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Крупный пожар на складе Ozon в Подмосковье: погибший, раненые, причины ЧП
Крупный пожар на складе Ozon в Подмосковье: погибший, раненые, причины ЧП - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Крупный пожар на складе Ozon в Подмосковье: погибший, раненые, причины ЧП
Один человек погиб и еще 13 пострадали в результате крупного пожара на складе компании Ozon в Подмосковье, прокуратура начала проверку. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T17:37
2022-08-03T17:37
2022-08-03T17:37
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще 13 пострадали в результате крупного пожара на складе компании Ozon в Подмосковье, прокуратура начала проверку. Об этом сообщает РИА Новости.Возгорание произошло в среду днем на территории склада интернет-магазина в Истре. Из здания эвакуировали более тысячи человек. Однако без пострадавших не обошлось, большинство из них получили ожоги конечностей и дыхательных путей.Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц.Губернатор Московской области Андрей Воробьев пока не называет причины пожара, ссылаясь на необходимость получить заключение специалистов. Вместе с тем в экстренных службах рассматривают поджог и неисправность электрооборудования как основные версии причин ЧП.Сейчас тушение пожара продолжается. Его площадь составляет 35 тыс. кв. м. Задействованы два вертолета Ка-32 и Ми-8 МЧС России. На месте происшествия работают более 150 человек и порядка 40 единиц техники.По информации властей Подмосковья, здание уже не спасти.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, российская федерация (россия, рф)
Крупный пожар на складе Ozon в Подмосковье: погибший, раненые, причины ЧП
При пожаре на складе Ozon в Подмосковье погиб человек, 13 пострадали
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще 13 пострадали в результате крупного пожара на складе компании Ozon в Подмосковье, прокуратура начала проверку. Об этом сообщает РИА Новости.
Возгорание произошло в среду днем на территории склада интернет-магазина в Истре. Из здания эвакуировали более тысячи человек. Однако без пострадавших не обошлось, большинство из них получили ожоги конечностей и дыхательных путей.
"Всего пострадали 14 человек, из них один погиб", - сказал источник агентства.
Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пока не называет причины пожара, ссылаясь на необходимость получить заключение специалистов. Вместе с тем в экстренных службах рассматривают поджог и неисправность электрооборудования как основные версии причин ЧП.
Сейчас тушение пожара продолжается. Его площадь составляет 35 тыс. кв. м. Задействованы два вертолета Ка-32 и Ми-8 МЧС России. На месте происшествия работают более 150 человек и порядка 40 единиц техники.
По информации властей Подмосковья, здание уже не спасти.