https://crimea.ria.ru/20230820/pozhar-na-sklade-ozon-lokalizovan---novye-podrobnosti-chp-1130831643.html
Пожар на складе Ozon локализован - новые подробности ЧП
Пожар на складе Ozon локализован - новые подробности ЧП - РИА Новости Крым, 20.08.2023
Пожар на складе Ozon локализован - новые подробности ЧП
Пожар на складе Ozon в Подольске локализован на площади в 500 квадратных метрах, горел неэксплуатируемый блок, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный... РИА Новости Крым, 20.08.2023
2023-08-20T12:35
2023-08-20T12:35
2023-08-20T12:35
новости
пожар
происшествия
московская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Пожар на складе Ozon в Подольске локализован на площади в 500 квадратных метрах, горел неэксплуатируемый блок, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС РФ."11.22 локализация на площади 500 квадратных метров", - сообщили спасатели.Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске произошел пожар на складе Ozon, товар горит на площади 375 квадратных метров, сотрудников эвакуировали. Как пишет РИА Новости со ссылкой на компанию Ozon, пожар произошел в неэксплуатируемом блоке, где не хранились товары, угрозы для других блоков нет. В маркетплейсе подчеркнули, что никто из эвакуированных сотрудников за помощью не обращался.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт объяснила правила доставки интернет-заказов в случае ЧПКрупный пожар на складе Ozon в Подмосковье: погибший, раненые, причины ЧПЭксперт указал на риски открытия Ozon в Китае для потребителей из России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, пожар, происшествия, московская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Пожар на складе Ozon локализован - новые подробности ЧП
Пожар на складе Ozon локализован, горел неэксплуатируемый блок