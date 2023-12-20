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Резолюция России о борьбе с нацизмом принята в Генассамблее ООН

Резолюция России о борьбе с нацизмом принята в Генассамблее ООН - РИА Новости Крым, 20.12.2023

Резолюция России о борьбе с нацизмом принята в Генассамблее ООН

В Генассамблее ООН принята резолюция России о борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T06:44

2023-12-20T06:44

2023-12-20T06:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В Генассамблее ООН принята резолюция России о борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости.Ранее резолюция была одобрена Третим комитетом Генассамблеи. За документ проголосовали 118 стран, против были 49, воздержались 14.В числе голосовавших за документ Россия, Белоруссия, Китай, Индия, Сирия, Аргентина, Армения, Азербайджан, КНДР, Египет, Боливия, Бразилия, Куба, Ирак, Казахстан, Катар, Киргизия, Ливия, Мексика, Израиль и другие.Документ рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.Документ настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.Кто против?В числе стран, проголосовавших против российской резолюции, оказались США и Украина, а также Великобритания, Германия, Италия, Япония. Оправдать свой голос против резолюции о борьбе с героизацией нацизма попытались тем, что Россия якобы использует тему борьбы с героизацией нацизма для "оправдания" СВО.В числе воздержавшихся Турция, Южная Корея, Швейцария, Мьянма.Антироссийская поправкаПо настоянию ряда стран западного лагеря, в том числе Украины, Австралии, Японии, в текст резолюции была включена поправка, утверждающая, что Россия якобы стремилась "оправдать свою территориальную агрессию против Украины предполагаемой целью ликвидации неонацизма". Группа западных стран внесла поправку в надежде на то, что в случае ее принятия Россия откажется от текста своей резолюции и не будет за нее голосовать. Однако этого не произошло. Россия голосовала за резолюцию, а те, кто поддержал поправку, в итоге все равно голосовали против резолюции, содержащей данную поправку.В то же время Россия, Белоруссия, Китай, Сирия, КНДР и Египет дистанцировались от западной поправки."Динамика положительная"Против резолюции о борьбе с героизацией нацизма проголосовали лишь Евросоюз, США и их сателлиты, подавляющее большинство стран Генассамблеи ООН понимают, что с нацизмом и неонацизмом надо бороться, заявила журналистам зампостпреда России при всемирной организации Мария Заболоцкая.При этом, по ее словам, динамика по числу стран, ежегодно голосующих за данную резолюцию, положительная. "Мы идем вперед, действительно. Будем набирать, динамика положительная", – заключила она.

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