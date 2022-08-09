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Cто агентов ФБР несколько часов обыскивали дом Трампа – что нашли
Cто агентов ФБР несколько часов обыскивали дом Трампа – что нашли - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Cто агентов ФБР несколько часов обыскивали дом Трампа – что нашли
Около сотни агентов ФБР в течение нескольких часов обыскивали дом экс-президента США Дональда Трампа. Как сообщает New York Post, силовики искали секретные... РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T11:29
2022-08-09T11:29
2022-08-09T11:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Около сотни агентов ФБР в течение нескольких часов обыскивали дом экс-президента США Дональда Трампа. Как сообщает New York Post, силовики искали секретные документы."Это было похоже на сцену из фильма "Крепкий орешек", когда броневики с визгом подъезжали к курорту Палм-Бич в понедельник утром и не менее сотни агентов ФБР ворвались в дом Трампа", - цитирует издание свидетеля, который был в Мар-а-Лаго во время рейда.Поводом для обыска стал поиск документов, которые экс-президент США якобы привез с собой из Белого дома после окончания своего президентства, сообщают СМИ. "Существует несколько законодательных актов, регулирующих секретную информацию, в том числе закон, наказуемый лишением свободы на срок до пяти лет, согласно которому удаление таких записей и хранение их в несанкционированном месте считается преступлением", - указало издание.По данным Politico, обыск длился несколько часов:Издание пишет, что ни один бывший президент — особенно тот, кто рассматривает еще одну заявку на Овальный кабинет — не сталкивался с такой публичной акцией правоохранительных органов. Сам Трамп назвал рейд политически мотивированным шагом демократов, которые не хотят, чтобы он снова баллотировался в 2024 году.В феврале Washington Post сообщал о том, что из имения экс-президента было изъято несколько ящиков с документами, которые он вывез из Белого дома, пишут РИА Новости.Ранее Трамп заявил, что смог бы предотвратить конфликт на Украине в случае победы на выборах. Он также отметил, что президентство Джо Байдена довело страну до упадка: инфляция бьет рекорды, цены на топливо растут.
https://crimea.ria.ru/20220410/tramp-zagovoril-o-novom-prezidentstve-i-yadernom-oruzhii-1122899323.html
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сша, дональд трамп, в мире, политика
Cто агентов ФБР несколько часов обыскивали дом Трампа – что нашли
В доме экс-президента США Дональда Трампа прошел обыск
11:29 09.08.2022 (обновлено: 11:37 09.08.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым.
Около сотни агентов ФБР в течение нескольких часов обыскивали дом экс-президента США Дональда Трампа. Как сообщает
New York Post, силовики искали секретные документы.
"Это было похоже на сцену из фильма "Крепкий орешек", когда броневики с визгом подъезжали к курорту Палм-Бич в понедельник утром и не менее сотни агентов ФБР ворвались в дом Трампа", - цитирует издание свидетеля, который был в Мар-а-Лаго во время рейда.
Поводом для обыска стал поиск документов, которые экс-президент США якобы привез с собой из Белого дома после окончания своего президентства, сообщают СМИ.
"Существует несколько законодательных актов, регулирующих секретную информацию, в том числе закон, наказуемый лишением свободы на срок до пяти лет, согласно которому удаление таких записей и хранение их в несанкционированном месте считается преступлением", - указало издание.
По данным Politico
, обыск длился несколько часов:
"Обыск во Флориде, на который, согласно одному из источников, ушли "часы", завершился изъятием бумажных документов", — говорится в сообщении издания.
Издание пишет, что ни один бывший президент — особенно тот, кто рассматривает еще одну заявку на Овальный кабинет — не сталкивался с такой публичной акцией правоохранительных органов.
Сам Трамп назвал рейд политически мотивированным шагом демократов, которые не хотят, чтобы он снова баллотировался в 2024 году.
В феврале Washington Post сообщал о том, что из имения экс-президента было изъято несколько ящиков с документами, которые он вывез из Белого дома, пишут РИА Новости.
Ранее Трамп заявил, что смог бы предотвратить конфликт на Украине
в случае победы на выборах. Он также отметил, что президентство Джо Байдена довело страну до упадка: инфляция бьет рекорды, цены на топливо растут.