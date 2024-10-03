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На воинском кладбище под Керчью поисковики нашли останки 13 бойцов - РИА Новости Крым, 03.10.2024
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На воинском кладбище под Керчью поисковики нашли останки 13 бойцов
На воинском кладбище под Керчью поисковики нашли останки 13 бойцов - РИА Новости Крым, 03.10.2024
На воинском кладбище под Керчью поисковики нашли останки 13 бойцов
Останки 13 бойцов 242-й горно-стрелковой дивизии подняли поисковики на воинском кладбище в поселке Маяк под Керчью, которое обнаружили во время рытья траншеи... РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T21:06
2024-10-03T21:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Останки 13 бойцов 242-й горно-стрелковой дивизии подняли поисковики на воинском кладбище в поселке Маяк под Керчью, которое обнаружили во время рытья траншеи для прокладки водопровода. Еще один боец был найден рядом с захоронением. Какую информацию благодаря находкам удалось установить во время аварийно-спасательных работ, РИА Новости Крым рассказал руководитель военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск" Николай Шевченко.Останки трех бойцов поисковики обнаружили здесь еще 11 сентября. Позже нашли схему, по которой на этом месте, по всей вероятности, находится воинское захоронение. Администрация города подняла вопрос о проведении срочных аварийно-спасательных работ. Начались они 27 сентября силами военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск". В первый же день подняли останки 10 бойцов, имена девяти удалось установить.Удалось установить имена бойцов в двух рядах: в верхнем двенадцатом, на котором работали, и в одиннадцатом ряду, который вынес трактор при рытье траншеи. Останки 13 человек остались в полноценном виде, также найдены фрагментированные останки, что подтвердило изначальное предположение поисковиков о переносе части кладбища."Есть могилы, которые имеют явные признаки переноса: там был человек, а потом его забрали оттуда, перенесли. Часть из останков бойцов была перенесена в братскую могилу на улице Новогодняя, где сейчас находится мемориал", – сказал руководитель военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск".Кроме останков бойцов, поисковики нашли жестяные таблички, которые были установлены на могилах. Николай Шевченко говорит, что это очень важно для них как для исследователей.Когда таблички почистили, то увидели еще несколько имен погибших. Среди них Овчаренко Григорий Семенович. В погребальной книге значится, что он был красноармейцем, родился в 1917 году в Украинской ССР, в Днепропетровской области, м. Алексеевка. Найдена и табличка с именем красноармейца Торбина Семена Борисовича. Он родился в 1920 году в Винницкой области, в Шпиковском районе.Также подняли из земли фрагменты экипировки. По словам Николая Шевченко, вероятно, когда останки бойцов переносили ранее, то в земле остались фрагменты кожаных ремешков, пуговицы.Сейчас перед поисковиками стоит задача найти акт о переносе кладбища. Есть информация о его номере, дате, но сам документ продолжают искать, чтобы понять, насколько полноценно его перенесли в 1940-е годы после войны. Исходя из этого, уже будут понимать, что делать дальше.Найденные останки бойцов поисковики передали администрации на хранение для последующего захоронения. Где его произведут, еще предстоит решить.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Закон и поисковики: кто вернет имена защитникам Аджимушкая под КерчьюВ Керчи поисковики установили имя защитника АджимушкаяОстанки найденного под Керчью бойца передали родственникам
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керчь, новости крыма, история, память, великая отечественная война, военно-патриотическое поисковое объединение "крым-поиск"
На воинском кладбище под Керчью поисковики нашли останки 13 бойцов

На воинском кладбище под Керчью поисковики подняли останки 13 советских бойцов

21:06 03.10.2024 (обновлено: 21:12 03.10.2024)
 
© Фото военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск"На воинском кладбище под Керчью нашли останки еще трех советских бойцов
На воинском кладбище под Керчью нашли останки еще трех советских бойцов
© Фото военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Останки 13 бойцов 242-й горно-стрелковой дивизии подняли поисковики на воинском кладбище в поселке Маяк под Керчью, которое обнаружили во время рытья траншеи для прокладки водопровода. Еще один боец был найден рядом с захоронением. Какую информацию благодаря находкам удалось установить во время аварийно-спасательных работ, РИА Новости Крым рассказал руководитель военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск" Николай Шевченко.
Останки трех бойцов поисковики обнаружили здесь еще 11 сентября. Позже нашли схему, по которой на этом месте, по всей вероятности, находится воинское захоронение. Администрация города подняла вопрос о проведении срочных аварийно-спасательных работ. Начались они 27 сентября силами военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск". В первый же день подняли останки 10 бойцов, имена девяти удалось установить.

