18 новых автобусов выйдут на маршруты Севастополя
Севастополь получил новые автобусы – Развожаев
22:22 16.03.2024 (обновлено: 22:23 16.03.2024)
© Telegram Михаил Развожаев18 новых автобусов выйдут на маршруты Севастополя
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. 18 новых автобусов выйдут на маршруты в Севастополе с 20 марта, сообщил губернатор горда Михаил Развожаев.
"18 новых автобусов марки ЛиАЗ появились в Севастополе благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги", они готовятся выйти на маршруты. Сегодня проверил их готовность к работе. Жители города могли увидеть новый транспорт днем на площади Нахимова", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Автобусы средней и большой вместимости приобретены в прошлом году за счет субсидии в связи с ростом пассажиропотока, уточнил Развожаев. По его словам, транспорт оборудован кондиционерами, системой видеонаблюдения, цифровыми информационными табло, а также оснащен для удобства пассажиров с колясками и пожилых людей. Новые автобусы выйдут на линии 20 марта.
"Вы легко их узнаете на улицах: они оформлены в зелено-синих цветах, в соответствии с новым фирменным стилем городского общественного транспорта. Автобусы будут работать на городских и пригородных маршрутах, также планируется использовать их при перекрытии рейда – по необходимости", – добавил губернатор.
© Telegram Михаил Развожаев18 новых автобусов выйдут на маршруты Севастополя
© Telegram Михаил Развожаев
18 новых автобусов выйдут на маршруты Севастополя
На социальные маршруты Херсонской области ранее также вышли новые автобусы. Они поступили в регион по программам правительства России.
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