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Арестован экс-президент США Дональд Трамп

Арестован экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Арестован экс-президент США Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп во вторник арестован по решению суда в Нью-Йорке и ждет предъявления обвинений. Об этом со ссылкой на телеканал CNN пишет РИА... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T20:41

2023-04-04T20:41

2023-04-04T20:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Экс-президент США Дональд Трамп во вторник арестован по решению суда в Нью-Йорке и ждет предъявления обвинений. Об этом со ссылкой на телеканал CNN пишет РИА Новости.За предъявление обвинений экс-президенту Штатов на прошлой неделе проголосовало Большое жюри присяжных в Нью-Йорке. По данным американских СМИ, прокуратура Манхэттена может предъявить Трампу обвинения по более чем 30 эпизодам мошенничества в деловой сфере.В августе сообщалось об обысках дома Трампа. По данным американских СМИ, около сотни агентов ФБР в течение нескольких часов искали там документы, которые экс-президент США якобы привез с собой из Белого дома после окончания своего президентства.До этого ни один бывший президент — особенно тот, кто рассматривает еще одну заявку на Овальный кабинет — не сталкивался с такой публичной акцией правоохранительных органов. Сам Трамп назвал рейд политически мотивированным шагом демократов, которые не хотят, чтобы он снова баллотировался в 2024 году.В феврале Washington Post сообщал о том, что из имения экс-президента было изъято несколько ящиков с документами, которые он вывез из Белого дома.В конце марта Трамп высказался и по решению президента России Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Он заявил, что "некомпетентные люди" в американской власти "играют в опасную игру" и посоветовал всем молиться.Читай также на РИА Новости Крым:Кто на самом деле виноват в конфликте на Украине — заявление ТрампаТрамп заговорил о новом президентстве и ядерном оружии"Молитесь". Трамп о решении Путина по ядерному оружию

https://crimea.ria.ru/20220809/cto-agentov-fbr-neskolko-chasov-obyskivali-dom-trampa--chto-nashli-1124108390.html

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сша, дональд трамп, политика, в мире, новости