https://crimea.ria.ru/20221013/sanktsii-protiv-rf--prestuplenie-protiv-chelovechnosti--vlasti-irana-1124853526.html

"Санкции против РФ – преступление против человечности" – власти Ирана

"Санкции против РФ – преступление против человечности" – власти Ирана - РИА Новости Крым, 13.10.2022

"Санкции против РФ – преступление против человечности" – власти Ирана

Введенные Западом против России санкции являются преступлением против человечности. Об этом, выступая на Российской энергетической неделе в Москве, заявил... РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T11:39

2022-10-13T11:39

2022-10-13T11:39

политика

иран

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Введенные Западом против России санкции являются преступлением против человечности. Об этом, выступая на Российской энергетической неделе в Москве, заявил замминистра нефти Ирана Ахмад Асадзаде, передает РИА Новости.При этом они создают возможность для большей сплоченности, добавил он. В частности, с целью укрепления кооперации в сфере энергетики в Евразии необходимо создать в ЕАЭС совместный фонд инвестиций, сказал он.Также он подчеркнул, что для своповых поставок (по схеме замещения – ред.) энергоресурсов между Россией и Ираном, необходимо подготовить соответствующую инфраструктуру, в том числе порты обеих стран.Ранее, 12 октября, министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович назвала ЧП на российском экспортном нефтепроводе "Дружба" и газопроводах "Северного потока" взаимосвязанными событиями в рамках происходящей сегодня мировой энергетической войны.

иран

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, иран