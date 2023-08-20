Рейтинг@Mail.ru
Пожар на складе Ozon в Подольске - товар горит, людей эвакуировали - РИА Новости Крым, 20.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230820/pozhar-na-sklade-ozon-v-podolske---tovar-gorit-lyudey-evakuirovali-1130830563.html
Пожар на складе Ozon в Подольске - товар горит, людей эвакуировали
Пожар на складе Ozon в Подольске - товар горит, людей эвакуировали - РИА Новости Крым, 20.08.2023
Пожар на складе Ozon в Подольске - товар горит, людей эвакуировали
В подмосковном Подольске произошел пожар на складе Ozon, товар горит на площади 375 квадратных метров, сотрудников эвакуировали, сообщает РИА Новости со ссылкой РИА Новости Крым, 20.08.2023
2023-08-20T10:55
2023-08-20T11:01
пожар
москва
происшествия
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
московская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126786295_0:0:1145:644_1920x0_80_0_0_76ccc1acc12117ded3e05ff8c36c5856.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В подмосковном Подольске произошел пожар на складе Ozon, товар горит на площади 375 квадратных метров, сотрудников эвакуировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области.Сообщение о возгорании в шестиэтажном складском помещении спасатели приняли в воскресенье в 8:39 утра.К тушению пожара привлечены 91 человек, 34 единиц техники, от МЧС 43 человека и 16 единиц техники. Специалисты Мособлпожспас измерят концентрацию вредных веществ в воздухе.В августе 2022 года пожар случился в на складе Ozon в подмосковной Истре. В результате один человек погиб, 13 пострадали. Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в грузовом терминале Новороссийска – огонь охватил 1300 "квадратов"Печальная статистика: в Крыму на пожарах погибли 38 человекКрупный пожар в Подмосковье: горит склад с удобрениями
москва
московская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126786295_0:0:1100:825_1920x0_80_0_0_39c1c82cfd4132387c913404a4118a4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар, москва, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), московская область
Пожар на складе Ozon в Подольске - товар горит, людей эвакуировали

МЧС: в подмосковном Подольске загорелся склад Ozon

10:55 20.08.2023 (обновлено: 11:01 20.08.2023)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожарный
Пожарный
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В подмосковном Подольске произошел пожар на складе Ozon, товар горит на площади 375 квадратных метров, сотрудников эвакуировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области.
Сообщение о возгорании в шестиэтажном складском помещении спасатели приняли в воскресенье в 8:39 утра.
"На момент прибытия первых боевых подразделений наблюдался дым из-под кровли. Проведена эвакуация сотрудников... Происходит открытое горение на площади 375 квадратных метров, горит продукция в коробках на стеллажах", - цитирует ресурс сообщении регионального главка МЧС РФ.
К тушению пожара привлечены 91 человек, 34 единиц техники, от МЧС 43 человека и 16 единиц техники. Специалисты Мособлпожспас измерят концентрацию вредных веществ в воздухе.
В августе 2022 года пожар случился в на складе Ozon в подмосковной Истре. В результате один человек погиб, 13 пострадали.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пожар в грузовом терминале Новороссийска – огонь охватил 1300 "квадратов"
Печальная статистика: в Крыму на пожарах погибли 38 человек
Крупный пожар в Подмосковье: горит склад с удобрениями
 
ПожарМоскваПроисшествияНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Московская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:3386 снарядов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать Херсонщину
10:55Пожар на складе Ozon в Подольске - товар горит, людей эвакуировали
10:22Работа Керченской переправы в воскресенье: погода и трафик
09:51В Ростовской области отражена атака дронов-камикадзе
09:45Крымский мост: оперативная информация на утро воскресенья
09:38Есть только в Крыму и во Франции: пасечник об уникальном крымском меде
09:35ЧП в Курске: что происходит на вокзале поле атаки БПЛА - фото
09:11Буллинг в школе: как защитить ребенка и не вырастить агрессора
08:38Зима близко: как контролировать подготовку дома к отопительному сезону
08:16Врач-диетолог: веганство – это способ жестокого обращения с детьми
07:27Силы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и области
06:55Беспилотник ВСУ атаковал вокзал в Курске, пострадали 5 человек
00:01Жара не отпускает: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 20 августа
20:53Главные события и заявления дня: 19 августа
20:38В борьбе за рождаемость: какие средства хороши?
20:11Каким будет сентябрь в Крыму
19:38Эксперт оценил безопасность отечественных аттракционов
19:05Будут стрелять из разного оружия – в Севастополе назвали причину
19:02Крымский мост: оперативная информация на вечер субботы
Лента новостейМолния