https://crimea.ria.ru/20241201/rossiyskaya-armiya-osvobodila-esche-dva-naselennykh-punkta-v-donbasse-1142281439.html

Российская армия освободила еще два населенных пункта в Донбассе

Российская армия освободила еще два населенных пункта в Донбассе - РИА Новости Крым, 01.12.2024

Российская армия освободила еще два населенных пункта в Донбассе

Российская армия освободила еще два населенных пункта Донецкой Народной Республики - Ильинку и Петровку, сообщает в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.12.2024

2024-12-01T12:09

2024-12-01T12:09

2024-12-01T12:47

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

новости сво

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вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Российская армия освободила еще два населенных пункта Донецкой Народной Республики - Ильинку и Петровку, сообщает в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Также сообщается, что подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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донецкая народная республика (днр)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), новости сво, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)