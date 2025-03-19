https://crimea.ria.ru/20250319/v-krymskom-rayone-nashli-ostanki-pyaterykh-zaschitnikov-rodiny-1145022879.html

В Крымском районе нашли останки пятерых защитников Родины

В Крымском районе нашли останки пятерых защитников Родины - РИА Новости Крым, 19.03.2025

В Крымском районе нашли останки пятерых защитников Родины

Поисковики открыли полевой сезон 2025 года. В районе горы Долгая Крымского района Краснодарского края они обнаружили останки четырех советских воинов, а чуть... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T07:07

2025-03-19T07:07

2025-03-19T07:07

кубань

поисковые работы

новости

краснодарский край

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/12/1145031282_0:140:2560:1580_1920x0_80_0_0_3970af7c06eeafacff47faeba1bbcede.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Поисковики открыли полевой сезон 2025 года. В районе горы Долгая Крымского района Краснодарского края они обнаружили останки четырех советских воинов, а чуть выше по склону в стрелковой ячейке еще одного красноармейца. Об этом сообщают специалисты ассоциации "Кубаньпоиск".Они напоминают, что в марте 1943 года на горно-лесистом участке горы Долгая шли ожесточенные бои. По архивным данным можно предположить, что обнаруженные воины были из состава 318 Горно-стрелковой дивизии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Керчью поисковики обнаружили останки солдата и офицера Красной армииОстанки героя Великой Отечественной передадут из Крыма в ГрузиюНа воинском кладбище под Керчью поисковики нашли останки 13 бойцов

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, поисковые работы, новости, краснодарский край, история