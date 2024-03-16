https://crimea.ria.ru/20240316/18-novykh-avtobusov-vyydut-na-marshruty-sevastopolya-1135749915.html

18 новых автобусов выйдут на маршруты Севастополя

18 новых автобусов выйдут на маршруты Севастополя - РИА Новости Крым, 16.03.2024

18 новых автобусов выйдут на маршруты Севастополя

18 новых автобусов выйдут на маршруты в Севастополе с 20 марта, сообщил губернатор горда Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T22:22

2024-03-16T22:22

2024-03-16T22:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. 18 новых автобусов выйдут на маршруты в Севастополе с 20 марта, сообщил губернатор горда Михаил Развожаев.Автобусы средней и большой вместимости приобретены в прошлом году за счет субсидии в связи с ростом пассажиропотока, уточнил Развожаев. По его словам, транспорт оборудован кондиционерами, системой видеонаблюдения, цифровыми информационными табло, а также оснащен для удобства пассажиров с колясками и пожилых людей. Новые автобусы выйдут на линии 20 марта.На социальные маршруты Херсонской области ранее также вышли новые автобусы. Они поступили в регион по программам правительства России. Читайте также на РИА Новости Крым:Новый автобус из Москвы в Севастополь запустили через Херсонскую областьМиллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в КрымМаршрут автобуса Ялта-Мариуполь продлили до Донецка – новое расписание

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, нацпроект "безопасные качественные дороги", севастополь, транспорт, общественный транспорт, новости, новости крыма