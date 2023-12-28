https://crimea.ria.ru/20231228/bolshaya-krymskaya-tropa-zaversheno-blagoustroystvo-chetyrekh-marshrutov-1133869679.html
Большая Крымская тропа: завершено благоустройство четырех маршрутов
Большая Крымская тропа: завершено благоустройство четырех маршрутов - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Большая Крымская тропа: завершено благоустройство четырех маршрутов
Благоустройство первых 100 км комплекса активного туризма "Большая Крымская тропа" завершено. Об этом сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма РК. РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T17:12
2023-12-28T17:12
2023-12-28T17:12
крым
туризм в крыму
новости крыма
большая крымская тропа
минкурортов крыма
судак
феодосия
кировский район крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133856720_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_03f6b8bcadcac1498e9210c104102616.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Благоустройство первых 100 км комплекса активного туризма "Большая Крымская тропа" завершено. Об этом сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма РК.На маршрутах установлены информационные щиты, навигационные знаки, оборудованы места для туристических стоянок и для кратковременного отдыха.По информации Минкурортов РК, благоустройство Большой Крымской тропы продолжится в следующем году.О планах начать благоустройство Большой Крымской тропы Минкурортов РК заявляло в мае 2023 года.Большая Крымская тропа – линейный маршрут, который проходит вдоль побережья Чёрного моря. Он соединит западный и восточный Крым, а также часть горного полуострова. Тропа проходит через семь муниципальных районов и шесть городских округов, более 20 особо охраняемых природных территорий.Читайте также на РИА Новости Крым:Эко-тропы в Крыму: какие маршруты благоустроят в этом годуГде в Крыму открыли новые экологические маршрутыВ Ялте восстановят самую старую тропу здоровья в мире
крым
судак
феодосия
кировский район крыма
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133856720_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_d289d71f52171b8ef33a8b4e821a0427.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, туризм в крыму, новости крыма, большая крымская тропа, минкурортов крыма, судак, феодосия, кировский район крыма
Большая Крымская тропа: завершено благоустройство четырех маршрутов
Завершено благоустройство четырех пешеходных маршрутов Большой Крымской тропы
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Благоустройство первых 100 км комплекса активного туризма "Большая Крымская тропа" завершено. Об этом сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма РК.
"Окончены работы по четырем экскурсионно-экологическим пешеходным маршрутам, проходящим по территориям городских округов Судак, Феодосия и по Кировскому району. Это тропы "Загадочный Меганом, "Тропа Волошина", "Тропа Грина" и "Святыни Армянской церкви", – говорится в сообщении.
На маршрутах установлены информационные щиты, навигационные знаки, оборудованы места для туристических стоянок и для кратковременного отдыха.
По информации Минкурортов РК, благоустройство Большой Крымской тропы продолжится в следующем году.
"Масштабный проект объединит более 3 тысяч туристических объектов, находящихся на пути прохождения и в непосредственной близости от него. Всего запланировано благоустройство 52 троп проекта "Большая Крымская тропа" общей протяженностью более 1000 км", – уточняют в министерстве.
О планах начать благоустройство Большой Крымской тропы Минкурортов РК заявляло
в мае 2023 года.
Большая Крымская тропа – линейный маршрут, который проходит вдоль побережья Чёрного моря. Он соединит западный и восточный Крым, а также часть горного полуострова. Тропа проходит через семь муниципальных районов и шесть городских округов, более 20 особо охраняемых природных территорий.
Читайте также на РИА Новости Крым: