https://crimea.ria.ru/20241003/ukrainskikh-shpionov-zaderzhali-v-kaliningrade-pri-popytke-popast-v-rf-1140815777.html
Украинских шпионов задержали в Калининграде при попытке попасть в РФ
Украинских шпионов задержали в Калининграде при попытке попасть в РФ - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Украинских шпионов задержали в Калининграде при попытке попасть в РФ
Сотрудники ФСБ задержали двух агентов украинской военной разведки, которые собирали сведения о защищенности российско-литовского участка госграницы и... РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T10:13
2024-10-03T10:13
2024-10-03T10:13
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
калининград
россия
главное управление разведки украины (гур)
шпионаж
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали двух агентов украинской военной разведки, которые собирали сведения о защищенности российско-литовского участка госграницы и планировали выкрасть ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ."ФСБ РФ пресечена шпионская деятельность сотрудников украинских спецслужб, направленная на нанесение ущерба безопасности России", - говорится в сообщении.Для выполнения этой задачи украинские спецслужбы привлекли агента из числа граждан Украины, который собирал интересующие данные, опрашивая жителей литовского приграничья и используя технические средства для разведки.После сбора необходимых материалов сотрудники ГУР МОУ попытались незаконного проникнуть на территорию России из Литвы, но были задержаны органами безопасности.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.На прошлой неделе в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях были задержаны шесть человек, включая трех подростков, причастных к поджогам на объектах транспорта и связи. Задержанные соглашались совершить поджоги по указанию украинских спецслужб - за плату в размере от 10 до 15 тысяч рублей. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статье "Террористический акт", также следователи оценивают наличие признаков государственной измены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент СБУ хотел поджечь пункт отбора контрактников в РФВ Крыму вынесли приговор украинскому шпионуФСБ показала видео с крымчанами, подозреваемыми в шпионаже в пользу Украины
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), калининград, россия, главное управление разведки украины (гур), шпионаж, украина, новости
Украинских шпионов задержали в Калининграде при попытке попасть в РФ
В Калининграде задержали двух украинских агентов за шпионаж и попытку выкрасть ребенка
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали двух агентов украинской военной разведки, которые собирали сведения о защищенности российско-литовского участка госграницы и планировали выкрасть ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
"ФСБ РФ пресечена шпионская деятельность сотрудников украинских спецслужб, направленная на нанесение ущерба безопасности России", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, Главное управление разведки минобороны Украины (ГУР МОУ) поставило своим агентам задачу собирать сведения о защищенности российско-литовского участка госграницы для возможной последующей нелегальной заброски агентуры и совершения иных преступлений на территории России.
Для выполнения этой задачи украинские спецслужбы привлекли агента из числа граждан Украины, который собирал интересующие данные, опрашивая жителей литовского приграничья и используя технические средства для разведки.
После сбора необходимых материалов сотрудники ГУР МОУ попытались незаконного проникнуть на территорию России из Литвы, но были задержаны органами безопасности.
"При проведении следственных действий установлено, что сопутствующей целью операции являлось похищение и незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина России, отцом которого является сотрудник ГУР МОУ", - отметили в ФСБ.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
На прошлой неделе в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях были задержаны шесть человек,
включая трех подростков, причастных к поджогам на объектах транспорта и связи. Задержанные соглашались совершить поджоги по указанию украинских спецслужб - за плату в размере от 10 до 15 тысяч рублей. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статье "Террористический акт", также следователи оценивают наличие признаков государственной измены.
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