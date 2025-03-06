https://crimea.ria.ru/20250306/lavrov-nazval-glavnoe-posledstvie-razmescheniya-voysk-es-na-ukraine-1144704120.html

Лавров назвал главное последствие размещения войск ЕС на Украине

Лавров назвал главное последствие размещения войск ЕС на Украине - РИА Новости Крым, 06.03.2025

Лавров назвал главное последствие размещения войск ЕС на Украине

Россия будет расценивать размещение на Украине европейских воинских контингентов как присутствие вооруженных сил НАТО, что будет означать прямое вовлечение... РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T13:15

2025-03-06T13:15

2025-03-06T13:29

сергей лавров

мнения

европейский союз (ес)

европа

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россия

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Россия будет расценивать размещение на Украине европейских воинских контингентов как присутствие вооруженных сил НАТО, что будет означать прямое вовлечение альянса в конфликт с РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Какими бы флагами и шевронами ни прикрывалась эта операция, все равно это будут войска стран НАТО, указал глава российского дипведомства.Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва "не видит места для компромисса" в вопросе размещения европейских военных контингентов на Украине.Ввод натовских контингентов на территорию Украины угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и неприемлема для России, комментировала тему официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Постпред России при ООН Василий Небензя ранее подчеркнул, что миротворцы, которых некоторые западные политики предлагают ввести на Украину без мандата Совета Безопасности ООН, станут просто участниками военных действий и законной целью для российской армии.

европа

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, мнения, европейский союз (ес), европа, новости, россия, нато