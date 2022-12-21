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Госдума приняла закон о пожизненном заключении за диверсии - РИА Новости Крым, 21.12.2022
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Госдума приняла закон о пожизненном заключении за диверсии
Госдума приняла закон о пожизненном заключении за диверсии - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Госдума приняла закон о пожизненном заключении за диверсии
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за диверсионную... РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T12:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за диверсионную деятельность. Об этом сообщает РИА Новости.Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить новыми статьями, предусматривающими наказание за содействие, вербовку, призывы и склонение к совершению диверсионных актов, а также за их финансирование. В этом случае предусмотрено наказание от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом от 300 до 700 тысяч рублей. Если преступление совершено с использованием служебного положения — от 10 до 20 лет колонии со штрафом. До 20 лет также грозит за организацию и финансирование диверсии. Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы.Кроме того, уголовно наказуемым деянием станет обучение совершению диверсионных актов и создание преступных сообществ для совершения диверсий.При этом отмечается, что лицо, добровольно прекратившее участие в диверсионном сообществе и сообщившее о его существовании, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.Читайте также на РИА Новости Крым:Зона особого внимания: эксперт об интересе украинских диверсантов к КрымуФСБ предотвратила диверсию на газопроводе "Южный поток"Обвиняемого по делу о подрыве опор ЛЭП в Крыму оставили под стражей
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закон и право, государственная дума рф, общество, новости
Госдума приняла закон о пожизненном заключении за диверсии

Госдума приняла закон о пожизненном заключении за диверсии

12:05 21.12.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за диверсионную деятельность. Об этом сообщает РИА Новости.
Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить новыми статьями, предусматривающими наказание за содействие, вербовку, призывы и склонение к совершению диверсионных актов, а также за их финансирование. В этом случае предусмотрено наказание от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом от 300 до 700 тысяч рублей. Если преступление совершено с использованием служебного положения — от 10 до 20 лет колонии со штрафом. До 20 лет также грозит за организацию и финансирование диверсии. Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы.
Кроме того, уголовно наказуемым деянием станет обучение совершению диверсионных актов и создание преступных сообществ для совершения диверсий.
При этом отмечается, что лицо, добровольно прекратившее участие в диверсионном сообществе и сообщившее о его существовании, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.
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