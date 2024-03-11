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Социальная газификация: выделено еще миллиард рублей на субсидии
Социальная газификация: выделено еще миллиард рублей на субсидии - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Социальная газификация: выделено еще миллиард рублей на субсидии
На программу социальной газификации в России дополнительно направят один миллиард рублей, сообщает в понедельник пресс-служба правительства. РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T16:02
2024-03-11T16:02
2024-03-11T16:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. На программу социальной газификации в России дополнительно направят один миллиард рублей, сообщает в понедельник пресс-служба правительства.Размер субсидии составит не менее 100 тысяч рублей. Поддержку могут получить участники СВО и члены их семей, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные родители, граждане с невысокими доходами. Отмечается, что теперь сети будут прокладываться и до границ участков домом в садоводческих товариществах, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов.Программы социальной газификации запущена более двух лет назад по инициативе президента РФ Владимира Путина. За прошлый год по этой программе газифицированы 12 тысяч домовладений. Всего за время реализации программы к газу подключены более 500 тысяч частных домов.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие льготы на подключение газа действуют в КрымуГазификация в Севастополе: что тормозит процессКогда все населенные пункты Крыма будут с газом
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россия, газ, газоснабжение, бесплатная газификация в россии, правительство россии, общество, жкх, новости
Социальная газификация: выделено еще миллиард рублей на субсидии
На программу социальной газификации правительство дополнительно направит миллиард рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. На программу социальной газификации в России дополнительно направят один миллиард рублей, сообщает в понедельник пресс-служба правительства.
"В 2024 году на подключение домов льготников к газовым сетям из федерального бюджета будет дополнительно направлен 1 млрд рублей. Средства получат 57 регионов. С их помощью участникам программы будет предоставлена субсидия на покупку оборудования и проведение работ по подключению своих домов к газовым сетям", - сказано в сообщении.
Размер субсидии составит не менее 100 тысяч рублей. Поддержку могут получить участники СВО и члены их семей, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные родители, граждане с невысокими доходами. Отмечается, что теперь сети будут прокладываться и до границ участков домом в садоводческих товариществах, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов.
Программы социальной газификации запущена более двух лет назад по инициативе президента РФ Владимира Путина. За прошлый год по этой программе газифицированы 12 тысяч домовладений. Всего за время реализации программы к газу подключены более 500 тысяч частных домов.
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