В Крымском районе нашли останки пятерых защитников Родины
В Крымском районе Кубани поисковики обнаружили останки пятерых советских солдат
© Фото со страницы "Кубаньпоиск" в соцсети ВКонтактеВ Крымском районе Кубани поисковики обнаружили останки пятерых советских солдат
© Фото со страницы "Кубаньпоиск" в соцсети ВКонтакте
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Поисковики открыли полевой сезон 2025 года. В районе горы Долгая Крымского района Краснодарского края они обнаружили останки четырех советских воинов, а чуть выше по склону в стрелковой ячейке еще одного красноармейца. Об этом сообщают специалисты ассоциации "Кубаньпоиск".
"Среди личных вещей поисковиками найдены шинельные пуговицы со звездой, подошвы ботинок, фрагменты советской каски, гильзы к винтовке Мосина, карандаш с гильзой, брючные пряжки. Медальонов и подписных вещей у бойцов, к сожалению, не обнаружено", – пишут поисковики.
© Фото со страницы "Кубаньпоиск" в соцсети ВКонтактеВ Крымском районе Кубани поисковики обнаружили останки пятерых советских солдат
© Фото со страницы "Кубаньпоиск" в соцсети ВКонтакте
В Крымском районе Кубани поисковики обнаружили останки пятерых советских солдат
Они напоминают, что в марте 1943 года на горно-лесистом участке горы Долгая шли ожесточенные бои. По архивным данным можно предположить, что обнаруженные воины были из состава 318 Горно-стрелковой дивизии.
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