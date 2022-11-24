https://crimea.ria.ru/20221124/fsb-predotvratila-diversiyu-na-gazoprovode-yuzhnyy-potok-1125523805.html

ФСБ предотвратила диверсию на газопроводе "Южный поток"

ФСБ предотвратила диверсию на газопроводе "Южный поток" - РИА Новости Крым, 24.11.2022

ФСБ предотвратила диверсию на газопроводе "Южный поток"

ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб организовать теракт на газопроводе "Южный поток", по которому идут поставки в Турцию и Европу. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T12:04

2022-11-24T12:04

2022-11-24T12:05

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб организовать теракт на газопроводе "Южный поток", по которому идут поставки в Турцию и Европу. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.Задержаны причастные к подготовке теракта граждане РФ."Задержаны граждане России, причастные к подготовке и ресурсному обеспечению теракта", - уточнили в ФСБ.Изъяты четыре магнитные мины, 4 кг пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тысяч рублей и средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины, инструкции по сборке и установке взрывного устройства, а также передаче денежных средств и координаты места совершения подрыва в Волгоградской области.Две бомбы и оружие изъяли у уничтоженных в Воронеже диверсантов – ФСБ >>Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело.

https://crimea.ria.ru/20221118/fsb-zaderzhala-boevika-ukrainskogo-natsbata-na-vezde-v-krym-1125437905.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия