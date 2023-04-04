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Арестован экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости Крым, 04.04.2023
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Арестован экс-президент США Дональд Трамп
Арестован экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Арестован экс-президент США Дональд Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп во вторник арестован по решению суда в Нью-Йорке и ждет предъявления обвинений. Об этом со ссылкой на телеканал CNN пишет РИА... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T20:41
2023-04-04T20:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Экс-президент США Дональд Трамп во вторник арестован по решению суда в Нью-Йорке и ждет предъявления обвинений. Об этом со ссылкой на телеканал CNN пишет РИА Новости.За предъявление обвинений экс-президенту Штатов на прошлой неделе проголосовало Большое жюри присяжных в Нью-Йорке. По данным американских СМИ, прокуратура Манхэттена может предъявить Трампу обвинения по более чем 30 эпизодам мошенничества в деловой сфере.В августе сообщалось об обысках дома Трампа. По данным американских СМИ, около сотни агентов ФБР в течение нескольких часов искали там документы, которые экс-президент США якобы привез с собой из Белого дома после окончания своего президентства.До этого ни один бывший президент — особенно тот, кто рассматривает еще одну заявку на Овальный кабинет — не сталкивался с такой публичной акцией правоохранительных органов. Сам Трамп назвал рейд политически мотивированным шагом демократов, которые не хотят, чтобы он снова баллотировался в 2024 году.В феврале Washington Post сообщал о том, что из имения экс-президента было изъято несколько ящиков с документами, которые он вывез из Белого дома.В конце марта Трамп высказался и по решению президента России Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Он заявил, что "некомпетентные люди" в американской власти "играют в опасную игру" и посоветовал всем молиться.Читай также на РИА Новости Крым:Кто на самом деле виноват в конфликте на Украине — заявление ТрампаТрамп заговорил о новом президентстве и ядерном оружии"Молитесь". Трамп о решении Путина по ядерному оружию
https://crimea.ria.ru/20220809/cto-agentov-fbr-neskolko-chasov-obyskivali-dom-trampa--chto-nashli-1124108390.html
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сша, дональд трамп, политика, в мире, новости
Арестован экс-президент США Дональд Трамп

Суд в Нью-Йорке арестовал бывшего президента США Дональда Трампа – он ждет обвинений

20:41 04.04.2023 (обновлено: 20:54 04.04.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭкс-президент США Дональд Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Экс-президент США Дональд Трамп во вторник арестован по решению суда в Нью-Йорке и ждет предъявления обвинений. Об этом со ссылкой на телеканал CNN пишет РИА Новости.

"Дональд Трамп под арестом и ждет предъявления обвинений", — сообщил телеканал в ходе прямой трансляции.

За предъявление обвинений экс-президенту Штатов на прошлой неделе проголосовало Большое жюри присяжных в Нью-Йорке. По данным американских СМИ, прокуратура Манхэттена может предъявить Трампу обвинения по более чем 30 эпизодам мошенничества в деловой сфере.
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа 2022, 11:29
Cто агентов ФБР несколько часов обыскивали дом Трампа – что нашли
В августе сообщалось об обысках дома Трампа. По данным американских СМИ, около сотни агентов ФБР в течение нескольких часов искали там документы, которые экс-президент США якобы привез с собой из Белого дома после окончания своего президентства.
До этого ни один бывший президент — особенно тот, кто рассматривает еще одну заявку на Овальный кабинет — не сталкивался с такой публичной акцией правоохранительных органов. Сам Трамп назвал рейд политически мотивированным шагом демократов, которые не хотят, чтобы он снова баллотировался в 2024 году.
В феврале Washington Post сообщал о том, что из имения экс-президента было изъято несколько ящиков с документами, которые он вывез из Белого дома.
В конце марта Трамп высказался и по решению президента России Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Он заявил, что "некомпетентные люди" в американской власти "играют в опасную игру" и посоветовал всем молиться.
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