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Жгли объекты ж/д и связи - агенты СБУ задержаны в трех регионах России - РИА Новости Крым, 26.09.2024
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Жгли объекты ж/д и связи - агенты СБУ задержаны в трех регионах России
Жгли объекты ж/д и связи - агенты СБУ задержаны в трех регионах России - РИА Новости Крым, 26.09.2024
Жгли объекты ж/д и связи - агенты СБУ задержаны в трех регионах России
Шесть человек, включая трех подростков, причастных к поджогам на объектах транспорта и связи, задержаны в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях. Об этом РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T11:30
2024-09-26T11:30
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
сбу (служба безопасности украины)
россия
закон и право
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Шесть человек, включая трех подростков, причастных к поджогам на объектах транспорта и связи, задержаны в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.Задержанные соглашались совершить поджоги по указанию украинских спецслужб - за плату в размере от 10 до 15 тысяч рублей. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статье "Террористический акт", также следователи оценивают наличие признаков государственной измены. По совокупности им грозит наказание от 12 до 20 лет и вплоть до пожизненного лишения свободы.В ФСБ подчеркивают, что главной целевой аудиторией украинских вербовщиков являются пожилые люди, молодежь, несовершеннолетние и лица с нарушениями психики, и призывают граждан к бдительности и нетерпимости к таким провокациям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент СБУ хотел поджечь пункт отбора контрактников в РФВ Крыму вынесли приговор украинскому шпионуВ РФ резко выросло число обращений в Лигу безопасного интернета
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Задержание подозреваемых в поджогах на объектах ж/д и связи по указаниям СБУ
Задержанные за поджоги на объектах ж/д и связи рассказали, что получали указания от украинских спецслужб через Telegram (видео ФСБ)
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, сбу (служба безопасности украины), россия, закон и право, новости, видео
Жгли объекты ж/д и связи - агенты СБУ задержаны в трех регионах России
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Шесть человек, включая трех подростков, причастных к поджогам на объектах транспорта и связи, задержаны в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
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Жгли объекты ж/д и связи - агенты СБУ задержаны в трех регионах России

ФСБ: шесть агентов украинских спецслужб задержаны в трех регионах России

11:30 26.09.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Шесть человек, включая трех подростков, причастных к поджогам на объектах транспорта и связи, задержаны в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с СК России и МВД России установлены и задержаны в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях шесть граждан России, причастных к поджогам объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и связи, трое из которых несовершеннолетние, 2007 и 2009 годов рождения", - сказано в сообщении.
Задержанные соглашались совершить поджоги по указанию украинских спецслужб - за плату в размере от 10 до 15 тысяч рублей. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статье "Террористический акт", также следователи оценивают наличие признаков государственной измены. По совокупности им грозит наказание от 12 до 20 лет и вплоть до пожизненного лишения свободы.
В ФСБ подчеркивают, что главной целевой аудиторией украинских вербовщиков являются пожилые люди, молодежь, несовершеннолетние и лица с нарушениями психики, и призывают граждан к бдительности и нетерпимости к таким провокациям.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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