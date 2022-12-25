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Уехавших из России ждут дополнительные налоги – Володин

Уехавших из России ждут дополнительные налоги – Володин - РИА Новости Крым, 25.12.2022

Уехавших из России ждут дополнительные налоги – Володин

Покинувшим Россию необходимо отменить все преференции и ввести повышенные налоги, заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 25.12.2022

2022-12-25T09:49

2022-12-25T09:49

2022-12-25T09:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Покинувшим Россию необходимо отменить все преференции и ввести повышенные налоги, заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин."Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся. Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких", — написал Володин в своем Telegram-канале.По его словам, многие уехавшие до сих пор удаленно работают в российских компаниях и пользуются всеми льготами государства, что, по мнению депутата, неправильно.Он также заверил, что депутаты уже работают в этом направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:В новых субъектах РФ аграриев хотят освободить от налоговГосдума приняла закон о пожизненном заключении за диверсииБанкам запретят арестовывать счета участников СВО за долги

https://crimea.ria.ru/20221027/pokinuvshie-rf-posle-nachala-svo-mogut-byt-priznany-inoagentami--senator-1125111159.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, вячеслав володин, государственная дума рф, мнения, частичная мобилизация, новости, налоги, закон и право