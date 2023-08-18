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Пожар в грузовом терминале Новороссийска – огонь охватил 1300 "квадратов"
Пожар в грузовом терминале Новороссийска – огонь охватил 1300 "квадратов" - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Пожар в грузовом терминале Новороссийска – огонь охватил 1300 "квадратов"
Крупный пожар произошел в грузовом терминале в Новороссийске, горят деревянные поддоны на площади в 1,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T10:40
2023-08-18T10:40
2023-08-18T10:40
новороссийск
происшествия
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел в грузовом терминале в Новороссийске, горят деревянные поддоны на площади в 1,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС России.Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в пятницу утром. На место незамедлительно направили подразделения Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона.К ликвидации пожара привлечено от РСЧС 42 человека личного состава и 14 единиц техники, от МЧС России - 27 человек и девять единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Часовня сгорела в Бахчисарайском районе КрымаПечальная статистика: в Крыму на пожарах погибли 38 человекКрупный пожар в Подмосковье: горит склад с удобрениями
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новороссийск, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), краснодарский край
Пожар в грузовом терминале Новороссийска – огонь охватил 1300 "квадратов"
МЧС: в грузовом терминале Новороссийска горят деревянные поддоны на площади 1,3 тыс. кв м