https://crimea.ria.ru/20231126/78-brigad-krymenergo-rabotayut-nad-ustraneniem-avariy-v-krymu-1133079140.html
78 бригад "Крымэнерго" работают над устранением аварий в Крыму
78 бригад "Крымэнерго" работают над устранением аварий в Крыму - РИА Новости Крым, 26.11.2023
78 бригад "Крымэнерго" работают над устранением аварий в Крыму
Наибольшее количество аварийных отключений в электрических сетях фиксируются в Евпатории, а также в Черноморском и Сакском районах Крыма. Об этом сообщают в... РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T22:38
2023-11-26T22:38
2023-11-26T22:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Наибольшее количество аварийных отключений в электрических сетях фиксируются в Евпатории, а также в Черноморском и Сакском районах Крыма. Об этом сообщают в пресс-службе "Крымэнерго".На предприятии работает оперативный штаб. Особое внимание уделяется электроснабжению социально важных объектов.На предприятии уточнили, что восстановительные работы затруднены из-за сильного ветра. Граждан просят по возможности отключить бытовые электроприборы."Передать SMS-информацию об авариях можно на номер +79789936951. Телефоны контакт-центра ГУП РК "Крымэнерго": 88005060012 (с мобильного), 08005060012 (со стационарного)", - добавили в пресс-службе.В воскресенье на Крым обрушилась непогода. Ветер в некоторых районах достигает 40 метров в секунду, он сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги, без электроэнергии из-за штормовой погоды остались 40 тысяч человек.Ситуация осложняется тем, что к ночи температура воздуха резко снизилась и в некоторых районах полуострова, а также в горах пошел снег. Накал стихии синоптики обещали с 21.00 до полуночи.Читайте также на РИА Новости Крым:Людей с заснеженной трассы Симферополь – Ялта эвакуируют автобусамиВ подтопленную Евпаторию направлена аэромобильная группировка МЧС РоссииИз-за урагана 27 ноября в Крыму объявлено выходным днем - Аксенов
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, крымская погода, погода в крыму, погода, гуп рк "крымэнерго", евпатория, черноморский район, сакский район, новости крыма
78 бригад "Крымэнерго" работают над устранением аварий в Крыму
В Крыму работают 78 аварийно-восстановительных бригад "Крымэнерго"
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Наибольшее количество аварийных отключений в электрических сетях фиксируются в Евпатории, а также в Черноморском и Сакском районах Крыма. Об этом сообщают в пресс-службе "Крымэнерго".
На предприятии работает оперативный штаб. Особое внимание уделяется электроснабжению социально важных объектов.
"Сотрудники энергопредприятия работают круглосуточно. В ночное время задействовано 78 аварийно-восстановительных и оперативно-выездных бригад, привлечено 78 единиц техники. При необходимости используются резервные источники электроэнергии", - говорится в сообщении.
На предприятии уточнили, что восстановительные работы затруднены из-за сильного ветра. Граждан просят по возможности отключить бытовые электроприборы.
"Передать SMS-информацию об авариях можно на номер +79789936951. Телефоны контакт-центра ГУП РК "Крымэнерго": 88005060012 (с мобильного), 08005060012 (со стационарного)", - добавили в пресс-службе.
В воскресенье на Крым обрушилась непогода
. Ветер в некоторых районах достигает 40 метров в секунду, он сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают
дома и дороги, без электроэнергии из-за штормовой погоды остались 40 тысяч человек
.
Ситуация осложняется тем, что к ночи температура воздуха резко снизилась и в некоторых районах полуострова, а также в горах пошел снег. Накал стихии синоптики обещали с 21.00 до полуночи.
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