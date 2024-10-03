https://crimea.ria.ru/20241003/na-voinskom-kladbische-pod-kerchyu-poiskoviki-nashli-ostanki-13-boytsov-1140821854.html

На воинском кладбище под Керчью поисковики нашли останки 13 бойцов

На воинском кладбище под Керчью поисковики нашли останки 13 бойцов - РИА Новости Крым, 03.10.2024

На воинском кладбище под Керчью поисковики нашли останки 13 бойцов

Останки 13 бойцов 242-й горно-стрелковой дивизии подняли поисковики на воинском кладбище в поселке Маяк под Керчью, которое обнаружили во время рытья траншеи... РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T21:06

2024-10-03T21:06

2024-10-03T21:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Останки 13 бойцов 242-й горно-стрелковой дивизии подняли поисковики на воинском кладбище в поселке Маяк под Керчью, которое обнаружили во время рытья траншеи для прокладки водопровода. Еще один боец был найден рядом с захоронением. Какую информацию благодаря находкам удалось установить во время аварийно-спасательных работ, РИА Новости Крым рассказал руководитель военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск" Николай Шевченко.Останки трех бойцов поисковики обнаружили здесь еще 11 сентября. Позже нашли схему, по которой на этом месте, по всей вероятности, находится воинское захоронение. Администрация города подняла вопрос о проведении срочных аварийно-спасательных работ. Начались они 27 сентября силами военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск". В первый же день подняли останки 10 бойцов, имена девяти удалось установить.Удалось установить имена бойцов в двух рядах: в верхнем двенадцатом, на котором работали, и в одиннадцатом ряду, который вынес трактор при рытье траншеи. Останки 13 человек остались в полноценном виде, также найдены фрагментированные останки, что подтвердило изначальное предположение поисковиков о переносе части кладбища."Есть могилы, которые имеют явные признаки переноса: там был человек, а потом его забрали оттуда, перенесли. Часть из останков бойцов была перенесена в братскую могилу на улице Новогодняя, где сейчас находится мемориал", – сказал руководитель военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск".Кроме останков бойцов, поисковики нашли жестяные таблички, которые были установлены на могилах. Николай Шевченко говорит, что это очень важно для них как для исследователей.Когда таблички почистили, то увидели еще несколько имен погибших. Среди них Овчаренко Григорий Семенович. В погребальной книге значится, что он был красноармейцем, родился в 1917 году в Украинской ССР, в Днепропетровской области, м. Алексеевка. Найдена и табличка с именем красноармейца Торбина Семена Борисовича. Он родился в 1920 году в Винницкой области, в Шпиковском районе.Также подняли из земли фрагменты экипировки. По словам Николая Шевченко, вероятно, когда останки бойцов переносили ранее, то в земле остались фрагменты кожаных ремешков, пуговицы.Сейчас перед поисковиками стоит задача найти акт о переносе кладбища. Есть информация о его номере, дате, но сам документ продолжают искать, чтобы понять, насколько полноценно его перенесли в 1940-е годы после войны. Исходя из этого, уже будут понимать, что делать дальше.Найденные останки бойцов поисковики передали администрации на хранение для последующего захоронения. Где его произведут, еще предстоит решить.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Закон и поисковики: кто вернет имена защитникам Аджимушкая под КерчьюВ Керчи поисковики установили имя защитника АджимушкаяОстанки найденного под Керчью бойца передали родственникам

https://crimea.ria.ru/20240622/a-fashisty--eto-natsiya-kakaya-krymskiy-poluostrov-v-pervyy-den-voyny-1129485554.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, новости крыма, история, память, великая отечественная война, военно-патриотическое поисковое объединение "крым-поиск"