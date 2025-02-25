https://crimea.ria.ru/20250225/v-krymu-predlozhili-sdelat-edinyy-s-sevastopolem-reestr-pamyatnikov-1144440629.html

В Крыму предложили сделать единый с Севастополем реестр памятников

В Крыму предложили сделать единый с Севастополем реестр памятников - РИА Новости Крым, 25.02.2025

В Крыму предложили сделать единый с Севастополем реестр памятников

Административные границы между двумя субъектами России – Республикой Крым и Севастополем – не должны помешать созданию единого для них реестра памятников,... РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T07:13

2025-02-25T07:13

2025-02-25T07:51

памятники крыма

памятники севастополя

радио "спутник в крыму"

алексей попов

история

великая отечественная война

крымская война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Административные границы между двумя субъектами России – Республикой Крым и Севастополем – не должны помешать созданию единого для них реестра памятников, посвященных как Великой Отечественной, так и Крымской войне. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доцент кафедры истории России КФУ им. В.И. Вернадского Алексей Попов.На днях на заседании Комитета Госсовета Крыма по патриотическому воспитанию и молодежной политике предложили учредить единый реестр памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Согласно озвученным на мероприятии данным Минкульта РК, на территории республики выявлено 946 объектов культурного наследия, связанных с этим историческим периодом.По словам Попова, эта мера очень своевременная и полезная. Он подчеркнул, что полный реестр, по итогам прошедшего обсуждения, должен включить в себя не только памятники Великой Отечественной войны, но также Крымской войны и других значимых событий.Он отметил, что многие памятники в послевоенное время были перенесены со своих мест, потому что боевые действия шли на территории городов.По словам Попова, эти памятники сегодня в хорошем состоянии, так как находятся в управлении коммунальных служб, за ними осуществляется уход, ведется мониторинг состояния.При этом не все памятники признаны объектами культурного наследия, а только самые значимые, отметил эксперт. А есть и целая группа памятников, находящихся далеко за пределами крымских городов и даже сел, в горно-лесной местности, о которых мало кто помнит, добавил историк.Среди таких – памятники партизанскому движению в годы Великой Отечественной войны. А всего таких несколько тысяч, сказал специалист.Польза создания реестра, по мнению Попова, будет и в том, что все объекты обретут шефов. Так было в советское время, когда каждый памятник закреплялся за конкретным предприятием или организацией, и вовсе не обязательно работы на нем финансировались в рамках государственных программ, заметил эксперт."Это было продумано с точки зрения географии, логистики, чтобы удобно было их посещать и обслуживать. И именно силами общественности эти памятники приводились в порядок. Сейчас такая практика тоже есть. Но главное, чтобы памятник был в чьем-то внимании и не приходил в упадок", – сказал Попов.Эксперт считает, что такой реестр памятников должен быть открытым для всех, в отличие, например, от реестра вечных огней, который ведет Министерство обороны РФ, так что он недоступен публике.И, наконец, самым важным моментом, на взгляд историка, является необходимость в создании реестра, единого для Крыма и Севастополя."Понятно, что у нас есть административные границы, Севастополь – город отдельного подчинения, там своя история с памятниками, и их много. Но с точки зрения исторических событий разрывать это единое пространство неправильно. Особенно там, где шли бои за Севастополь, а это Бахчисарайский район, и тут же это переходит в Большой Севастополь, в Южный берег Крыма. И здесь какие-то можно было бы сделать мероприятия по совместному реестру и включить все в единый. Потому что все равно это единое социокультурное и экскурсионное пространство", – сказал Попов, отметив, что это касается и памятников Крымской войны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил привести в порядок все памятники ко Дню ПобедыВ Бахчисарайском районе Крыма приводят в порядок памятники ко Дню ПобедыВ Крыму к 80-летию Победы проведут больше 60 мероприятий

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

памятники крыма, памятники севастополя, алексей попов, история, великая отечественная война, крымская война