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Ввод войск НАТО на Украину приведет к неконтролируемой эскалации – МИД РФ - РИА Новости Крым, 23.01.2025
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Ввод войск НАТО на Украину приведет к неконтролируемой эскалации – МИД РФ
Ввод войск НАТО на Украину приведет к неконтролируемой эскалации – МИД РФ - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Ввод войск НАТО на Украину приведет к неконтролируемой эскалации – МИД РФ
Ввод натовских контингентов на территорию Украины угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и неприемлема для России. Об этом заявила официальный... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T15:16
2025-01-23T15:16
мария захарова
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Ввод натовских контингентов на территорию Украины угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и неприемлема для России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее британские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили отправку миротворческого контингента на территорию Украины после заключения соглашения о прекращении огня. По словам источников, Стармер еще не дал окончательное согласие, в том числе из-за того, что остаются нерешенные вопросы об угрозе, которой могут подвергаться эти войска, и о том, приведет ли это к эскалации.Министр обороны ФРГ Борис Писториус также допустил отправку миротворцев на Украину. Он уточнил, что условия развертывания контингента будут определяться мандатом, масштабами и требованиями сторон конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проект "Зеленский": зачем Британии нужен столетний договор с УкраинойДемилитаризованная зона: в НАТО обсуждают ввод войск на УкраинуМиротворцы НАТО на Украине: когда примут окончательно решение
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мария захарова, новости, россия, украина, нато
Ввод войск НАТО на Украину приведет к неконтролируемой эскалации – МИД РФ

Ввод контингента НАТО на Украину угрожает эскалацией и неприемлем для России – Захарова

15:16 23.01.2025
 
© AP Photo Vadim GhirdaВоеннослужащие воздушно-десантной дивизии США
Военнослужащие воздушно-десантной дивизии США - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo Vadim Ghirda
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Ввод натовских контингентов на территорию Украины угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и неприемлема для России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Интервенция натовских сил на Украину угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и категорически неприемлема для России", – сказала дипломат на брифинге в четверг.

Ранее британские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили отправку миротворческого контингента на территорию Украины после заключения соглашения о прекращении огня. По словам источников, Стармер еще не дал окончательное согласие, в том числе из-за того, что остаются нерешенные вопросы об угрозе, которой могут подвергаться эти войска, и о том, приведет ли это к эскалации.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус также допустил отправку миротворцев на Украину. Он уточнил, что условия развертывания контингента будут определяться мандатом, масштабами и требованиями сторон конфликта.
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