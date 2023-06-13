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Трамп отказался признать себя виновным на заседании суда в Майами - СМИ - РИА Новости Крым, 14.06.2023
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Трамп отказался признать себя виновным на заседании суда в Майами - СМИ
Трамп отказался признать себя виновным на заседании суда в Майами - СМИ - РИА Новости Крым, 14.06.2023
Трамп отказался признать себя виновным на заседании суда в Майами - СМИ
Бывший президент США Дональд Трамп на заседании суда в Майами отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов и препятствовании правосудию,... РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-13T23:56
2023-06-14T00:04
сша
дональд трамп
суд
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Бывший президент США Дональд Трамп на заседании суда в Майами отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов и препятствовании правосудию, передает телеканал CNN.Трамп, по данным канала, отверг все 37 пунктов обвинений.Бывшему президенту предъявлен 31 пункт обвинения в "умышленном удержании информации, имеющей отношение к национальной обороне" с максимальным наказанием в 10 лет тюрьмы в каждом случае. Обвинения в "заговоре с целью препятствования правосудию", "сокрытии документа или записи", "коррупционном сокрытии документа или записи" и "сокрытии документа в ходе федерального расследования" грозят каждое 20 годами тюрьмы. Статьи "участие в схеме сокрытия" и "представление ложных сведений и показаний" чреваты еще двумя пятилетними сроками.Во время пребывания в суде Трамп технически находится под арестом, отмечают СМИ.В ходе начинающегося процесса прокуратура попытается доказать, что Трамп нарушил закон, когда – уже в бытность частным лицом - хранил информацию о военных возможностях, планах и уязвимостях США, в не приспособленной для этого частной резиденции, раскрывал государственные тайны посторонним и препятствовал расследованию.Коробки с материалами различной степени секретности вплоть до высшей агенты ФБР обнаружили в резиденции Трампа на территории клуба Мар-а-Лаго в штате Флорида. Там, как сказано в следственных материалах, в период с января 2021 года по август 2022-го проходили мероприятия на "десятки тысяч членов и гостей" клуба и отсутствовали условия для "хранения, владения, просмотра, показа или обсуждения секретных документов".Трамп называет уголовное дело вмешательством в предстоящие президентские выборы, в которых он намерен участвовать, и напоминает, что секретные документы также обнаружили в частном офисе и доме действующего президента США Джо Байдена, которому пока обвинения не предъявили.
https://crimea.ria.ru/20230404/trampa-otpustili-iz-zala-suda-v-chem-obvinyayut-eks-prezidenta-ssha-1127985103.html
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сша, дональд трамп, суд, в мире, закон и право, новости
Трамп отказался признать себя виновным на заседании суда в Майами - СМИ

Трамп отверг в суде Майами все 37 обвинений

23:56 13.06.2023 (обновлено: 00:04 14.06.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкБрифинг президента США Д. Трампа
Брифинг президента США Д. Трампа - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Бывший президент США Дональд Трамп на заседании суда в Майами отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов и препятствовании правосудию, передает телеканал CNN.
Трамп, по данным канала, отверг все 37 пунктов обвинений.
Бывшему президенту предъявлен 31 пункт обвинения в "умышленном удержании информации, имеющей отношение к национальной обороне" с максимальным наказанием в 10 лет тюрьмы в каждом случае. Обвинения в "заговоре с целью препятствования правосудию", "сокрытии документа или записи", "коррупционном сокрытии документа или записи" и "сокрытии документа в ходе федерального расследования" грозят каждое 20 годами тюрьмы. Статьи "участие в схеме сокрытия" и "представление ложных сведений и показаний" чреваты еще двумя пятилетними сроками.
Во время пребывания в суде Трамп технически находится под арестом, отмечают СМИ.
В ходе начинающегося процесса прокуратура попытается доказать, что Трамп нарушил закон, когда – уже в бытность частным лицом - хранил информацию о военных возможностях, планах и уязвимостях США, в не приспособленной для этого частной резиденции, раскрывал государственные тайны посторонним и препятствовал расследованию.
Коробки с материалами различной степени секретности вплоть до высшей агенты ФБР обнаружили в резиденции Трампа на территории клуба Мар-а-Лаго в штате Флорида. Там, как сказано в следственных материалах, в период с января 2021 года по август 2022-го проходили мероприятия на "десятки тысяч членов и гостей" клуба и отсутствовали условия для "хранения, владения, просмотра, показа или обсуждения секретных документов".
Трамп называет уголовное дело вмешательством в предстоящие президентские выборы, в которых он намерен участвовать, и напоминает, что секретные документы также обнаружили в частном офисе и доме действующего президента США Джо Байдена, которому пока обвинения не предъявили.
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