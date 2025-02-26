https://crimea.ria.ru/20250226/byut-po-zhilym-domam-vsu-obstrelyali-10-naselennykh-punktov-khersonschiny-1144485857.html

Бьют по жилым домам: ВСУ обстреляли 10 населенных пунктов Херсонщины

Бьют по жилым домам: ВСУ обстреляли 10 населенных пунктов Херсонщины - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Бьют по жилым домам: ВСУ обстреляли 10 населенных пунктов Херсонщины

В Херсонской области ВСУ атаковали жилые дома, гражданские автомобили и электроподстанцию. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T10:51

2025-02-26T10:51

2025-02-26T10:51

херсонская область

владимир сальдо

обстрелы всу

происшествия

новые регионы россии

новая каховка

алешки

каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Херсонской области ВСУ атаковали жилые дома, гражданские автомобили и электроподстанцию. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Под ударом ВСУ оказались десять населенных пунктов, уточнил он.Также боевики ударили по электроподстанции в селе Каиры. Без света остаются 300 человек. Энергетики уже приступили к ремонту. Один социально значимый объект переведен на аварийные источники питания, сообщил Сальдо.Кроме того, враг обстрелял Алешки, Каховку, Горностаевку, Корсунку, Новую Маячку, Песчановку, Днепряны и Новую Збурьевку.Информации о жертвах и пострадавших к этому моменту нет.ВСУ регулярно наносят террористические удары по Херсонской области. Так, в минувшую субботу в регионе были ранены трое мужчин и две женщины. Ранее губернатор региона сообщал, что боевики несколько суток бьют по Голой Пристани в Херсонской области, в результате ударов погибли четыре мирных жителя и один ранен. В Новой Каховке враг дроном типа "Баба-Яга" нанес удар по АЗС. В результате сгорел резервуар с газом и два автомобиля. В Каховке повреждены жилой дом и личный автомобиль. Еще раньше, 18 февраля, из-за обстрелов со стороны Украины погибли два человека, еще восемь человек получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Упавший БПЛА повредил газовую трубу под Новороссийском – введен режим ЧСАтака ВСУ на Туапсе – как работают школы и детские сады43 беспилотника уничтожены над Крымом, Черным и Азовским морями

херсонская область

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алешки

каховка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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