https://crimea.ria.ru/20230820/pozhar-na-sklade-ozon-v-podolske---tovar-gorit-lyudey-evakuirovali-1130830563.html

Пожар на складе Ozon в Подольске - товар горит, людей эвакуировали

Пожар на складе Ozon в Подольске - товар горит, людей эвакуировали - РИА Новости Крым, 20.08.2023

Пожар на складе Ozon в Подольске - товар горит, людей эвакуировали

В подмосковном Подольске произошел пожар на складе Ozon, товар горит на площади 375 квадратных метров, сотрудников эвакуировали, сообщает РИА Новости со ссылкой РИА Новости Крым, 20.08.2023

2023-08-20T10:55

2023-08-20T10:55

2023-08-20T11:01

пожар

москва

происшествия

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

московская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В подмосковном Подольске произошел пожар на складе Ozon, товар горит на площади 375 квадратных метров, сотрудников эвакуировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области.Сообщение о возгорании в шестиэтажном складском помещении спасатели приняли в воскресенье в 8:39 утра.К тушению пожара привлечены 91 человек, 34 единиц техники, от МЧС 43 человека и 16 единиц техники. Специалисты Мособлпожспас измерят концентрацию вредных веществ в воздухе.В августе 2022 года пожар случился в на складе Ozon в подмосковной Истре. В результате один человек погиб, 13 пострадали. Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в грузовом терминале Новороссийска – огонь охватил 1300 "квадратов"Печальная статистика: в Крыму на пожарах погибли 38 человекКрупный пожар в Подмосковье: горит склад с удобрениями

москва

московская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, москва, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), московская область