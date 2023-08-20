https://crimea.ria.ru/20230820/pozhar-na-sklade-ozon-v-podolske---tovar-gorit-lyudey-evakuirovali-1130830563.html
Пожар на складе Ozon в Подольске - товар горит, людей эвакуировали
Пожар на складе Ozon в Подольске - товар горит, людей эвакуировали - РИА Новости Крым, 20.08.2023
Пожар на складе Ozon в Подольске - товар горит, людей эвакуировали
В подмосковном Подольске произошел пожар на складе Ozon, товар горит на площади 375 квадратных метров, сотрудников эвакуировали, сообщает РИА Новости со ссылкой РИА Новости Крым, 20.08.2023
2023-08-20T10:55
2023-08-20T10:55
2023-08-20T11:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В подмосковном Подольске произошел пожар на складе Ozon, товар горит на площади 375 квадратных метров, сотрудников эвакуировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области.Сообщение о возгорании в шестиэтажном складском помещении спасатели приняли в воскресенье в 8:39 утра.К тушению пожара привлечены 91 человек, 34 единиц техники, от МЧС 43 человека и 16 единиц техники. Специалисты Мособлпожспас измерят концентрацию вредных веществ в воздухе.В августе 2022 года пожар случился в на складе Ozon в подмосковной Истре. В результате один человек погиб, 13 пострадали. Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в грузовом терминале Новороссийска – огонь охватил 1300 "квадратов"Печальная статистика: в Крыму на пожарах погибли 38 человекКрупный пожар в Подмосковье: горит склад с удобрениями
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пожар, москва, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), московская область
Пожар на складе Ozon в Подольске - товар горит, людей эвакуировали
МЧС: в подмосковном Подольске загорелся склад Ozon
10:55 20.08.2023 (обновлено: 11:01 20.08.2023)