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В Крыму предложили сделать единый с Севастополем реестр памятников - РИА Новости Крым, 25.02.2025
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В Крыму предложили сделать единый с Севастополем реестр памятников
В Крыму предложили сделать единый с Севастополем реестр памятников - РИА Новости Крым, 25.02.2025
В Крыму предложили сделать единый с Севастополем реестр памятников
Административные границы между двумя субъектами России – Республикой Крым и Севастополем – не должны помешать созданию единого для них реестра памятников,... РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T07:13
2025-02-25T07:51
памятники крыма
памятники севастополя
радио "спутник в крыму"
алексей попов
история
великая отечественная война
крымская война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Административные границы между двумя субъектами России – Республикой Крым и Севастополем – не должны помешать созданию единого для них реестра памятников, посвященных как Великой Отечественной, так и Крымской войне. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доцент кафедры истории России КФУ им. В.И. Вернадского Алексей Попов.На днях на заседании Комитета Госсовета Крыма по патриотическому воспитанию и молодежной политике предложили учредить единый реестр памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Согласно озвученным на мероприятии данным Минкульта РК, на территории республики выявлено 946 объектов культурного наследия, связанных с этим историческим периодом.По словам Попова, эта мера очень своевременная и полезная. Он подчеркнул, что полный реестр, по итогам прошедшего обсуждения, должен включить в себя не только памятники Великой Отечественной войны, но также Крымской войны и других значимых событий.Он отметил, что многие памятники в послевоенное время были перенесены со своих мест, потому что боевые действия шли на территории городов.По словам Попова, эти памятники сегодня в хорошем состоянии, так как находятся в управлении коммунальных служб, за ними осуществляется уход, ведется мониторинг состояния.При этом не все памятники признаны объектами культурного наследия, а только самые значимые, отметил эксперт. А есть и целая группа памятников, находящихся далеко за пределами крымских городов и даже сел, в горно-лесной местности, о которых мало кто помнит, добавил историк.Среди таких – памятники партизанскому движению в годы Великой Отечественной войны. А всего таких несколько тысяч, сказал специалист.Польза создания реестра, по мнению Попова, будет и в том, что все объекты обретут шефов. Так было в советское время, когда каждый памятник закреплялся за конкретным предприятием или организацией, и вовсе не обязательно работы на нем финансировались в рамках государственных программ, заметил эксперт."Это было продумано с точки зрения географии, логистики, чтобы удобно было их посещать и обслуживать. И именно силами общественности эти памятники приводились в порядок. Сейчас такая практика тоже есть. Но главное, чтобы памятник был в чьем-то внимании и не приходил в упадок", – сказал Попов.Эксперт считает, что такой реестр памятников должен быть открытым для всех, в отличие, например, от реестра вечных огней, который ведет Министерство обороны РФ, так что он недоступен публике.И, наконец, самым важным моментом, на взгляд историка, является необходимость в создании реестра, единого для Крыма и Севастополя."Понятно, что у нас есть административные границы, Севастополь – город отдельного подчинения, там своя история с памятниками, и их много. Но с точки зрения исторических событий разрывать это единое пространство неправильно. Особенно там, где шли бои за Севастополь, а это Бахчисарайский район, и тут же это переходит в Большой Севастополь, в Южный берег Крыма. И здесь какие-то можно было бы сделать мероприятия по совместному реестру и включить все в единый. Потому что все равно это единое социокультурное и экскурсионное пространство", – сказал Попов, отметив, что это касается и памятников Крымской войны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил привести в порядок все памятники ко Дню ПобедыВ Бахчисарайском районе Крыма приводят в порядок памятники ко Дню ПобедыВ Крыму к 80-летию Победы проведут больше 60 мероприятий
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96
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памятники крыма, памятники севастополя, алексей попов, история, великая отечественная война, крымская война
В Крыму предложили сделать единый с Севастополем реестр памятников

