воссоединения Крыма с Россией, и прошла в формате "вопрос-ответ".Спикерами встречи стали также Герой Российской Федерации Олег Белавенцев и депутат Госдумы, певец Денис Майданов."У нас было бы хуже, чем в Донбассе. Каратели бы нас столкнули лбами. Была бы большая кровь, еще больше, чем там", - сказал Аксенов.По его словам, крымчанам нужно больше доверять друг другу и поддерживать "идеологию многонационального русского мира": "Может быть, полезно посмотреть и на другие диаспоры: как они держатся вместе, как помогают своим. Нам надо больше общаться, больше доверять друг другу", - подчеркнул глава Крыма.По его словам, нельзя двигаться вперед и объединять людей без идеологии, близкой и понятной всем."Важно помнить о том, кто мы и откуда, верить друг другу и поддерживать идеологию Русского мира. Она – это не какой-то набор формул. Это наша история, наша духовность, традиции предков, наши родные и близкие, память о том, что они сделали для нас, за что рисковали своей жизнью и погибали на фронтах. Мы обязаны все это сохранить", - сказал политик.Также он высказал уверенность, что сегодня российский Крым "в надежных руках понятной и активной молодежи".Читайте также на РИА Новости КрымКак молодежь создает новые смыслы для России и Крыма на "Таврида.АРТ"В Крыму встретили делегацию молодежи из новых регионовВ Крыму подвели итоги стратегической сессии "Больше, чем путешествие"
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сергей аксенов, крым, день воссоединения с россией, крымская весна, общество, культура, новости крыма
Крымская весна спасла полуостров от "большой крови" – Аксенов

Аксенов: Крымская весна спасала республику от кровавой расправы националистов

16:47 17.03.2023 (обновлено: 16:48 17.03.2023)
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкМитинги у здания Верховного совета Крыма
Митинги у здания Верховного совета Крыма - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Если бы не было Крымской весны, то и крымчан бы уже давно не было. Нацистские каратели устроили бы на полуострове бойню хуже, чем в Донбассе, "столкнув лбами" местное население. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе встречи с лидерами ученического самоуправления в Симферополе. Встреча с молодежью была посвящена девятой годовщине воссоединения Крыма с Россией, и прошла в формате "вопрос-ответ".
Спикерами встречи стали также Герой Российской Федерации Олег Белавенцев и депутат Госдумы, певец Денис Майданов.
"У нас было бы хуже, чем в Донбассе. Каратели бы нас столкнули лбами. Была бы большая кровь, еще больше, чем там", - сказал Аксенов.
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По его словам, крымчанам нужно больше доверять друг другу и поддерживать "идеологию многонационального русского мира":
"Может быть, полезно посмотреть и на другие диаспоры: как они держатся вместе, как помогают своим. Нам надо больше общаться, больше доверять друг другу", - подчеркнул глава Крыма.
По его словам, нельзя двигаться вперед и объединять людей без идеологии, близкой и понятной всем.
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"Важно помнить о том, кто мы и откуда, верить друг другу и поддерживать идеологию Русского мира. Она – это не какой-то набор формул. Это наша история, наша духовность, традиции предков, наши родные и близкие, память о том, что они сделали для нас, за что рисковали своей жизнью и погибали на фронтах. Мы обязаны все это сохранить", - сказал политик.
Также он высказал уверенность, что сегодня российский Крым "в надежных руках понятной и активной молодежи".
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