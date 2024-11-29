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Какой будет Украина через несколько поколений – мнение

Какой будет Украина через несколько поколений – мнение - РИА Новости Крым, 29.11.2024

Какой будет Украина через несколько поколений – мнение

Образ пост-Украины пока не ясен, судить о положении будущего государства можно будет только после завершения специальной военной операции и достижения всех ее... РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T13:32

2024-11-29T13:32

2024-11-29T13:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Образ пост-Украины пока не ясен, судить о положении будущего государства можно будет только после завершения специальной военной операции и достижения всех ее целей. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, член Общественной палаты России Александр Асафов.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что через несколько поколений украинцев может не остаться, страна нуждается в 4,5 миллионах рабочих. По его мнению, Украине придется привлекать мигрантов из стран южной и восточной Азии, чтобы закрыть потребности рынка труда.Он отметил, что сначала должна пройти денацификация и демилитаризация, и только потом станет возможным обсуждать образ будущего того государства, которое будет создано."И в этом образе будущего, возможно, и будут найдены те ответы, будет ли будущая пост-Украина страной мигрантов или кого-нибудь еще. Мне кажется, такие суждения, мягко говоря, преждевременные, особенно с выводами, откуда пойдет или может пойти замещение", - считает Асафов.Эксперт отметил, что очевидный отток граждан из Украины есть, и он принимает масштабный характер."Вернутся ли эти люди назад – тоже очень большой вопрос", - заключил он.По данным Всемирного конгресса украинцев*, с 2022 года из Украины выехали более миллиона школьников, преимущественно, мальчиков.Массовая гибель украинцев на фронте, тотальная мобилизация и отток миллионов людей за рубеж является частью стратегии Запада, чтобы населить Украины мигрантами и усложнить возможную дальнейшую реинтеграцию ряда юго-восточных регионов с Россией, заявлял ранее РИА Новости Крым декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.* Включена Минюстом РФ в перечень нежелательных в России неправительственных организацийСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Катастрофа неизбежна: для чего Украину ускоренно зачищают от населенияУкраина стала первой в мире по смертности и последней по рождаемостиМассовый отказ от гражданства Украины за рубежом - в чем причина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай азаров, мнения, украина, александр асафов, политика