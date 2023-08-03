https://crimea.ria.ru/20230803/delo-trampa-zayavlenie-eks-prezidenta-i-reshenie-suda-1130526595.html

Дело Трампа: заявление экс-президента и решение суда

Дело Трампа: заявление экс-президента и решение суда - РИА Новости Крым, 04.08.2023

Дело Трампа: заявление экс-президента и решение суда

Экс-президент США Дональд Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.08.2023

2023-08-03T23:52

2023-08-03T23:52

2023-08-04T00:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Экс-президент США Дональд Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия. Об этом пишет РИА Новости.На вопрос судьи о его позиции Трамп ответил: "Не виновен".В четверг в Федеральном суде столичного округа Колумбия политику были зачитаны обвинения. Ему инкриминируется попытка незаконными действиями сохранить власть, несмотря на проигрыш на выборах ноября 2020 года. Трампа могут привлечь к ответственности за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры" и "сговор против прав". Максимальное наказание по самому тяжелому из преступлений составляет 20 лет тюрьмы.Обвинительное заключение против Трампа было согласовано большим жюри присяжных накануне. Следующее заседание по делу назначили на 28 августа.Трамп не раз называл уголовное дело против него вмешательством в предстоящие в 2024 году президентские выборы, в которых он намерен участвовать. Ранее политику предъявили обвинения по 34 пунктам, в том числе в попытке повлиять на выборы в Америке в 2016 году при фальсификации деловых документов первой степени.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп отказался признать себя виновным на заседании суда в Майами - СМИБитва мощных стариков: в Крыму оценили шансы Байдена и Трампа на выборахТретья мировая война и путь США в ад – главные заявления Трампа

https://crimea.ria.ru/20230404/trampa-otpustili-iz-zala-suda-v-chem-obvinyayut-eks-prezidenta-ssha-1127985103.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, политика, в мире, новости, выборы президента сша