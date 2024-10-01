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Назван главный "регион-донор" туристов для Крыма - РИА Новости Крым, 01.10.2024
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Назван главный "регион-донор" туристов для Крыма
Назван главный "регион-донор" туристов для Крыма - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Назван главный "регион-донор" туристов для Крыма
Больше всего туристов в этом году приехали в Крым из Центрального федерального округа – 45% от всего потока гостей. Об этом сообщил министр курортов и туризма... РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T22:59
2024-10-01T22:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Больше всего туристов в этом году приехали в Крым из Центрального федерального округа – 45% от всего потока гостей. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий на заседании президиума Государственного совета.Ганзий отметил, что треть гостей Крыма эти летом приехали на полуостров на санаторно-курортное лечение, чуть меньше – 28% – выбрали пляжный отдых на полуострове. Культурно-познавательный и активный виды туризма выбрали 18% и 15% туристов соответственно. При этом две трети туристов приехали в Крым уже не в первый раз.Председатель крымского парламента Владимир Константинов в свою очередь отметил, что за лето в Крыму отдохнули более 3,2 млн туристов, а за сентябрь — 641 тысяча человек, что значительно превышает прошлогодние показатели.У нас также увеличилась глубина бронирования средств размещения, уже сейчас люди планируют свои новогодние праздники. На сегодняшний день средняя загрузка средств размещения составляет 52%", - написал он в своем Telegram-канале.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что за январь-сентябрь этого года Крым посетили 5,2 миллиона туристов, что на 20% больше показателей прошлого года. Две трети гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, четверть – по железной дороге, около 11% - по сухопутному коридору через новые регионы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связьСколько стоит лечение в крымских санаториях: обзор цен и услугГости крымских санаториев молодеют – министр курортов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм в крыму, крым, крым в истории: секреты, факты, фото, сергей ганзий, отдых, отдых в крыму, общество, минкурортов крыма, новости крыма
Назван главный "регион-донор" туристов для Крыма

Почти половина туристов приезжают в Крым из Центрального федерального округа

22:59 01.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоНабережная города Алушты. Крым
Набережная города Алушты. Крым - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Больше всего туристов в этом году приехали в Крым из Центрального федерального округа – 45% от всего потока гостей. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий на заседании президиума Государственного совета.

"Основным "регионом – донором" является Центральный федеральный округ. Из него в Крым прибыли 45 процентов гостей", - цитирует главу ведомства пресс-служба профильного министерства.

Ганзий отметил, что треть гостей Крыма эти летом приехали на полуостров на санаторно-курортное лечение, чуть меньше – 28% – выбрали пляжный отдых на полуострове. Культурно-познавательный и активный виды туризма выбрали 18% и 15% туристов соответственно. При этом две трети туристов приехали в Крым уже не в первый раз.
Председатель крымского парламента Владимир Константинов в свою очередь отметил, что за лето в Крыму отдохнули более 3,2 млн туристов, а за сентябрь — 641 тысяча человек, что значительно превышает прошлогодние показатели.
У нас также увеличилась глубина бронирования средств размещения, уже сейчас люди планируют свои новогодние праздники. На сегодняшний день средняя загрузка средств размещения составляет 52%", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что за январь-сентябрь этого года Крым посетили 5,2 миллиона туристов, что на 20% больше показателей прошлого года. Две трети гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, четверть – по железной дороге, около 11% - по сухопутному коридору через новые регионы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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22:59Назван главный "регион-донор" туристов для Крыма
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