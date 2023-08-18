https://crimea.ria.ru/20230818/pozhar-v-gruzovom-terminale-novorossiyska--ogon-okhvatil-1300-kvadratov-1130802767.html

Пожар в грузовом терминале Новороссийска – огонь охватил 1300 "квадратов"

Пожар в грузовом терминале Новороссийска – огонь охватил 1300 "квадратов" - РИА Новости Крым, 18.08.2023

Пожар в грузовом терминале Новороссийска – огонь охватил 1300 "квадратов"

Крупный пожар произошел в грузовом терминале в Новороссийске, горят деревянные поддоны на площади в 1,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T10:40

2023-08-18T10:40

2023-08-18T10:40

новороссийск

происшествия

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел в грузовом терминале в Новороссийске, горят деревянные поддоны на площади в 1,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС России.Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в пятницу утром. На место незамедлительно направили подразделения Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона.К ликвидации пожара привлечено от РСЧС 42 человека личного состава и 14 единиц техники, от МЧС России - 27 человек и девять единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Часовня сгорела в Бахчисарайском районе КрымаПечальная статистика: в Крыму на пожарах погибли 38 человекКрупный пожар в Подмосковье: горит склад с удобрениями

новороссийск

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), краснодарский край