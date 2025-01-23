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Ввод войск НАТО на Украину приведет к неконтролируемой эскалации – МИД РФ

Ввод войск НАТО на Украину приведет к неконтролируемой эскалации – МИД РФ - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Ввод войск НАТО на Украину приведет к неконтролируемой эскалации – МИД РФ

Ввод натовских контингентов на территорию Украины угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и неприемлема для России. Об этом заявила официальный... РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T15:16

2025-01-23T15:16

2025-01-23T15:16

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Ввод натовских контингентов на территорию Украины угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и неприемлема для России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее британские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили отправку миротворческого контингента на территорию Украины после заключения соглашения о прекращении огня. По словам источников, Стармер еще не дал окончательное согласие, в том числе из-за того, что остаются нерешенные вопросы об угрозе, которой могут подвергаться эти войска, и о том, приведет ли это к эскалации.Министр обороны ФРГ Борис Писториус также допустил отправку миротворцев на Украину. Он уточнил, что условия развертывания контингента будут определяться мандатом, масштабами и требованиями сторон конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проект "Зеленский": зачем Британии нужен столетний договор с УкраинойДемилитаризованная зона: в НАТО обсуждают ввод войск на УкраинуМиротворцы НАТО на Украине: когда примут окончательно решение

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2025

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мария захарова, новости, россия, украина, нато