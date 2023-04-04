https://crimea.ria.ru/20230404/trampa-otpustili-iz-zala-suda-v-chem-obvinyayut-eks-prezidenta-ssha-1127985103.html

Трампа отпустили из зала суда: в чем обвиняют экс-президента США

Трампа отпустили из зала суда: в чем обвиняют экс-президента США - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Трампа отпустили из зала суда: в чем обвиняют экс-президента США

Суд огласил обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу и отпустил его из зала суда. РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T23:13

2023-04-04T23:13

2023-04-04T23:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Суд огласил обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу и отпустил его из зала суда. Как пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS, политику предъявили обвинения по 34 пунктам, в том числе в попытке повлиять на выборы в Америке в 2016 году при фальсификации деловых документов первой степени. При этом сам Трамп обвинения в свой адрес отрицает. А его адвокат заявил, что они были лишены фактов.После оглашения приговора экс-президент Штатов покинул здание суда. Таким образом правоохранители сняли с него формальный арест, который был наложен на период предъявления обвинений. По итогам данного процесса Трамп не был взят под стражу.По данным агентства AFP, судебный процесс по делу Дональда Трампа может начаться в январе 2024 года. А телеканал CNN уточняет, что следующее заседание в рамках дела запланировано на 4 декабря в очном формате.Дональд Трамп стал первым в США экс-президентом со статусом арестанта. Суд в ходе заседания должен был определить, насколько свободы Трампа будут ограничены в дальнейшем, выпустят ли его под залог или наложат другие обязательства. Читайте также на РИА Новости Крым:Арестован экс-президент США Дональд ТрампКремль ответил на угрозы об "аресте" Путина: ничтожны ваши заявленияВозможна ли третья мировая война из-за кризиса в США – политолог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, политика, в мире, новости