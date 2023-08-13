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Крупный пожар в Подмосковье: горит склад с удобрениями - РИА Новости Крым, 13.08.2023
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Крупный пожар в Подмосковье: горит склад с удобрениями
Крупный пожар в Подмосковье: горит склад с удобрениями - РИА Новости Крым, 13.08.2023
Крупный пожар в Подмосковье: горит склад с удобрениями
Сильный пожар вспыхнул в воскресенье днем в Раменском районе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 13.08.2023
2023-08-13T13:17
2023-08-13T13:17
происшествия
пожар
московская область
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Сильный пожар вспыхнул в воскресенье днем в Раменском районе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России."В городском округе Раменский горит склад на площади 1800 кв.м. МЧС России наращивает силы и средства на месте тушения. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении ведомства.Раменская городская прокуратура взяла под контроль расследование причин пожара. По данным пресс-службы прокуратуры Московской области, возгорание произошло около 12 часов 13 августа. Горят пластиковые поддоны на территории производственно-складского комплекса."Точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы", - уточняют в прокуратуре.На днях крупный пожар произошел в Краснодарском крае. Загорелся склад элеватора с шелухой от семечек в поселке Кубанский Новопокровского района. Огнем было охвачено две тысячи квадратных метров. Тушение осложняли жара и сильный ветер.Читайте также на РИА Новости Крым:Что произошло на заводе в Сергиевом ПосадеВинзавод горит в Краснодарском краеЧто произошло в Красногвардейском районе Крыма
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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происшествия, пожар, московская область, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), россия
Крупный пожар в Подмосковье: горит склад с удобрениями

Почти 2000 кв. м склада в Подмосковном Раменском районе охвачены огнем – МЧС России

13:17 13.08.2023
 
© ГУ МЧС России по Московской областиПожар на складе в Раменском. 13.08.2023
Пожар на складе в Раменском. 13.08.2023
© ГУ МЧС России по Московской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Сильный пожар вспыхнул в воскресенье днем в Раменском районе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
"В городском округе Раменский горит склад на площади 1800 кв.м. МЧС России наращивает силы и средства на месте тушения. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении ведомства.
Раменская городская прокуратура взяла под контроль расследование причин пожара. По данным пресс-службы прокуратуры Московской области, возгорание произошло около 12 часов 13 августа. Горят пластиковые поддоны на территории производственно-складского комплекса.
"Точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы", - уточняют в прокуратуре.
На днях крупный пожар произошел в Краснодарском крае. Загорелся склад элеватора с шелухой от семечек в поселке Кубанский Новопокровского района. Огнем было охвачено две тысячи квадратных метров. Тушение осложняли жара и сильный ветер.
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