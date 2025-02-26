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Бьют по жилым домам: ВСУ обстреляли 10 населенных пунктов Херсонщины
Бьют по жилым домам: ВСУ обстреляли 10 населенных пунктов Херсонщины - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Бьют по жилым домам: ВСУ обстреляли 10 населенных пунктов Херсонщины
В Херсонской области ВСУ атаковали жилые дома, гражданские автомобили и электроподстанцию. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T10:51
2025-02-26T10:51
2025-02-26T10:51
херсонская область
владимир сальдо
обстрелы всу
происшествия
новые регионы россии
новая каховка
алешки
каховка
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Херсонской области ВСУ атаковали жилые дома, гражданские автомобили и электроподстанцию. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Под ударом ВСУ оказались десять населенных пунктов, уточнил он.Также боевики ударили по электроподстанции в селе Каиры. Без света остаются 300 человек. Энергетики уже приступили к ремонту. Один социально значимый объект переведен на аварийные источники питания, сообщил Сальдо.Кроме того, враг обстрелял Алешки, Каховку, Горностаевку, Корсунку, Новую Маячку, Песчановку, Днепряны и Новую Збурьевку.Информации о жертвах и пострадавших к этому моменту нет.ВСУ регулярно наносят террористические удары по Херсонской области. Так, в минувшую субботу в регионе были ранены трое мужчин и две женщины. Ранее губернатор региона сообщал, что боевики несколько суток бьют по Голой Пристани в Херсонской области, в результате ударов погибли четыре мирных жителя и один ранен. В Новой Каховке враг дроном типа "Баба-Яга" нанес удар по АЗС. В результате сгорел резервуар с газом и два автомобиля. В Каховке повреждены жилой дом и личный автомобиль. Еще раньше, 18 февраля, из-за обстрелов со стороны Украины погибли два человека, еще восемь человек получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Упавший БПЛА повредил газовую трубу под Новороссийском – введен режим ЧСАтака ВСУ на Туапсе – как работают школы и детские сады43 беспилотника уничтожены над Крымом, Черным и Азовским морями
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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херсонская область, владимир сальдо, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, новая каховка, алешки, каховка, новости
Бьют по жилым домам: ВСУ обстреляли 10 населенных пунктов Херсонщины
В Херсонской области ВСУ ударили по многоэтажке и электроподстанции – Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Херсонской области ВСУ атаковали жилые дома, гражданские автомобили и электроподстанцию. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Под ударом ВСУ оказались десять населенных пунктов, уточнил он.
"В Новой Каховке поврежден многоквартирный дом и четыре легковых автомобиля", - написал он в своем Telegram-канале.
Также боевики ударили по электроподстанции в селе Каиры. Без света остаются 300 человек. Энергетики уже приступили к ремонту. Один социально значимый объект переведен на аварийные источники питания, сообщил Сальдо.
Кроме того, враг обстрелял Алешки, Каховку, Горностаевку, Корсунку, Новую Маячку, Песчановку, Днепряны и Новую Збурьевку.
Информации о жертвах и пострадавших к этому моменту нет.
ВСУ регулярно наносят террористические удары по Херсонской области. Так, в минувшую субботу в регионе были ранены
трое мужчин и две женщины. Ранее губернатор региона сообщал
, что боевики несколько суток бьют по Голой Пристани в Херсонской области, в результате ударов погибли четыре мирных жителя и один ранен.
В Новой Каховке враг дроном типа "Баба-Яга" нанес удар
по АЗС. В результате сгорел резервуар с газом и два автомобиля. В Каховке повреждены жилой дом и личный автомобиль. Еще раньше, 18 февраля, из-за обстрелов со стороны Украины погибли два человека, еще восемь человек получили ранения
.
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