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ФСБ предотвратила диверсию на газопроводе "Южный поток" - РИА Новости Крым, 24.11.2022
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ФСБ предотвратила диверсию на газопроводе "Южный поток"
ФСБ предотвратила диверсию на газопроводе "Южный поток" - РИА Новости Крым, 24.11.2022
ФСБ предотвратила диверсию на газопроводе "Южный поток"
ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб организовать теракт на газопроводе "Южный поток", по которому идут поставки в Турцию и Европу. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T12:04
2022-11-24T12:05
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб организовать теракт на газопроводе "Южный поток", по которому идут поставки в Турцию и Европу. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.Задержаны причастные к подготовке теракта граждане РФ."Задержаны граждане России, причастные к подготовке и ресурсному обеспечению теракта", - уточнили в ФСБ.Изъяты четыре магнитные мины, 4 кг пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тысяч рублей и средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины, инструкции по сборке и установке взрывного устройства, а также передаче денежных средств и координаты места совершения подрыва в Волгоградской области.Две бомбы и оружие изъяли у уничтоженных в Воронеже диверсантов – ФСБ &gt;&gt;Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело.
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4.7
96
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия
ФСБ предотвратила диверсию на газопроводе "Южный поток"

ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины на газопроводе "Южный поток"

12:04 24.11.2022 (обновлено: 12:05 24.11.2022)
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла деятельность членов организованного преступного сообщества
ФСБ РФ пресекла деятельность членов организованного преступного сообщества
© ЦОС ФСБ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб организовать теракт на газопроводе "Южный поток", по которому идут поставки в Турцию и Европу. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на газопроводе "Южный поток", по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу", - сообщили в ведомстве.
Задержаны причастные к подготовке теракта граждане РФ.
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"Задержаны граждане России, причастные к подготовке и ресурсному обеспечению теракта", - уточнили в ФСБ.
Изъяты четыре магнитные мины, 4 кг пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тысяч рублей и средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины, инструкции по сборке и установке взрывного устройства, а также передаче денежных средств и координаты места совершения подрыва в Волгоградской области.
Две бомбы и оружие изъяли у уничтоженных в Воронеже диверсантов – ФСБ >>
Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело.
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Происшествия
 
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