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Уехавших из России ждут дополнительные налоги – Володин - РИА Новости Крым, 25.12.2022
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Уехавших из России ждут дополнительные налоги – Володин
Уехавших из России ждут дополнительные налоги – Володин - РИА Новости Крым, 25.12.2022
Уехавших из России ждут дополнительные налоги – Володин
Покинувшим Россию необходимо отменить все преференции и ввести повышенные налоги, заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 25.12.2022
2022-12-25T09:49
2022-12-25T09:49
россия
общество
вячеслав володин
государственная дума рф
мнения
частичная мобилизация
новости
налоги
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Покинувшим Россию необходимо отменить все преференции и ввести повышенные налоги, заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин."Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся. Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких", — написал Володин в своем Telegram-канале.По его словам, многие уехавшие до сих пор удаленно работают в российских компаниях и пользуются всеми льготами государства, что, по мнению депутата, неправильно.Он также заверил, что депутаты уже работают в этом направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:В новых субъектах РФ аграриев хотят освободить от налоговГосдума приняла закон о пожизненном заключении за диверсииБанкам запретят арестовывать счета участников СВО за долги
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, вячеслав володин, государственная дума рф, мнения, частичная мобилизация, новости, налоги, закон и право
Уехавших из России ждут дополнительные налоги – Володин

Спикер Госдумы Володин предложил ввести дополнительные налоги для покинувших Россию

09:49 25.12.2022
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Покинувшим Россию необходимо отменить все преференции и ввести повышенные налоги, заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.
"Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся. Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких", — написал Володин в своем Telegram-канале.
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По его словам, многие уехавшие до сих пор удаленно работают в российских компаниях и пользуются всеми льготами государства, что, по мнению депутата, неправильно.
"Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо", — уверен спикер парламента.
Он также заверил, что депутаты уже работают в этом направлении.
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