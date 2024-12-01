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Российская армия освободила еще два населенных пункта в Донбассе - РИА Новости Крым, 01.12.2024
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Российская армия освободила еще два населенных пункта в Донбассе
Российская армия освободила еще два населенных пункта в Донбассе - РИА Новости Крым, 01.12.2024
Российская армия освободила еще два населенных пункта в Донбассе
Российская армия освободила еще два населенных пункта Донецкой Народной Республики - Ильинку и Петровку, сообщает в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.12.2024
2024-12-01T12:09
2024-12-01T12:47
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
новости сво
новости
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Российская армия освободила еще два населенных пункта Донецкой Народной Республики - Ильинку и Петровку, сообщает в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Также сообщается, что подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241201/za-noch-unichtozheny-29-ukrainskikh-bpla-nad-chetyrmya-regionami-rossii-1142279408.html
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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), новости сво, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Российская армия освободила еще два населенных пункта в Донбассе

Минобороны: российская армия освободила Ильинку и Петровку в Донбассе

12:09 01.12.2024 (обновлено: 12:47 01.12.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Российская армия освободила еще два населенных пункта Донецкой Народной Республики - Ильинку и Петровку, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
Также сообщается, что подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики.
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