https://crimea.ria.ru/20240103/zhertvami-terakta-u-kladbischa-v-irane-stali-bolshe-100-chelovek-1133973244.html

Жертвами теракта у кладбища в Иране стали больше 100 человек

Жертвами теракта у кладбища в Иране стали больше 100 человек - РИА Новости Крым, 03.01.2024

Жертвами теракта у кладбища в Иране стали больше 100 человек

Число жертв взрывов в Иране выросло до 103, еще 141 получил ранения. Об этом со ссылкой на иранское агентство Young Journalists Club (YJC) пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T17:43

2024-01-03T17:43

2024-01-03T17:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Число жертв взрывов в Иране выросло до 103, еще 141 получил ранения. Об этом со ссылкой на иранское агентство Young Journalists Club (YJC) пишет РИА Новости.Взрывы прогремели днем в среду в иранском городе Керман во время траурных мероприятий, посвященных памяти погибшего генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касема Сулеймани. Изначально сообщалось о 53 жертвах и 70 пострадавших.По данным агентства Press TV, в трагедии погибли трое сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана.При этом депутат иранского парламента, представитель города Джирофт провинции Керман Забихолла Азами-Сардуи заявил, что всего было четыре взрыва. "На дороге, ведущей к (кладбищу - ред.) Гользар-е Шохада прогремело четыре взрыва", - приводит слова парламентария агентство Jamaran.В среду, 3 января, в стране проходит траурная церемония в память о погибшем генерале Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касеме Сулеймани. Он был убит в ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции. В Вашингтоне его считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.

иран

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, происшествия, в мире, теракт, общество, новости