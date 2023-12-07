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На развитие энергетики Севастополя направят более 21 млрд рублей

На развитие энергетики Севастополя направят более 21 млрд рублей - РИА Новости Крым, 07.12.2023

На развитие энергетики Севастополя направят более 21 млрд рублей

Для Севастополя утвердили план развития энергетики стоимостью в 21,5 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T18:22

2023-12-07T18:22

2023-12-07T18:22

севастополь

михаил развожаев

электросети

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министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Для Севастополя утвердили план развития энергетики стоимостью в 21,5 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, что решение было принято совместно с министром энергетики России Николаем Шульгиновым по итогам большого совещания по плану развития электрических сетей Севастополя на 2024-2026 годы.Губернатор отметил, что разрозненность сетей не позволяет проводить единую техническую и эксплуатационную политику, поэтому на совещании обсудили необходимость консолидации сетевого комплекса.На совещании с министром энергетики Николаем Шульгиновым и командой Минэнерго, системным оператором и сетевыми организациями был проработан конкретный план первоочередных мероприятий, который включил реконструкцию существующих сетей и подстанций с учетом реальных потребностей населения, учитывая планируемое увеличение численности жителей, строительство новых сетей и подстанций, замены силовых трансформаторов и строительства подстанции "Нахимовская"."Обсуждалась также реконструкция транзитной высоковольтной линии 110 кВ "Севастополь – ПС-10 – Заря – Ялта (Дарсан)" в существующем створе (без прохождения через ООПТ) с увеличением пропускной мощности". - отметил РазвожаевКомплекс мероприятий рассчитан до 2027 года включительно, реализация оценивается примерно в 21,5 млрд рублей.На 2024–2026 годы на финансирование программы Социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя предусмотрено более 183 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе отключают напряжение из-за множества порывов проводовСевастополь получит 34 миллиона на развитие газовых заправокВласти Севастополя назвали самую большую проблему города в зимний период

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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