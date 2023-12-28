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Большая Крымская тропа: завершено благоустройство четырех маршрутов - РИА Новости Крым, 28.12.2023
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Большая Крымская тропа: завершено благоустройство четырех маршрутов
Большая Крымская тропа: завершено благоустройство четырех маршрутов - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Большая Крымская тропа: завершено благоустройство четырех маршрутов
Благоустройство первых 100 км комплекса активного туризма "Большая Крымская тропа" завершено. Об этом сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма РК. РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T17:12
2023-12-28T17:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Благоустройство первых 100 км комплекса активного туризма "Большая Крымская тропа" завершено. Об этом сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма РК.На маршрутах установлены информационные щиты, навигационные знаки, оборудованы места для туристических стоянок и для кратковременного отдыха.По информации Минкурортов РК, благоустройство Большой Крымской тропы продолжится в следующем году.О планах начать благоустройство Большой Крымской тропы Минкурортов РК заявляло в мае 2023 года.Большая Крымская тропа – линейный маршрут, который проходит вдоль побережья Чёрного моря. Он соединит западный и восточный Крым, а также часть горного полуострова. Тропа проходит через семь муниципальных районов и шесть городских округов, более 20 особо охраняемых природных территорий.Читайте также на РИА Новости Крым:Эко-тропы в Крыму: какие маршруты благоустроят в этом годуГде в Крыму открыли новые экологические маршрутыВ Ялте восстановят самую старую тропу здоровья в мире
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крым, туризм в крыму, новости крыма, большая крымская тропа, минкурортов крыма, судак, феодосия, кировский район крыма
Большая Крымская тропа: завершено благоустройство четырех маршрутов

Завершено благоустройство четырех пешеходных маршрутов Большой Крымской тропы

17:12 28.12.2023
 
© Пресс-служба Минкурортов КрымаЗавершены первые 100 км благоустройства Большой Крымской тропы
Завершены первые 100 км благоустройства Большой Крымской тропы
© Пресс-служба Минкурортов Крыма
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Благоустройство первых 100 км комплекса активного туризма "Большая Крымская тропа" завершено. Об этом сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма РК.

"Окончены работы по четырем экскурсионно-экологическим пешеходным маршрутам, проходящим по территориям городских округов Судак, Феодосия и по Кировскому району. Это тропы "Загадочный Меганом, "Тропа Волошина", "Тропа Грина" и "Святыни Армянской церкви", – говорится в сообщении.

На маршрутах установлены информационные щиты, навигационные знаки, оборудованы места для туристических стоянок и для кратковременного отдыха.
По информации Минкурортов РК, благоустройство Большой Крымской тропы продолжится в следующем году.

"Масштабный проект объединит более 3 тысяч туристических объектов, находящихся на пути прохождения и в непосредственной близости от него. Всего запланировано благоустройство 52 троп проекта "Большая Крымская тропа" общей протяженностью более 1000 км", – уточняют в министерстве.

О планах начать благоустройство Большой Крымской тропы Минкурортов РК заявляло в мае 2023 года.
Большая Крымская тропа – линейный маршрут, который проходит вдоль побережья Чёрного моря. Он соединит западный и восточный Крым, а также часть горного полуострова. Тропа проходит через семь муниципальных районов и шесть городских округов, более 20 особо охраняемых природных территорий.
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