Крыму и Севастополю нужен общий реестр памятников Великой Отечественной войны – эксперт

07:13 25.02.2025 (обновлено: 07:51 25.02.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник Евпаторийскому десанту в Евпатории
Памятник Евпаторийскому десанту в Евпатории - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Административные границы между двумя субъектами России – Республикой Крым и Севастополем – не должны помешать созданию единого для них реестра памятников, посвященных как Великой Отечественной, так и Крымской войне. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доцент кафедры истории России КФУ им. В.И. Вернадского Алексей Попов.
На днях на заседании Комитета Госсовета Крыма по патриотическому воспитанию и молодежной политике предложили учредить единый реестр памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Согласно озвученным на мероприятии данным Минкульта РК, на территории республики выявлено 946 объектов культурного наследия, связанных с этим историческим периодом.
По словам Попова, эта мера очень своевременная и полезная. Он подчеркнул, что полный реестр, по итогам прошедшего обсуждения, должен включить в себя не только памятники Великой Отечественной войны, но также Крымской войны и других значимых событий.

"Имеются в виду события военной истории. Хотя можно говорить, что есть и более широкий контекст, в частности, памятники революционные, которые тоже важны для объединения. Но сейчас, конечно, основной акцент сделан на памятниках Великой Отечественной в связи с приближающимися юбилейными мероприятиями", – сказал специалист.

Он отметил, что многие памятники в послевоенное время были перенесены со своих мест, потому что боевые действия шли на территории городов.
По словам Попова, эти памятники сегодня в хорошем состоянии, так как находятся в управлении коммунальных служб, за ними осуществляется уход, ведется мониторинг состояния.
При этом не все памятники признаны объектами культурного наследия, а только самые значимые, отметил эксперт. А есть и целая группа памятников, находящихся далеко за пределами крымских городов и даже сел, в горно-лесной местности, о которых мало кто помнит, добавил историк.
Среди таких – памятники партизанскому движению в годы Великой Отечественной войны. А всего таких несколько тысяч, сказал специалист.
"Мне кажется, это, может, четыре тысячи. И все эти памятники значимые. И такой реестр позволит знать, сколько их действительно, вносить своевременно, учитывать", – сказал он.
Польза создания реестра, по мнению Попова, будет и в том, что все объекты обретут шефов. Так было в советское время, когда каждый памятник закреплялся за конкретным предприятием или организацией, и вовсе не обязательно работы на нем финансировались в рамках государственных программ, заметил эксперт.
"Это было продумано с точки зрения географии, логистики, чтобы удобно было их посещать и обслуживать. И именно силами общественности эти памятники приводились в порядок. Сейчас такая практика тоже есть. Но главное, чтобы памятник был в чьем-то внимании и не приходил в упадок", – сказал Попов.
Эксперт считает, что такой реестр памятников должен быть открытым для всех, в отличие, например, от реестра вечных огней, который ведет Министерство обороны РФ, так что он недоступен публике.
"А вот реестр памятников – тут самое главное, чтобы он был доступен людям в какой-то открытой форме, и они могли получать информацию и понимать, с чем столкнулись, если что-то увидели за городом во время экскурсии или прогулки", – сказал Попов.
И, наконец, самым важным моментом, на взгляд историка, является необходимость в создании реестра, единого для Крыма и Севастополя.
"Понятно, что у нас есть административные границы, Севастополь – город отдельного подчинения, там своя история с памятниками, и их много. Но с точки зрения исторических событий разрывать это единое пространство неправильно. Особенно там, где шли бои за Севастополь, а это Бахчисарайский район, и тут же это переходит в Большой Севастополь, в Южный берег Крыма. И здесь какие-то можно было бы сделать мероприятия по совместному реестру и включить все в единый. Потому что все равно это единое социокультурное и экскурсионное пространство", – сказал Попов, отметив, что это касается и памятников Крымской войны.
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