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Большая Крымская тропа: завершено благоустройство четырех маршрутов

Большая Крымская тропа: завершено благоустройство четырех маршрутов - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Большая Крымская тропа: завершено благоустройство четырех маршрутов

Благоустройство первых 100 км комплекса активного туризма "Большая Крымская тропа" завершено. Об этом сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма РК. РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T17:12

2023-12-28T17:12

2023-12-28T17:12

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кировский район крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Благоустройство первых 100 км комплекса активного туризма "Большая Крымская тропа" завершено. Об этом сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма РК.На маршрутах установлены информационные щиты, навигационные знаки, оборудованы места для туристических стоянок и для кратковременного отдыха.По информации Минкурортов РК, благоустройство Большой Крымской тропы продолжится в следующем году.О планах начать благоустройство Большой Крымской тропы Минкурортов РК заявляло в мае 2023 года.Большая Крымская тропа – линейный маршрут, который проходит вдоль побережья Чёрного моря. Он соединит западный и восточный Крым, а также часть горного полуострова. Тропа проходит через семь муниципальных районов и шесть городских округов, более 20 особо охраняемых природных территорий.Читайте также на РИА Новости Крым:Эко-тропы в Крыму: какие маршруты благоустроят в этом годуГде в Крыму открыли новые экологические маршрутыВ Ялте восстановят самую старую тропу здоровья в мире

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кировский район крыма

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм в крыму, новости крыма, большая крымская тропа, минкурортов крыма, судак, феодосия, кировский район крыма