"Судя по погребальной книге (ссылку на нее предоставили поисковикам в центральном архиве Министерства обороны – ред.), изначально на этом месте были захоронены более 120 бойцов: здесь как минимум 12 рядов по 11 могил. Хоронили в разный период", – рассказал Николай Шевченко.

Удалось установить имена бойцов в двух рядах: в верхнем двенадцатом, на котором работали, и в одиннадцатом ряду, который вынес трактор при рытье траншеи. Останки 13 человек остались в полноценном виде, также найдены фрагментированные останки, что подтвердило изначальное предположение поисковиков о переносе части кладбища.
"Есть могилы, которые имеют явные признаки переноса: там был человек, а потом его забрали оттуда, перенесли. Часть из останков бойцов была перенесена в братскую могилу на улице Новогодняя, где сейчас находится мемориал", – сказал руководитель военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск".
Кроме останков бойцов, поисковики нашли жестяные таблички, которые были установлены на могилах. Николай Шевченко говорит, что это очень важно для них как для исследователей.
Когда таблички почистили, то увидели еще несколько имен погибших. Среди них Овчаренко Григорий Семенович. В погребальной книге значится, что он был красноармейцем, родился в 1917 году в Украинской ССР, в Днепропетровской области, м. Алексеевка. Найдена и табличка с именем красноармейца Торбина Семена Борисовича. Он родился в 1920 году в Винницкой области, в Шпиковском районе.
© Фото предоставлено военно-патриотическим поисковым объединением "Крым-поиск"

Поисковики нашли жестяные таблички с именами погибших советских бойцов

Поисковики нашли жестяные таблички погибших советских бойцов
1 из 2

Поисковики нашли жестяные таблички с именами погибших советских бойцов

© Фото предоставлено военно-патриотическим поисковым объединением "Крым-поиск"
© Фото предоставлено военно-патриотическим поисковым объединением "Крым-поиск"

Поисковики нашли жестяные таблички с именами погибших советских бойцов

Поисковики нашли жестяные таблички погибших советских бойцов
2 из 2

Поисковики нашли жестяные таблички с именами погибших советских бойцов

© Фото предоставлено военно-патриотическим поисковым объединением "Крым-поиск"
1 из 2

Поисковики нашли жестяные таблички с именами погибших советских бойцов

© Фото предоставлено военно-патриотическим поисковым объединением "Крым-поиск"
2 из 2

Поисковики нашли жестяные таблички с именами погибших советских бойцов

© Фото предоставлено военно-патриотическим поисковым объединением "Крым-поиск"
Также подняли из земли фрагменты экипировки. По словам Николая Шевченко, вероятно, когда останки бойцов переносили ранее, то в земле остались фрагменты кожаных ремешков, пуговицы.
Сейчас перед поисковиками стоит задача найти акт о переносе кладбища. Есть информация о его номере, дате, но сам документ продолжают искать, чтобы понять, насколько полноценно его перенесли в 1940-е годы после войны. Исходя из этого, уже будут понимать, что делать дальше.
Найденные останки бойцов поисковики передали администрации на хранение для последующего захоронения. Где его произведут, еще предстоит решить.

"Мы завершаем первый этап работы. Пока территория кладбища будет ограждена и взята под охрану до окончательного решения. Сегодня мы уже будем ставить отметки о его границах. Также будем собирать останки, которые находятся в отвалах, когда начнут рекультивацию – будут закапывать траншею", – подытожил Николай Шевченко.

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