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Назван главный "регион-донор" туристов для Крыма

Назван главный "регион-донор" туристов для Крыма - РИА Новости Крым, 01.10.2024

Назван главный "регион-донор" туристов для Крыма

Больше всего туристов в этом году приехали в Крым из Центрального федерального округа – 45% от всего потока гостей. Об этом сообщил министр курортов и туризма... РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T22:59

2024-10-01T22:59

2024-10-01T22:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Больше всего туристов в этом году приехали в Крым из Центрального федерального округа – 45% от всего потока гостей. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий на заседании президиума Государственного совета.Ганзий отметил, что треть гостей Крыма эти летом приехали на полуостров на санаторно-курортное лечение, чуть меньше – 28% – выбрали пляжный отдых на полуострове. Культурно-познавательный и активный виды туризма выбрали 18% и 15% туристов соответственно. При этом две трети туристов приехали в Крым уже не в первый раз.Председатель крымского парламента Владимир Константинов в свою очередь отметил, что за лето в Крыму отдохнули более 3,2 млн туристов, а за сентябрь — 641 тысяча человек, что значительно превышает прошлогодние показатели.У нас также увеличилась глубина бронирования средств размещения, уже сейчас люди планируют свои новогодние праздники. На сегодняшний день средняя загрузка средств размещения составляет 52%", - написал он в своем Telegram-канале.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что за январь-сентябрь этого года Крым посетили 5,2 миллиона туристов, что на 20% больше показателей прошлого года. Две трети гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, четверть – по железной дороге, около 11% - по сухопутному коридору через новые регионы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связьСколько стоит лечение в крымских санаториях: обзор цен и услугГости крымских санаториев молодеют – министр курортов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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