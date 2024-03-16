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18 новых автобусов выйдут на маршруты Севастополя - РИА Новости Крым, 16.03.2024
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18 новых автобусов выйдут на маршруты Севастополя
18 новых автобусов выйдут на маршруты Севастополя - РИА Новости Крым, 16.03.2024
18 новых автобусов выйдут на маршруты Севастополя
18 новых автобусов выйдут на маршруты в Севастополе с 20 марта, сообщил губернатор горда Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T22:22
2024-03-16T22:23
нацпроекты в крыму
михаил развожаев
нацпроект "безопасные качественные дороги"
севастополь
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общественный транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. 18 новых автобусов выйдут на маршруты в Севастополе с 20 марта, сообщил губернатор горда Михаил Развожаев.Автобусы средней и большой вместимости приобретены в прошлом году за счет субсидии в связи с ростом пассажиропотока, уточнил Развожаев. По его словам, транспорт оборудован кондиционерами, системой видеонаблюдения, цифровыми информационными табло, а также оснащен для удобства пассажиров с колясками и пожилых людей. Новые автобусы выйдут на линии 20 марта.На социальные маршруты Херсонской области ранее также вышли новые автобусы. Они поступили в регион по программам правительства России. Читайте также на РИА Новости Крым:Новый автобус из Москвы в Севастополь запустили через Херсонскую областьМиллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в КрымМаршрут автобуса Ялта-Мариуполь продлили до Донецка – новое расписание
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михаил развожаев, нацпроект "безопасные качественные дороги", севастополь, транспорт, общественный транспорт, новости, новости крыма
18 новых автобусов выйдут на маршруты Севастополя

Севастополь получил новые автобусы – Развожаев

22:22 16.03.2024 (обновлено: 22:23 16.03.2024)
 
© Telegram Михаил Развожаев18 новых автобусов выйдут на маршруты Севастополя
18 новых автобусов выйдут на маршруты Севастополя
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. 18 новых автобусов выйдут на маршруты в Севастополе с 20 марта, сообщил губернатор горда Михаил Развожаев.

"18 новых автобусов марки ЛиАЗ появились в Севастополе благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги", они готовятся выйти на маршруты. Сегодня проверил их готовность к работе. Жители города могли увидеть новый транспорт днем на площади Нахимова", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Автобусы средней и большой вместимости приобретены в прошлом году за счет субсидии в связи с ростом пассажиропотока, уточнил Развожаев. По его словам, транспорт оборудован кондиционерами, системой видеонаблюдения, цифровыми информационными табло, а также оснащен для удобства пассажиров с колясками и пожилых людей. Новые автобусы выйдут на линии 20 марта.

"Вы легко их узнаете на улицах: они оформлены в зелено-синих цветах, в соответствии с новым фирменным стилем городского общественного транспорта. Автобусы будут работать на городских и пригородных маршрутах, также планируется использовать их при перекрытии рейда – по необходимости", – добавил губернатор.

© Telegram Михаил Развожаев18 новых автобусов выйдут на маршруты Севастополя
18 новых автобусов выйдут на маршруты Севастополя
© Telegram Михаил Развожаев
18 новых автобусов выйдут на маршруты Севастополя
На социальные маршруты Херсонской области ранее также вышли новые автобусы. Они поступили в регион по программам правительства России.
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Нацпроекты в КрымуМихаил РазвожаевНацпроект "Безопасные качественные дороги"СевастопольТранспортОбщественный транспортНовостиНовости Крыма
 
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