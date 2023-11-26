https://crimea.ria.ru/20231126/78-brigad-krymenergo-rabotayut-nad-ustraneniem-avariy-v-krymu-1133079140.html

78 бригад "Крымэнерго" работают над устранением аварий в Крыму

78 бригад "Крымэнерго" работают над устранением аварий в Крыму - РИА Новости Крым, 26.11.2023

78 бригад "Крымэнерго" работают над устранением аварий в Крыму

Наибольшее количество аварийных отключений в электрических сетях фиксируются в Евпатории, а также в Черноморском и Сакском районах Крыма. Об этом сообщают в... РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T22:38

2023-11-26T22:38

2023-11-26T22:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Наибольшее количество аварийных отключений в электрических сетях фиксируются в Евпатории, а также в Черноморском и Сакском районах Крыма. Об этом сообщают в пресс-службе "Крымэнерго".На предприятии работает оперативный штаб. Особое внимание уделяется электроснабжению социально важных объектов.На предприятии уточнили, что восстановительные работы затруднены из-за сильного ветра. Граждан просят по возможности отключить бытовые электроприборы."Передать SMS-информацию об авариях можно на номер +79789936951. Телефоны контакт-центра ГУП РК "Крымэнерго": 88005060012 (с мобильного), 08005060012 (со стационарного)", - добавили в пресс-службе.В воскресенье на Крым обрушилась непогода. Ветер в некоторых районах достигает 40 метров в секунду, он сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги, без электроэнергии из-за штормовой погоды остались 40 тысяч человек.Ситуация осложняется тем, что к ночи температура воздуха резко снизилась и в некоторых районах полуострова, а также в горах пошел снег. Накал стихии синоптики обещали с 21.00 до полуночи.Читайте также на РИА Новости Крым:Людей с заснеженной трассы Симферополь – Ялта эвакуируют автобусамиВ подтопленную Евпаторию направлена аэромобильная группировка МЧС РоссииИз-за урагана 27 ноября в Крыму объявлено выходным днем - Аксенов

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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