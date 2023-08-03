https://crimea.ria.ru/20230803/delo-trampa-zayavlenie-eks-prezidenta-i-reshenie-suda-1130526595.html
Дело Трампа: заявление экс-президента и решение суда
Дело Трампа: заявление экс-президента и решение суда - РИА Новости Крым, 04.08.2023
Дело Трампа: заявление экс-президента и решение суда
Экс-президент США Дональд Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-03T23:52
2023-08-03T23:52
2023-08-04T00:06
дональд трамп
сша
политика
в мире
новости
выборы президента сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/03/1130526480_0:31:1024:607_1920x0_80_0_0_e855acfaa8e6bbd180acc8a0e41bc462.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Экс-президент США Дональд Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия. Об этом пишет РИА Новости.На вопрос судьи о его позиции Трамп ответил: "Не виновен".В четверг в Федеральном суде столичного округа Колумбия политику были зачитаны обвинения. Ему инкриминируется попытка незаконными действиями сохранить власть, несмотря на проигрыш на выборах ноября 2020 года. Трампа могут привлечь к ответственности за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры" и "сговор против прав". Максимальное наказание по самому тяжелому из преступлений составляет 20 лет тюрьмы.Обвинительное заключение против Трампа было согласовано большим жюри присяжных накануне. Следующее заседание по делу назначили на 28 августа.Трамп не раз называл уголовное дело против него вмешательством в предстоящие в 2024 году президентские выборы, в которых он намерен участвовать. Ранее политику предъявили обвинения по 34 пунктам, в том числе в попытке повлиять на выборы в Америке в 2016 году при фальсификации деловых документов первой степени.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп отказался признать себя виновным на заседании суда в Майами - СМИБитва мощных стариков: в Крыму оценили шансы Байдена и Трампа на выборахТретья мировая война и путь США в ад – главные заявления Трампа
https://crimea.ria.ru/20230404/trampa-otpustili-iz-zala-suda-v-chem-obvinyayut-eks-prezidenta-ssha-1127985103.html
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/03/1130526480_37:0:1024:740_1920x0_80_0_0_bd73a14a7ab798a63c19edefc31d068e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, политика, в мире, новости, выборы президента сша
Дело Трампа: заявление экс-президента и решение суда
Суд решил не арестовывать Трампа по подозрению во вмешательстве в выборы
23:52 03.08.2023 (обновлено: 00:06 04.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Экс-президент США Дональд Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия. Об этом пишет РИА Новости.
На вопрос судьи о его позиции Трамп ответил: "Не виновен".
Сообщается, что суд решил не арестовывать политика, его отпустят под обязательство о явке и соблюдении законов. Сам Трамп заявил, что согласится сдаться правоохранителям, если суд признает его виновным.
В четверг в Федеральном суде столичного округа Колумбия политику были зачитаны обвинения. Ему инкриминируется попытка незаконными действиями сохранить власть, несмотря на проигрыш на выборах ноября 2020 года.
Трампа могут привлечь к ответственности за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры" и "сговор против прав". Максимальное наказание по самому тяжелому из преступлений составляет 20 лет тюрьмы.
Обвинительное заключение против Трампа было согласовано большим жюри присяжных накануне.
Следующее заседание по делу назначили на 28 августа.
Трамп не раз называл уголовное дело против него вмешательством в предстоящие в 2024 году президентские выборы, в которых он намерен участвовать. Ранее политику предъявили обвинения по 34 пунктам, в том числе в попытке повлиять на выборы в Америке в 2016 году при фальсификации деловых документов первой степени.
Читайте также на РИА Новости Крым: