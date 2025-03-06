Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал главное последствие размещения войск ЕС на Украине - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250306/lavrov-nazval-glavnoe-posledstvie-razmescheniya-voysk-es-na-ukraine-1144704120.html
Лавров назвал главное последствие размещения войск ЕС на Украине
Лавров назвал главное последствие размещения войск ЕС на Украине - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Лавров назвал главное последствие размещения войск ЕС на Украине
Россия будет расценивать размещение на Украине европейских воинских контингентов как присутствие вооруженных сил НАТО, что будет означать прямое вовлечение... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T13:15
2025-03-06T13:29
сергей лавров
мнения
европейский союз (ес)
европа
новости
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111295/60/1112956012_0:103:2759:1655_1920x0_80_0_0_de3998de6fd6fa6b4812f4afe3b49c5b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Россия будет расценивать размещение на Украине европейских воинских контингентов как присутствие вооруженных сил НАТО, что будет означать прямое вовлечение альянса в конфликт с РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Какими бы флагами и шевронами ни прикрывалась эта операция, все равно это будут войска стран НАТО, указал глава российского дипведомства.Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва "не видит места для компромисса" в вопросе размещения европейских военных контингентов на Украине.Ввод натовских контингентов на территорию Украины угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и неприемлема для России, комментировала тему официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Постпред России при ООН Василий Небензя ранее подчеркнул, что миротворцы, которых некоторые западные политики предлагают ввести на Украину без мандата Совета Безопасности ООН, станут просто участниками военных действий и законной целью для российской армии.
европа
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111295/60/1112956012_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_5d6ac0e978923fcbc4b417ae63411e0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, мнения, европейский союз (ес), европа, новости, россия, нато
Материал дополняется
Лавров назвал главное последствие размещения войск ЕС на Украине

Россия расценит размещение войск ЕС на Украине как присутствие войск НАТО – Лавров

13:15 06.03.2025 (обновлено: 13:29 06.03.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие НАТО
Военнослужащие НАТО - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Россия будет расценивать размещение на Украине европейских воинских контингентов как присутствие вооруженных сил НАТО, что будет означать прямое вовлечение альянса в конфликт с РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы будем рассматривать присутствие этих (европейских – ред.) войск на украинской территории точно так же, как мы рассматривали потенциальное присутствие НАТО на Украине", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой.
Какими бы флагами и шевронами ни прикрывалась эта операция, все равно это будут войска стран НАТО, указал глава российского дипведомства.
Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва "не видит места для компромисса" в вопросе размещения европейских военных контингентов на Украине.
"Ведется эта дискуссия с откровенно враждебной целью. Они же (лидеры некоторых стран Европы – ред.) не скрывают, для чего им это надо", – отметил министр.
Ввод натовских контингентов на территорию Украины угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и неприемлема для России, комментировала тему официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Постпред России при ООН Василий Небензя ранее подчеркнул, что миротворцы, которых некоторые западные политики предлагают ввести на Украину без мандата Совета Безопасности ООН, станут просто участниками военных действий и законной целью для российской армии.
 
Сергей ЛавровМненияЕвропейский Союз (ЕС)ЕвропаНовостиРоссияНАТО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:15Лавров назвал главное последствие размещения войск ЕС на Украине
13:08Россия считает "ядерную риторику" Макрона угрозой – Лавров
12:52Взрывы на Украине: какие объекты попали под удары российских войск
12:39Макрон напрашивается на 200% пошлины для французских вин – Киселев
12:25ВСУ попытались атаковать Крым беспилотниками
12:09ВС РФ освободили Андреевку в Донбассе
12:07В Керчи эпидпорог по ОРВИ превышен на 32% – власти
11:50В Севастополе разрушается жилой дом – Бастрыкин поручил возбудить дело
11:40В Крыму открылось первое в регионе отделение кардиореабилитации
11:32В Ялте 63-летнего педофила-иностранца приговорили к 12 годам заключения
11:25Сайт "Крымэнерго" под гибридной DDoS-атакой из-за рубежа
11:11Как в Крыму будут решать проблему кадров в агропромышленном комплексе
10:51Жителю Новороссийска дали 15 лет за передачу данных о кораблях ВМФ России
10:38Крым входит в пятерку самых востребованных направлений в России
10:31Дело о мошенничестве с землями в Севастополе на 197 млн передано в суд
10:20В Севастополе национализируют имущество пособников киевского режима
10:10В НАТО через Киев пытались получить данные российских школьников – ФСБ
09:55"В России нужно жить быстро!" – ко дню рождения Михаила Жванецкого
09:44"Золотые пески России": как идет создание нового курорта в Крыму
09:31"Герои Крыма": сколько участников СВО готовы работать в органах власти
Лента новостейМолния