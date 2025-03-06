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Лавров назвал главное последствие размещения войск ЕС на Украине
Россия расценит размещение войск ЕС на Украине как присутствие войск НАТО – Лавров
13:15 06.03.2025 (обновлено: 13:29 06.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Россия будет расценивать размещение на Украине европейских воинских контингентов как присутствие вооруженных сил НАТО, что будет означать прямое вовлечение альянса в конфликт с РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы будем рассматривать присутствие этих (европейских – ред.) войск на украинской территории точно так же, как мы рассматривали потенциальное присутствие НАТО на Украине", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой.
Какими бы флагами и шевронами ни прикрывалась эта операция, все равно это будут войска стран НАТО, указал глава российского дипведомства.
Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва "не видит места для компромисса" в вопросе размещения европейских военных контингентов на Украине.
"Ведется эта дискуссия с откровенно враждебной целью. Они же (лидеры некоторых стран Европы – ред.) не скрывают, для чего им это надо", – отметил министр.
Ввод натовских контингентов на территорию Украины угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и неприемлема для России, комментировала тему официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Постпред России при ООН Василий Небензя ранее подчеркнул, что миротворцы, которых некоторые западные политики предлагают ввести на Украину без мандата Совета Безопасности ООН, станут просто участниками военных действий и законной целью для российской армии.