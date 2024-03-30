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На Украине объявили Булгакова символом "российской имперской политики" - РИА Новости Крым, 30.03.2024
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На Украине объявили Булгакова символом "российской имперской политики"
На Украине объявили Булгакова символом "российской имперской политики" - РИА Новости Крым, 30.03.2024
На Украине объявили Булгакова символом "российской имперской политики"
Украинский институт национальной памяти счел имя русского писателя Михаила Булгакова символом "российской имперской политики", следует из заключения комиссии... РИА Новости Крым, 30.03.2024
2024-03-30T08:36
2024-03-30T08:36
украина
киев
культура
литература
михаил булгаков
декоммунизация
россия
новости
украинский институт национальной памяти
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Украинский институт национальной памяти счел имя русского писателя Михаила Булгакова символом "российской имперской политики", следует из заключения комиссии института.В публикации на сайте организации утверждается, что Булгаков якобы "предвзято и выразительно негативно относился ко всему украинскому", а его творчество связано с "прославлением российской имперской политики". Элементом этой политики институт счел и "присвоение его имени географическим объектам, названиям юридических лиц, объектам топонимии, а также установление в его честь памятников и памятных знаков на Украине".В том же заключении институт обвинил и других деятелей русской культуры в том, что они якобы "отказывались от гуманизма, как только доходили до обсуждения украинского вопроса". В частности, в тексте упоминаются поэт Иосиф Бродский и писатель Александр Солженицын.В мае прошлого года украинское издание "Страна" сообщало, что мемориальную доску в честь Булгакова обновили на фасаде музея в Киеве, при этом в новой версии он назван "выдающимся киевлянином".Виноват Пушкин: В Киеве бюст русскому поэту заменят… Оленой Телигой?Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.Читайте также на РИА Новости Крым:"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировалиПамятники Толстому и Чкалову уберут с улиц ОдессыКолумб из Коломыи и Христос из Галичины: как украинцы историю сочиняли
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украина, киев, культура, литература, михаил булгаков, декоммунизация, россия, новости, украинский институт национальной памяти

На Украине объявили Булгакова символом "российской имперской политики"

08:36 30.03.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКнига Михаила Булгакова Мастер и Маргарита. Архивное фото
Книга Михаила Булгакова Мастер и Маргарита. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Украинский институт национальной памяти счел имя русского писателя Михаила Булгакова символом "российской имперской политики", следует из заключения комиссии института.
В публикации на сайте организации утверждается, что Булгаков якобы "предвзято и выразительно негативно относился ко всему украинскому", а его творчество связано с "прославлением российской имперской политики". Элементом этой политики институт счел и "присвоение его имени географическим объектам, названиям юридических лиц, объектам топонимии, а также установление в его честь памятников и памятных знаков на Украине".
В том же заключении институт обвинил и других деятелей русской культуры в том, что они якобы "отказывались от гуманизма, как только доходили до обсуждения украинского вопроса". В частности, в тексте упоминаются поэт Иосиф Бродский и писатель Александр Солженицын.
В мае прошлого года украинское издание "Страна" сообщало, что мемориальную доску в честь Булгакова обновили на фасаде музея в Киеве, при этом в новой версии он назван "выдающимся киевлянином".
Виноват Пушкин: В Киеве бюст русскому поэту заменят… Оленой Телигой?
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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