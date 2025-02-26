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Под Керчью поисковики обнаружили останки солдата и офицера Красной армии - РИА Новости Крым, 26.02.2025
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Под Керчью поисковики обнаружили останки солдата и офицера Красной армии
Под Керчью поисковики обнаружили останки солдата и офицера Красной армии - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Под Керчью поисковики обнаружили останки солдата и офицера Красной армии
В окрестностях Керчи поисковики обнаружили останки двух бойцов Красной армии, орудие и предметы амуниции. Об этом рассказали участники поискового отряда... РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T11:31
2025-02-26T11:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В окрестностях Керчи поисковики обнаружили останки двух бойцов Красной армии, орудие и предметы амуниции. Об этом рассказали участники поискового отряда "Крымский Рубеж "ДОСААФ России Крым" на своей официальной странице в соцсети.Поисковики исследовали восточный район Керчи – склоны между крепостью Ени-Кале и поселком Подмаячный. На поиск останков бойцов натолкнули найденные артефакты: провода, запчасти от радиостанции, трансформаторы, телефонная трубка, противогазы, гильзы и остатки патронов винтовки Мосина и пистолета Наган.Рядом с бойцами обнаружили планшетку с таблицей артиллерийских поправок.Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал, что на родину в Грузию из Феодосии передадут останки бойца Красной армии, обнаруженные в окрестностях города в апреле 2024 года в числе других 77 погибших красноармейцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бессмертная память: в Феодосии перезахоронили останки красноармейцевНа воинском кладбище под Керчью поисковики нашли останки 13 бойцовНазваны имена найденных под Керчью девяти советских бойцов
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РИА Новости Крым
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96
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керчь, поисковые работы, память, история, крым, крым в великой отечественной войне, новости крыма
Под Керчью поисковики обнаружили останки солдата и офицера Красной армии

Под Керчью поисковики обнаружили останки двух артиллеристов Красной армии

11:31 26.02.2025
 
© Поисковое объединение "Крымский Рубеж" ДОСААФПод Керчью поисковики обнаружили останки солдата и офицера Красной армии
Под Керчью поисковики обнаружили останки солдата и офицера Красной армии
© Поисковое объединение "Крымский Рубеж" ДОСААФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В окрестностях Керчи поисковики обнаружили останки двух бойцов Красной армии, орудие и предметы амуниции. Об этом рассказали участники поискового отряда "Крымский Рубеж "ДОСААФ России Крым" на своей официальной странице в соцсети.
Поисковики исследовали восточный район Керчи – склоны между крепостью Ени-Кале и поселком Подмаячный. На поиск останков бойцов натолкнули найденные артефакты: провода, запчасти от радиостанции, трансформаторы, телефонная трубка, противогазы, гильзы и остатки патронов винтовки Мосина и пистолета Наган.
© Поисковое объединение "Крымский Рубеж" ДОСААФПод Керчью поисковики обнаружили останки солдата и офицера Красной армии
Под Керчью поисковики обнаружили останки солдата и офицера Красной армии
© Поисковое объединение "Крымский Рубеж" ДОСААФ

"Примерно в 30-35 метрах нашли и останки бойцов. Они были похоронены один поверх другого, накрыты брезентом и вещмешком. Вероятнее всего один был офицер, а второй рядовой", – рассказали РИА Новости Крым поисковики, уточнив, что находки датируются маем 1942 года.

Рядом с бойцами обнаружили планшетку с таблицей артиллерийских поправок.
© Поисковое объединение "Крымский Рубеж" ДОСААФПод Керчью поисковики обнаружили останки солдата и офицера Красной армии
Под Керчью поисковики обнаружили останки солдата и офицера Красной армии
1 из 2
Под Керчью поисковики обнаружили останки солдата и офицера Красной армии
© Поисковое объединение "Крымский Рубеж" ДОСААФ
© Поисковое объединение "Крымский Рубеж" ДОСААФПод Керчью поисковики обнаружили останки солдата и офицера Красной армии
Под Керчью поисковики обнаружили останки солдата и офицера Красной армии
2 из 2
Под Керчью поисковики обнаружили останки солдата и офицера Красной армии
© Поисковое объединение "Крымский Рубеж" ДОСААФ
1 из 2
Под Керчью поисковики обнаружили останки солдата и офицера Красной армии
© Поисковое объединение "Крымский Рубеж" ДОСААФ
2 из 2
Под Керчью поисковики обнаружили останки солдата и офицера Красной армии
© Поисковое объединение "Крымский Рубеж" ДОСААФ
Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал, что на родину в Грузию из Феодосии передадут останки бойца Красной армии, обнаруженные в окрестностях города в апреле 2024 года в числе других 77 погибших красноармейцев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бессмертная память: в Феодосии перезахоронили останки красноармейцев
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