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В Севастополе ко Дню Победы откроют после реставрации два памятника - РИА Новости Крым, 21.03.2025
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В Севастополе ко Дню Победы откроют после реставрации два памятника
В Севастополе ко Дню Победы откроют после реставрации два памятника - РИА Новости Крым, 21.03.2025
В Севастополе ко Дню Победы откроют после реставрации два памятника
В Севастополе ко Дню Победы откроют после реставрации два памятника, в том числе знаковую скульптурную композицию "Солдат и Матрос" на мысе Хрустальный. А также РИА Новости Крым, 21.03.2025
2025-03-21T08:15
2025-03-21T08:15
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80 лет победы
алексей парикин
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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе ко Дню Победы откроют после реставрации два памятника, в том числе знаковую скульптурную композицию "Солдат и Матрос" на мысе Хрустальный. А также приведут в порядок более 150 объектов культурного наследия, установленных в память о событиях, участниках и жертвах Великой Отечественной войны. Об этом сообщил замгубернатора Алексей Парикин в ходе первого заседания по подготовке празднования 80-летия Победы и 81-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков."В канун празднования Дня Победы в Севастополе запланировано открытие двух памятников. Это скульптурная композиция "Солдат и Матрос" и памятник "Братская могила советских воинов". Работы будут выполнены до 1 мая", – сказал Парикин.Он отметил, что часть праздничных мероприятий может быть проведена у этих знаковых мемориалов."Совместно с Управлением охраны культурного наследия Севастополя мы провели установочное совещания, и предлагается за органами исполнительной власти закрепить 156 объектов культурного наследия, памятников. Соответствующие работы необходимо будет закончить до 25-27 апреля", – сообщил Парикин.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что все памятники и воинские захоронения к маю должны быть "в достойном состоянии"."Мы до идеального состояния все памятники отремонтировать в текущем году не сможем. Большой объем средств необходим по ряду больших мемориалов. Но навести порядок, провести локальный ремонт должны", – сказал глава города.Также он отметил, что в праздничные и памятные дни в городе состоятся торжественные захоронения останков защитников и освободителей Севастополя 1941-1944 гг., обнаруженных поисковиками во время очередных работ.В Крымском районе нашли останки пятерых защитников Родины &gt;&gt;Ранее сообщалось о том, какие мероприятия пройдут в Севастополе по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 81-й годовщины освобождения города-героя от немецко-фашистских захватчиков.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым отметит День Победы "До слез": симферопольцы поделились впечатлением от Поезда Победы В Керчи отменили парад Победы и факельное шествие к 9 мая
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РИА Новости Крым
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новости, новости севастополя, севастополь, крым, памятники, памятники крыма, 80 лет победы, алексей парикин
В Севастополе ко Дню Победы откроют после реставрации два памятника

Памятник "Солдат и Матрос" в Севастополе обещают открыть после реставрации до Дня Победы

08:15 21.03.2025
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкПамятник "Матрос и солдат" в Севастополе
Памятник Матрос и солдат в Севастополе - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе ко Дню Победы откроют после реставрации два памятника, в том числе знаковую скульптурную композицию "Солдат и Матрос" на мысе Хрустальный. А также приведут в порядок более 150 объектов культурного наследия, установленных в память о событиях, участниках и жертвах Великой Отечественной войны. Об этом сообщил замгубернатора Алексей Парикин в ходе первого заседания по подготовке празднования 80-летия Победы и 81-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.
"В канун празднования Дня Победы в Севастополе запланировано открытие двух памятников. Это скульптурная композиция "Солдат и Матрос" и памятник "Братская могила советских воинов". Работы будут выполнены до 1 мая", – сказал Парикин.
Он отметил, что часть праздничных мероприятий может быть проведена у этих знаковых мемориалов.
"Совместно с Управлением охраны культурного наследия Севастополя мы провели установочное совещания, и предлагается за органами исполнительной власти закрепить 156 объектов культурного наследия, памятников. Соответствующие работы необходимо будет закончить до 25-27 апреля", – сообщил Парикин.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что все памятники и воинские захоронения к маю должны быть "в достойном состоянии".
"Мы до идеального состояния все памятники отремонтировать в текущем году не сможем. Большой объем средств необходим по ряду больших мемориалов. Но навести порядок, провести локальный ремонт должны", – сказал глава города.
Также он отметил, что в праздничные и памятные дни в городе состоятся торжественные захоронения останков защитников и освободителей Севастополя 1941-1944 гг., обнаруженных поисковиками во время очередных работ.
В Крымском районе нашли останки пятерых защитников Родины >>
Ранее сообщалось о том, какие мероприятия пройдут в Севастополе по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 81-й годовщины освобождения города-героя от немецко-фашистских захватчиков.
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