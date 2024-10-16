https://crimea.ria.ru/20241016/krym-v-top-10-napravleniy-dlya-turistov-v-oktyabre---kurorty-i-tseny-1141119168.html

Крым в топ-10 направлений для туристов в октябре - курорты и цены

Крым в топ-10 направлений для туристов в октябре - курорты и цены - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Крым в топ-10 направлений для туристов в октябре - курорты и цены

Три крымских города вошли в десятку самых популярных для отдыха у россиян в октябре. Об этом сообщает российский сервис бронирования Твил.ру. РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T18:08

2024-10-16T18:08

2024-10-16T18:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Три крымских города вошли в десятку самых популярных для отдыха у россиян в октябре. Об этом сообщает российский сервис бронирования Твил.ру. Эксперты сервиса определили самые популярные направления для длительного отдыха в октябре 2024 года, опираясь на данные бронирований.В десятку самых популярных октябрьских курортов также вошли Анапа, Феодосия, Ессентуки, Пицунда, Алушта, Туапсе и Евпатория.При этом средняя стоимость суточного проживания на крымских курортах дешевле всего обойдется в Феодосии - от 1502 рублей. Средняя цена отдыха в Ялте - 2962 рубля в сутки. Среди курортов краснодарского края самый бюджетный - Голубицкая со стоимостью номера 2250 рублей, самый дорогой - Архипо-Осиповка ― 3002 рублей. Еще дороже сутки проживания обойдутся в абхазской Пицунде - от 3725 рублей.Больше всего туристов в этом году приехали в Крым из Центрального федерального округа – 45% от всего потока гостей, сообщал ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий. При этом треть гостей Крыма этим летом приехала на полуостров на санаторно-курортное лечение, чуть меньше – 28% – выбрали пляжный отдых на полуострове.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Осень в Крыму: какой отдых предлагают на полуостровеСколько стоит лечение в крымских санаториях: обзор цен и услугВ Крыму проводят промышленные экскурсии на фермах и фабриках

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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