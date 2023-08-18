Рейтинг@Mail.ru
Пожар в грузовом терминале Новороссийска – огонь охватил 1300 "квадратов" - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230818/pozhar-v-gruzovom-terminale-novorossiyska--ogon-okhvatil-1300-kvadratov-1130802767.html
Пожар в грузовом терминале Новороссийска – огонь охватил 1300 "квадратов"
Пожар в грузовом терминале Новороссийска – огонь охватил 1300 "квадратов" - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Пожар в грузовом терминале Новороссийска – огонь охватил 1300 "квадратов"
Крупный пожар произошел в грузовом терминале в Новороссийске, горят деревянные поддоны на площади в 1,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T10:40
2023-08-18T10:40
новороссийск
происшествия
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/12/1130802360_0:6:1233:700_1920x0_80_0_0_aa48ab1e42a230c69fb9f24c3573a4f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел в грузовом терминале в Новороссийске, горят деревянные поддоны на площади в 1,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС России.Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в пятницу утром. На место незамедлительно направили подразделения Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона.К ликвидации пожара привлечено от РСЧС 42 человека личного состава и 14 единиц техники, от МЧС России - 27 человек и девять единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Часовня сгорела в Бахчисарайском районе КрымаПечальная статистика: в Крыму на пожарах погибли 38 человекКрупный пожар в Подмосковье: горит склад с удобрениями
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/12/1130802360_146:0:1089:707_1920x0_80_0_0_7df8ced832a3562182e907a947867fbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новороссийск, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), краснодарский край
Пожар в грузовом терминале Новороссийска – огонь охватил 1300 "квадратов"

МЧС: в грузовом терминале Новороссийска горят деревянные поддоны на площади 1,3 тыс. кв м

10:40 18.08.2023
 
© Муниципальный центр управления. НовороссийскПожар в грузовом терминале Новороссийска
Пожар в грузовом терминале Новороссийска
© Муниципальный центр управления. Новороссийск
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел в грузовом терминале в Новороссийске, горят деревянные поддоны на площади в 1,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС России.
Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в пятницу утром. На место незамедлительно направили подразделения Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона.

"По прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание деревянных поддонов в грузовом терминале на площади 1300 кв. м", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечено от РСЧС 42 человека личного состава и 14 единиц техники, от МЧС России - 27 человек и девять единиц техники.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Часовня сгорела в Бахчисарайском районе Крыма
Печальная статистика: в Крыму на пожарах погибли 38 человек
Крупный пожар в Подмосковье: горит склад с удобрениями
 
НовороссийскПроисшествияНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Краснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:18Работает "Днепр": враг потерял на Херсонщине еще 46 боевиков за сутки
11:01Беспилотники, минометы и арта: Белгородчина снова под огнем ВСУ
10:40Пожар в грузовом терминале Новороссийска – огонь охватил 1300 "квадратов"
10:28Тройное ДТП под Симферополем – есть пострадавший
10:27Левый берег под огнем: ВСУ 97 раз били по мирным объектам Херсонщины
10:07На Керченской переправе ветер: как работают паромы
09:46Турция стоит на пороге сильных землетрясений - сейсмолог
09:36Ущерб на 2,7 млн: Симферополе будут судить студентов-аферистов
09:18Обстановка на Крымском мосту: очередь выросла в 7 раз
08:55Под Симферополем нашли еще одного загадочного идола
08:42Группа детей отравилась парами хлора в санатории в Сочи
08:32Бархатный сезон: какие курорты выбирают российские туристы
08:10Захарова: пытки мигрантов в Латвии – сущность нацистского режима
07:48СБУ задержала группу наркоборца-полицейского с 20 тоннами наркотиков
07:36В Ялте пьяных и бездомных будут забирать с улиц, мыть и кормить
07:28Звуки взрывов под Симферополем – власти объяснили причину
07:08Ситуация на Крымском мосту на утро пятницы
06:35В Крыму поспели яблоки - аграрии начали сбор урожая
06:19Беспилотник сбит над Москвой возле Экспоцентра
00:01Знойное лето продолжается: погода в Крыму в пятницу
Лента новостейМолния