https://crimea.ria.ru/20230813/krupnyy-pozhar-v-podmoskove-gorit-sklad-s-udobreniyami-1130705141.html

Крупный пожар в Подмосковье: горит склад с удобрениями

Крупный пожар в Подмосковье: горит склад с удобрениями - РИА Новости Крым, 13.08.2023

Крупный пожар в Подмосковье: горит склад с удобрениями

Сильный пожар вспыхнул в воскресенье днем в Раменском районе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 13.08.2023

2023-08-13T13:17

2023-08-13T13:17

2023-08-13T13:17

происшествия

пожар

московская область

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Сильный пожар вспыхнул в воскресенье днем в Раменском районе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России."В городском округе Раменский горит склад на площади 1800 кв.м. МЧС России наращивает силы и средства на месте тушения. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении ведомства.Раменская городская прокуратура взяла под контроль расследование причин пожара. По данным пресс-службы прокуратуры Московской области, возгорание произошло около 12 часов 13 августа. Горят пластиковые поддоны на территории производственно-складского комплекса."Точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы", - уточняют в прокуратуре.На днях крупный пожар произошел в Краснодарском крае. Загорелся склад элеватора с шелухой от семечек в поселке Кубанский Новопокровского района. Огнем было охвачено две тысячи квадратных метров. Тушение осложняли жара и сильный ветер.Читайте также на РИА Новости Крым:Что произошло на заводе в Сергиевом ПосадеВинзавод горит в Краснодарском краеЧто произошло в Красногвардейском районе Крыма

московская область

россия

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2023

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Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пожар, московская область, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), россия