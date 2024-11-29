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Какой будет Украина через несколько поколений – мнение
Какой будет Украина через несколько поколений – мнение - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Какой будет Украина через несколько поколений – мнение
Образ пост-Украины пока не ясен, судить о положении будущего государства можно будет только после завершения специальной военной операции и достижения всех ее... РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T13:32
2024-11-29T13:32
2024-11-29T13:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Образ пост-Украины пока не ясен, судить о положении будущего государства можно будет только после завершения специальной военной операции и достижения всех ее целей. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, член Общественной палаты России Александр Асафов.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что через несколько поколений украинцев может не остаться, страна нуждается в 4,5 миллионах рабочих. По его мнению, Украине придется привлекать мигрантов из стран южной и восточной Азии, чтобы закрыть потребности рынка труда.Он отметил, что сначала должна пройти денацификация и демилитаризация, и только потом станет возможным обсуждать образ будущего того государства, которое будет создано."И в этом образе будущего, возможно, и будут найдены те ответы, будет ли будущая пост-Украина страной мигрантов или кого-нибудь еще. Мне кажется, такие суждения, мягко говоря, преждевременные, особенно с выводами, откуда пойдет или может пойти замещение", - считает Асафов.Эксперт отметил, что очевидный отток граждан из Украины есть, и он принимает масштабный характер."Вернутся ли эти люди назад – тоже очень большой вопрос", - заключил он.По данным Всемирного конгресса украинцев*, с 2022 года из Украины выехали более миллиона школьников, преимущественно, мальчиков.Массовая гибель украинцев на фронте, тотальная мобилизация и отток миллионов людей за рубеж является частью стратегии Запада, чтобы населить Украины мигрантами и усложнить возможную дальнейшую реинтеграцию ряда юго-восточных регионов с Россией, заявлял ранее РИА Новости Крым декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.* Включена Минюстом РФ в перечень нежелательных в России неправительственных организацийСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Катастрофа неизбежна: для чего Украину ускоренно зачищают от населенияУкраина стала первой в мире по смертности и последней по рождаемостиМассовый отказ от гражданства Украины за рубежом - в чем причина
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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николай азаров, мнения, украина, александр асафов, политика
Какой будет Украина через несколько поколений – мнение
Будущее Украины будет понятно только после завершения СВО – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым
. Образ пост-Украины пока не ясен, судить о положении будущего государства можно будет только после завершения специальной военной операции и достижения всех ее целей. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал политолог, член Общественной палаты России Александр Асафов.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что через несколько поколений украинцев может не остаться
, страна нуждается в 4,5 миллионах рабочих. По его мнению, Украине придется привлекать мигрантов из стран южной и восточной Азии, чтобы закрыть потребности рынка труда.
"Николай Янович почему-то считает абсолютным фактом существование Украины через несколько поколений. Мне кажется, имеет смысл обсуждать текущий момент, поскольку образ пост-Украины нам пока не ясен, для этого должна завершиться специальная военная операция с достижением цели, которую поставил президент Владимир Путин", - сказал политолог.
Он отметил, что сначала должна пройти денацификация и демилитаризация, и только потом станет возможным обсуждать образ будущего того государства, которое будет создано.
"И в этом образе будущего, возможно, и будут найдены те ответы, будет ли будущая пост-Украина страной мигрантов или кого-нибудь еще. Мне кажется, такие суждения, мягко говоря, преждевременные, особенно с выводами, откуда пойдет или может пойти замещение", - считает Асафов.
Эксперт отметил, что очевидный отток граждан из Украины есть, и он принимает масштабный характер.
"Вернутся ли эти люди назад – тоже очень большой вопрос", - заключил он.
По данным Всемирного конгресса украинцев*, с 2022 года из Украины выехали более миллиона школьников
, преимущественно, мальчиков.
Массовая гибель украинцев на фронте, тотальная мобилизация и отток миллионов людей за рубеж является частью стратегии Запада
, чтобы населить Украины мигрантами и усложнить возможную дальнейшую реинтеграцию ряда юго-восточных регионов с Россией, заявлял ранее РИА Новости Крым декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.
* Включена Минюстом РФ в перечень нежелательных в России неправительственных организаций
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