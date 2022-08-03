https://crimea.ria.ru/20220803/krupnyy-pozhar-na-sklade-ozon-v-podmoskove-pogibshiy-ranenye-prichiny-chp-1124055402.html

Крупный пожар на складе Ozon в Подмосковье: погибший, раненые, причины ЧП

Крупный пожар на складе Ozon в Подмосковье: погибший, раненые, причины ЧП - РИА Новости Крым, 03.08.2022

Крупный пожар на складе Ozon в Подмосковье: погибший, раненые, причины ЧП

Один человек погиб и еще 13 пострадали в результате крупного пожара на складе компании Ozon в Подмосковье, прокуратура начала проверку. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T17:37

2022-08-03T17:37

2022-08-03T17:37

происшествия

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще 13 пострадали в результате крупного пожара на складе компании Ozon в Подмосковье, прокуратура начала проверку. Об этом сообщает РИА Новости.Возгорание произошло в среду днем на территории склада интернет-магазина в Истре. Из здания эвакуировали более тысячи человек. Однако без пострадавших не обошлось, большинство из них получили ожоги конечностей и дыхательных путей.Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц.Губернатор Московской области Андрей Воробьев пока не называет причины пожара, ссылаясь на необходимость получить заключение специалистов. Вместе с тем в экстренных службах рассматривают поджог и неисправность электрооборудования как основные версии причин ЧП.Сейчас тушение пожара продолжается. Его площадь составляет 35 тыс. кв. м. Задействованы два вертолета Ка-32 и Ми-8 МЧС России. На месте происшествия работают более 150 человек и порядка 40 единиц техники.По информации властей Подмосковья, здание уже не спасти.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, российская федерация (россия, рф)