https://crimea.ria.ru/20250226/pod-kerchyu-poiskoviki-obnaruzhili-ostanki-soldata-i-ofitsera-krasnoy-armii-1144486040.html

Под Керчью поисковики обнаружили останки солдата и офицера Красной армии

Под Керчью поисковики обнаружили останки солдата и офицера Красной армии - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Под Керчью поисковики обнаружили останки солдата и офицера Красной армии

В окрестностях Керчи поисковики обнаружили останки двух бойцов Красной армии, орудие и предметы амуниции. Об этом рассказали участники поискового отряда... РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T11:31

2025-02-26T11:31

2025-02-26T11:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В окрестностях Керчи поисковики обнаружили останки двух бойцов Красной армии, орудие и предметы амуниции. Об этом рассказали участники поискового отряда "Крымский Рубеж "ДОСААФ России Крым" на своей официальной странице в соцсети.Поисковики исследовали восточный район Керчи – склоны между крепостью Ени-Кале и поселком Подмаячный. На поиск останков бойцов натолкнули найденные артефакты: провода, запчасти от радиостанции, трансформаторы, телефонная трубка, противогазы, гильзы и остатки патронов винтовки Мосина и пистолета Наган.Рядом с бойцами обнаружили планшетку с таблицей артиллерийских поправок.Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал, что на родину в Грузию из Феодосии передадут останки бойца Красной армии, обнаруженные в окрестностях города в апреле 2024 года в числе других 77 погибших красноармейцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бессмертная память: в Феодосии перезахоронили останки красноармейцевНа воинском кладбище под Керчью поисковики нашли останки 13 бойцовНазваны имена найденных под Керчью девяти советских бойцов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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