https://crimea.ria.ru/20231126/v-sevastopole-otklyuchayut-napryazhenie-iz-za-mnozhestva-poryvov-provodov-1133079306.html
В Севастополе отключают напряжение из-за множества порывов проводов
В Севастополе отключают напряжение из-за множества порывов проводов - РИА Новости Крым, 26.11.2023
В Севастополе отключают напряжение из-за множества порывов проводов
Все оперативные бригады "Севастопольэнерго" занимаются отключением напряжения в поврежденных ураганом электросетях для безопасности. Об этом сообщили на... РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T22:45
2023-11-26T22:45
2023-11-26T22:47
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
штормовое предупреждение
севастополь
михаил развожаев
отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. Все оперативные бригады "Севастопольэнерго" занимаются отключением напряжения в поврежденных ураганом электросетях для безопасности. Об этом сообщили на предприятии. "В связи с сильным ураганным ветром на территории севастопольского региона на воздушных линиях электропередачи происходит большое количество повреждений, в том числе обрывы проводов, вызванные падением деревьев", - уточнили энергетики. В свою очередь губернатор города Михаил Развожаев пояснил, что бригады работают с вышек (автоподъемников) тогда, когда нет порывов ветра: "иначе это просто опасно для жизни специалистов". По его информации, на 22.00 в Севастополе произошли 74 аварии на сетях наружного освещения. Технологические нарушения в сетях электроснабжения - 43. Из них в работе – 33, устранено - 10. Также Развожаев сообщил, что из-за обрывов контактной сети и во избежание заторов с 23.00 в городе не будут ходить троллейбусы. Автобусы продолжат работу по заданному расписанию. Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани. Все экстренные службы приведены в полную готовность. По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе — 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.На территории Республики Крым наибольшее количество аварийных отключений в электрических сетях фиксируются в Евпатории, а также в Черноморском и Сакском районах Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Людей с заснеженной трассы Симферополь – Ялта эвакуируют автобусамиВ подтопленную Евпаторию направлена аэромобильная группировка МЧС РоссииИз-за урагана 27 ноября в Крыму объявлено выходным днем - Аксенов
севастополь
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, севастополь, михаил развожаев, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму
В Севастополе отключают напряжение из-за множества порывов проводов
Севастопольэнерго отключает порванные ветром электросети от напряжения
22:45 26.11.2023 (обновлено: 22:47 26.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. Все оперативные бригады "Севастопольэнерго" занимаются отключением напряжения в поврежденных ураганом электросетях для безопасности. Об этом сообщили на предприятии.
"В связи с сильным ураганным ветром на территории севастопольского региона на воздушных линиях электропередачи происходит большое количество повреждений, в том числе обрывы проводов, вызванные падением деревьев", - уточнили энергетики.
По их данным, восстановление проводов и замена поврежденных электроопор будет проводиться после уменьшения скорости ветра до безопасного значения. В "Севастопольэнерго" ссылаются на правила, по охране труда работы, согласно которым работы на высоте опасны для персонала и запрещены при скорости ветра, превышающей 15 м/с и просят отнестись севастопольцев к происходящему с пониманием.
В свою очередь губернатор города Михаил Развожаев пояснил, что бригады работают с вышек (автоподъемников) тогда, когда нет порывов ветра: "иначе это просто опасно для жизни специалистов".
По его информации, на 22.00 в Севастополе произошли 74 аварии на сетях наружного освещения. Технологические нарушения в сетях электроснабжения - 43. Из них в работе – 33, устранено - 10. Также Развожаев сообщил, что из-за обрывов контактной сети и во избежание заторов с 23.00 в городе не будут ходить троллейбусы. Автобусы продолжат работу по заданному расписанию.
Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани. Все экстренные службы приведены в полную готовность. По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе — 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.
На территории Республики Крым наибольшее количество аварийных
отключений в электрических сетях фиксируются в Евпатории, а также в Черноморском и Сакском районах Крыма.
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