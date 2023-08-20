Рейтинг@Mail.ru
Пожар на складе Ozon локализован - новые подробности ЧП - РИА Новости Крым, 20.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230820/pozhar-na-sklade-ozon-lokalizovan---novye-podrobnosti-chp-1130831643.html
Пожар на складе Ozon локализован - новые подробности ЧП
Пожар на складе Ozon локализован - новые подробности ЧП - РИА Новости Крым, 20.08.2023
Пожар на складе Ozon локализован - новые подробности ЧП
Пожар на складе Ozon в Подольске локализован на площади в 500 квадратных метрах, горел неэксплуатируемый блок, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный... РИА Новости Крым, 20.08.2023
2023-08-20T12:35
2023-08-20T12:35
новости
пожар
происшествия
московская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/05/1128005936_0:461:2659:1957_1920x0_80_0_0_1624aac4ff2a2f93a29e43b44ca1a4a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Пожар на складе Ozon в Подольске локализован на площади в 500 квадратных метрах, горел неэксплуатируемый блок, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС РФ."11.22 локализация на площади 500 квадратных метров", - сообщили спасатели.Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске произошел пожар на складе Ozon, товар горит на площади 375 квадратных метров, сотрудников эвакуировали. Как пишет РИА Новости со ссылкой на компанию Ozon, пожар произошел в неэксплуатируемом блоке, где не хранились товары, угрозы для других блоков нет. В маркетплейсе подчеркнули, что никто из эвакуированных сотрудников за помощью не обращался.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт объяснила правила доставки интернет-заказов в случае ЧПКрупный пожар на складе Ozon в Подмосковье: погибший, раненые, причины ЧПЭксперт указал на риски открытия Ozon в Китае для потребителей из России
московская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/05/1128005936_212:0:2684:1854_1920x0_80_0_0_4224b298e0bbef416cd3fe4815393037.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, пожар, происшествия, московская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Пожар на складе Ozon локализован - новые подробности ЧП

Пожар на складе Ozon локализован, горел неэксплуатируемый блок

12:35 20.08.2023
 
© РИА Новости . Владимир Буров / Перейти в фотобанкАвтомобиль пожарной службы
Автомобиль пожарной службы - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости . Владимир Буров
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Пожар на складе Ozon в Подольске локализован на площади в 500 квадратных метрах, горел неэксплуатируемый блок, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС РФ.
"11.22 локализация на площади 500 квадратных метров", - сообщили спасатели.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске произошел пожар на складе Ozon, товар горит на площади 375 квадратных метров, сотрудников эвакуировали.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на компанию Ozon, пожар произошел в неэксплуатируемом блоке, где не хранились товары, угрозы для других блоков нет. В маркетплейсе подчеркнули, что никто из эвакуированных сотрудников за помощью не обращался.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Эксперт объяснила правила доставки интернет-заказов в случае ЧП
Крупный пожар на складе Ozon в Подмосковье: погибший, раненые, причины ЧП
Эксперт указал на риски открытия Ozon в Китае для потребителей из России
 
НовостиПожарПроисшествияМосковская областьМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:21Российские ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью - Минобороны
14:55Атака на Белгород: на подлете к городу сбито 12 воздушных целей
14:47Возрождение жемчужины: на ЮБК восстановили Серебряную беседку
14:13Ситуация на Крымском мосту: оперативная информация
13:07Следком расследует факт беспилотной атаки в Курской области
12:35Пожар на складе Ozon локализован - новые подробности ЧП
12:12Работа группы "Днепр": ВСУ потеряли за сутки более 50 боевиков
11:48"Луна-25" потерпела крушение - Роскосмос
11:3386 снарядов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать Херсонщину
10:55Пожар на складе Ozon в Подольске - товар горит, людей эвакуировали
10:22Работа Керченской переправы в воскресенье: погода и трафик
09:51В Ростовской области отражена атака дронов-камикадзе
09:45Крымский мост: оперативная информация на утро воскресенья
09:38Есть только в Крыму и во Франции: пасечник об уникальном крымском меде
09:35ЧП в Курске: что происходит на вокзале поле атаки БПЛА - фото
09:11Буллинг в школе: как защитить ребенка и не вырастить агрессора
08:38Зима близко: как контролировать подготовку дома к отопительному сезону
08:16Врач-диетолог: веганство – это способ жестокого обращения с детьми
07:27Силы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и области
06:55Беспилотник ВСУ атаковал вокзал в Курске, пострадали 5 человек
Лента новостейМолния