https://crimea.ria.ru/20240311/sotsialnaya-gazifikatsiya-vydeleno-esche-milliard-rubley-na-subsidii-1135558856.html

Социальная газификация: выделено еще миллиард рублей на субсидии

Социальная газификация: выделено еще миллиард рублей на субсидии - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Социальная газификация: выделено еще миллиард рублей на субсидии

На программу социальной газификации в России дополнительно направят один миллиард рублей, сообщает в понедельник пресс-служба правительства. РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T16:02

2024-03-11T16:02

2024-03-11T16:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. На программу социальной газификации в России дополнительно направят один миллиард рублей, сообщает в понедельник пресс-служба правительства.Размер субсидии составит не менее 100 тысяч рублей. Поддержку могут получить участники СВО и члены их семей, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные родители, граждане с невысокими доходами. Отмечается, что теперь сети будут прокладываться и до границ участков домом в садоводческих товариществах, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов.Программы социальной газификации запущена более двух лет назад по инициативе президента РФ Владимира Путина. За прошлый год по этой программе газифицированы 12 тысяч домовладений. Всего за время реализации программы к газу подключены более 500 тысяч частных домов.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие льготы на подключение газа действуют в КрымуГазификация в Севастополе: что тормозит процессКогда все населенные пункты Крыма будут с газом

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, газ, газоснабжение, бесплатная газификация в россии, правительство россии, общество, жкх, новости