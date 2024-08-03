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В Харькове сняли доску борцам с фашизмом из-за даты начала войны

В Харькове сняли доску борцам с фашизмом из-за даты начала войны - РИА Новости Крым, 03.08.2024

В Харькове сняли доску борцам с фашизмом из-за даты начала войны

В Харькове демонтировали памятную доску борцам с фашизмом из-за даты начала Великой Отечественной войны. Об этом пишут украинские СМИ. РИА Новости Крым, 03.08.2024

2024-08-03T21:03

2024-08-03T21:03

2024-08-03T21:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Харькове демонтировали памятную доску борцам с фашизмом из-за даты начала Великой Отечественной войны. Об этом пишут украинские СМИ.Отмечается, что причиной стал указанный на ней год начала Великой Отечественной войны 1941-й, вместо принятого украинскими властями 1939-го – года начала Второй мировой войны."В Харькове демонтировали мемориальную доску в честь борцов с фашизмом", - говорится в сообщениях.При этом издания указывают, что доска была установлена в 2005 году, текст на ней был написан на украинском языке.Ранее стало известно, что памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину в Житомирской области Украины избежал сноса в рамках "декоммунизации", но обрел голову русского поэта с украинскими корнями Тараса Шевченко.Демонтаж памятников, связанных с советской историей и переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда власти приняли закон о так называемой декоммунизации.В последние годы украинские власти начали яростную борьбу не только с советской историей, но и всем, что связано с Россией, в том числе литературой, балетом, живописью.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что на Украине много лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, и международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, в особенности в отношении русских людей на Украине.В январе 2024 года на тот момент еще президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, направленный на "сохранение национальной идентичности украинцев в Российской Федерации", которой, по его словам, угрожает опасность.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине объявили Булгакова символом "российской имперской политики"Для чего Европа и Украина воюют с памятникамиВ Крыму предрекли Украине печальную судьбу героя пушкинской трагедии

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украина, харьков, декоммунизация, памятники, история, великая отечественная война, в мире, новости