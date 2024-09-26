https://crimea.ria.ru/20240926/zhgli-obekty-zhd-i-svyazi---agenty-sbu-zaderzhany-v-trekh-regionakh-rossii-1140639630.html

Жгли объекты ж/д и связи - агенты СБУ задержаны в трех регионах России

Жгли объекты ж/д и связи - агенты СБУ задержаны в трех регионах России - РИА Новости Крым, 26.09.2024

Жгли объекты ж/д и связи - агенты СБУ задержаны в трех регионах России

Шесть человек, включая трех подростков, причастных к поджогам на объектах транспорта и связи, задержаны в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях. Об этом РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T11:30

2024-09-26T11:30

2024-09-26T11:30

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

теракт

сбу (служба безопасности украины)

россия

закон и право

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Шесть человек, включая трех подростков, причастных к поджогам на объектах транспорта и связи, задержаны в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.Задержанные соглашались совершить поджоги по указанию украинских спецслужб - за плату в размере от 10 до 15 тысяч рублей. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статье "Террористический акт", также следователи оценивают наличие признаков государственной измены. По совокупности им грозит наказание от 12 до 20 лет и вплоть до пожизненного лишения свободы.В ФСБ подчеркивают, что главной целевой аудиторией украинских вербовщиков являются пожилые люди, молодежь, несовершеннолетние и лица с нарушениями психики, и призывают граждан к бдительности и нетерпимости к таким провокациям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент СБУ хотел поджечь пункт отбора контрактников в РФВ Крыму вынесли приговор украинскому шпионуВ РФ резко выросло число обращений в Лигу безопасного интернета

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание подозреваемых в поджогах на объектах ж/д и связи по указаниям СБУ Задержанные за поджоги на объектах ж/д и связи рассказали, что получали указания от украинских спецслужб через Telegram (видео ФСБ) 2024-09-26T11:30 true PT2M20S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, сбу (служба безопасности украины), россия, закон и право, новости, видео