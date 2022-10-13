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"Санкции против РФ – преступление против человечности" – власти Ирана
"Санкции против РФ – преступление против человечности" – власти Ирана - РИА Новости Крым, 13.10.2022
"Санкции против РФ – преступление против человечности" – власти Ирана
Введенные Западом против России санкции являются преступлением против человечности. Об этом, выступая на Российской энергетической неделе в Москве, заявил... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T11:39
2022-10-13T11:39
2022-10-13T11:39
политика
иран
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Введенные Западом против России санкции являются преступлением против человечности. Об этом, выступая на Российской энергетической неделе в Москве, заявил замминистра нефти Ирана Ахмад Асадзаде, передает РИА Новости.При этом они создают возможность для большей сплоченности, добавил он. В частности, с целью укрепления кооперации в сфере энергетики в Евразии необходимо создать в ЕАЭС совместный фонд инвестиций, сказал он.Также он подчеркнул, что для своповых поставок (по схеме замещения – ред.) энергоресурсов между Россией и Ираном, необходимо подготовить соответствующую инфраструктуру, в том числе порты обеих стран.Ранее, 12 октября, министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович назвала ЧП на российском экспортном нефтепроводе "Дружба" и газопроводах "Северного потока" взаимосвязанными событиями в рамках происходящей сегодня мировой энергетической войны.
иран
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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политика, иран
"Санкции против РФ – преступление против человечности" – власти Ирана
Власти Ирана назвали санкции против России преступлением против человечности
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Введенные Западом против России санкции являются преступлением против человечности. Об этом, выступая на Российской энергетической неделе в Москве, заявил замминистра нефти Ирана Ахмад Асадзаде, передает РИА Новости.
"Санкции против России являются преступлением против человечности", – сказал Асадзаде.
При этом они создают возможность для большей сплоченности, добавил он. В частности, с целью укрепления кооперации в сфере энергетики в Евразии необходимо создать в ЕАЭС совместный фонд инвестиций, сказал он.
"Также мы можем создать совместный энергетический консорциум с участием как государственных, так и частных компаний", – отметил Асадзаде.
Также он подчеркнул, что для своповых поставок (по схеме замещения – ред.) энергоресурсов между Россией и Ираном, необходимо подготовить соответствующую инфраструктуру, в том числе порты обеих стран.
Ранее, 12 октября, министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович назвала ЧП на российском экспортном нефтепроводе "Дружба"
и газопроводах "Северного потока" взаимосвязанными событиями в рамках происходящей сегодня мировой энергетической войны.