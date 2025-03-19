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В Крымском районе нашли останки пятерых защитников Родины - РИА Новости Крым, 19.03.2025
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В Крымском районе нашли останки пятерых защитников Родины
В Крымском районе нашли останки пятерых защитников Родины - РИА Новости Крым, 19.03.2025
В Крымском районе нашли останки пятерых защитников Родины
Поисковики открыли полевой сезон 2025 года. В районе горы Долгая Крымского района Краснодарского края они обнаружили останки четырех советских воинов, а чуть... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T07:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Поисковики открыли полевой сезон 2025 года. В районе горы Долгая Крымского района Краснодарского края они обнаружили останки четырех советских воинов, а чуть выше по склону в стрелковой ячейке еще одного красноармейца. Об этом сообщают специалисты ассоциации "Кубаньпоиск".Они напоминают, что в марте 1943 года на горно-лесистом участке горы Долгая шли ожесточенные бои. По архивным данным можно предположить, что обнаруженные воины были из состава 318 Горно-стрелковой дивизии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Керчью поисковики обнаружили останки солдата и офицера Красной армииОстанки героя Великой Отечественной передадут из Крыма в ГрузиюНа воинском кладбище под Керчью поисковики нашли останки 13 бойцов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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кубань, поисковые работы, новости, краснодарский край, история
В Крымском районе нашли останки пятерых защитников Родины

В Крымском районе Кубани поисковики обнаружили останки пятерых советских солдат

07:07 19.03.2025
 
© Фото со страницы "Кубаньпоиск" в соцсети ВКонтактеВ Крымском районе Кубани поисковики обнаружили останки пятерых советских солдат
В Крымском районе Кубани поисковики обнаружили останки пятерых советских солдат
© Фото со страницы "Кубаньпоиск" в соцсети ВКонтакте
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Поисковики открыли полевой сезон 2025 года. В районе горы Долгая Крымского района Краснодарского края они обнаружили останки четырех советских воинов, а чуть выше по склону в стрелковой ячейке еще одного красноармейца. Об этом сообщают специалисты ассоциации "Кубаньпоиск".

"Среди личных вещей поисковиками найдены шинельные пуговицы со звездой, подошвы ботинок, фрагменты советской каски, гильзы к винтовке Мосина, карандаш с гильзой, брючные пряжки. Медальонов и подписных вещей у бойцов, к сожалению, не обнаружено", – пишут поисковики.

© Фото со страницы "Кубаньпоиск" в соцсети ВКонтактеВ Крымском районе Кубани поисковики обнаружили останки пятерых советских солдат
В Крымском районе Кубани поисковики обнаружили останки пятерых советских солдат
© Фото со страницы "Кубаньпоиск" в соцсети ВКонтакте
В Крымском районе Кубани поисковики обнаружили останки пятерых советских солдат
Они напоминают, что в марте 1943 года на горно-лесистом участке горы Долгая шли ожесточенные бои. По архивным данным можно предположить, что обнаруженные воины были из состава 318 Горно-стрелковой дивизии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Под Керчью поисковики обнаружили останки солдата и офицера Красной армии
Останки героя Великой Отечественной передадут из Крыма в Грузию
На воинском кладбище под Керчью поисковики нашли останки 13 бойцов
 
КубаньПоисковые работыНовостиКраснодарский крайИстория
 
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