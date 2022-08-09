https://crimea.ria.ru/20220809/cto-agentov-fbr-neskolko-chasov-obyskivali-dom-trampa--chto-nashli-1124108390.html

Cто агентов ФБР несколько часов обыскивали дом Трампа – что нашли

Cто агентов ФБР несколько часов обыскивали дом Трампа – что нашли - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Cто агентов ФБР несколько часов обыскивали дом Трампа – что нашли

Около сотни агентов ФБР в течение нескольких часов обыскивали дом экс-президента США Дональда Трампа. Как сообщает New York Post, силовики искали секретные... РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T11:29

2022-08-09T11:29

2022-08-09T11:37

сша

дональд трамп

в мире

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111851/37/1118513708_0:141:2055:1296_1920x0_80_0_0_e7b38a7ece50f0f34d9613a71292b737.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Около сотни агентов ФБР в течение нескольких часов обыскивали дом экс-президента США Дональда Трампа. Как сообщает New York Post, силовики искали секретные документы."Это было похоже на сцену из фильма "Крепкий орешек", когда броневики с визгом подъезжали к курорту Палм-Бич в понедельник утром и не менее сотни агентов ФБР ворвались в дом Трампа", - цитирует издание свидетеля, который был в Мар-а-Лаго во время рейда.Поводом для обыска стал поиск документов, которые экс-президент США якобы привез с собой из Белого дома после окончания своего президентства, сообщают СМИ. "Существует несколько законодательных актов, регулирующих секретную информацию, в том числе закон, наказуемый лишением свободы на срок до пяти лет, согласно которому удаление таких записей и хранение их в несанкционированном месте считается преступлением", - указало издание.По данным Politico, обыск длился несколько часов:Издание пишет, что ни один бывший президент — особенно тот, кто рассматривает еще одну заявку на Овальный кабинет — не сталкивался с такой публичной акцией правоохранительных органов. Сам Трамп назвал рейд политически мотивированным шагом демократов, которые не хотят, чтобы он снова баллотировался в 2024 году.В феврале Washington Post сообщал о том, что из имения экс-президента было изъято несколько ящиков с документами, которые он вывез из Белого дома, пишут РИА Новости.Ранее Трамп заявил, что смог бы предотвратить конфликт на Украине в случае победы на выборах. Он также отметил, что президентство Джо Байдена довело страну до упадка: инфляция бьет рекорды, цены на топливо растут.

https://crimea.ria.ru/20220410/tramp-zagovoril-o-novom-prezidentstve-i-yadernom-oruzhii-1122899323.html

https://crimea.ria.ru/20220710/tramp-zayavil-chto-izbezhal-by-konflikta-na-ukraine-esli-b-byl-prezidentom-1123800958.html

https://crimea.ria.ru/20220223/eto-genialno-tramp-o-reshenii-putina-po-priznaniyu-ldnr-1122477031.html

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, дональд трамп, в мире, политика