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"Санкции против РФ – преступление против человечности" – власти Ирана - РИА Новости Крым, 13.10.2022
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"Санкции против РФ – преступление против человечности" – власти Ирана
"Санкции против РФ – преступление против человечности" – власти Ирана - РИА Новости Крым, 13.10.2022
"Санкции против РФ – преступление против человечности" – власти Ирана
Введенные Западом против России санкции являются преступлением против человечности. Об этом, выступая на Российской энергетической неделе в Москве, заявил... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T11:39
2022-10-13T11:39
политика
иран
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Введенные Западом против России санкции являются преступлением против человечности. Об этом, выступая на Российской энергетической неделе в Москве, заявил замминистра нефти Ирана Ахмад Асадзаде, передает РИА Новости.При этом они создают возможность для большей сплоченности, добавил он. В частности, с целью укрепления кооперации в сфере энергетики в Евразии необходимо создать в ЕАЭС совместный фонд инвестиций, сказал он.Также он подчеркнул, что для своповых поставок (по схеме замещения – ред.) энергоресурсов между Россией и Ираном, необходимо подготовить соответствующую инфраструктуру, в том числе порты обеих стран.Ранее, 12 октября, министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович назвала ЧП на российском экспортном нефтепроводе "Дружба" и газопроводах "Северного потока" взаимосвязанными событиями в рамках происходящей сегодня мировой энергетической войны.
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политика, иран
"Санкции против РФ – преступление против человечности" – власти Ирана

Власти Ирана назвали санкции против России преступлением против человечности

11:39 13.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Российская энергетическая неделя"
Международный форум Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Введенные Западом против России санкции являются преступлением против человечности. Об этом, выступая на Российской энергетической неделе в Москве, заявил замминистра нефти Ирана Ахмад Асадзаде, передает РИА Новости.
"Санкции против России являются преступлением против человечности", – сказал Асадзаде.
При этом они создают возможность для большей сплоченности, добавил он. В частности, с целью укрепления кооперации в сфере энергетики в Евразии необходимо создать в ЕАЭС совместный фонд инвестиций, сказал он.
"Также мы можем создать совместный энергетический консорциум с участием как государственных, так и частных компаний", – отметил Асадзаде.
Также он подчеркнул, что для своповых поставок (по схеме замещения – ред.) энергоресурсов между Россией и Ираном, необходимо подготовить соответствующую инфраструктуру, в том числе порты обеих стран.
Ранее, 12 октября, министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович назвала ЧП на российском экспортном нефтепроводе "Дружба" и газопроводах "Северного потока" взаимосвязанными событиями в рамках происходящей сегодня мировой энергетической войны.
 
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