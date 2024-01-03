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Жертвами теракта у кладбища в Иране стали больше 100 человек - РИА Новости Крым, 03.01.2024
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Жертвами теракта у кладбища в Иране стали больше 100 человек
Жертвами теракта у кладбища в Иране стали больше 100 человек - РИА Новости Крым, 03.01.2024
Жертвами теракта у кладбища в Иране стали больше 100 человек
Число жертв взрывов в Иране выросло до 103, еще 141 получил ранения. Об этом со ссылкой на иранское агентство Young Journalists Club (YJC) пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T17:43
2024-01-03T17:33
иран
происшествия
в мире
теракт
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Число жертв взрывов в Иране выросло до 103, еще 141 получил ранения. Об этом со ссылкой на иранское агентство Young Journalists Club (YJC) пишет РИА Новости.Взрывы прогремели днем в среду в иранском городе Керман во время траурных мероприятий, посвященных памяти погибшего генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касема Сулеймани. Изначально сообщалось о 53 жертвах и 70 пострадавших.По данным агентства Press TV, в трагедии погибли трое сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана.При этом депутат иранского парламента, представитель города Джирофт провинции Керман Забихолла Азами-Сардуи заявил, что всего было четыре взрыва. "На дороге, ведущей к (кладбищу - ред.) Гользар-е Шохада прогремело четыре взрыва", - приводит слова парламентария агентство Jamaran.В среду, 3 января, в стране проходит траурная церемония в память о погибшем генерале Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касеме Сулеймани. Он был убит в ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции. В Вашингтоне его считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
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РИА Новости Крым
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иран, происшествия, в мире, теракт, общество, новости
Жертвами теракта у кладбища в Иране стали больше 100 человек

Число жертв взрывов у кладбища в Иране превысило 100 человек

17:43 03.01.2024
 
© MEHR NEWS / AFPСкорая на месте взрывов в Иране во время траурной церемонии
Скорая на месте взрывов в Иране во время траурной церемонии
© MEHR NEWS / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Число жертв взрывов в Иране выросло до 103, еще 141 получил ранения. Об этом со ссылкой на иранское агентство Young Journalists Club (YJC) пишет РИА Новости.
Взрывы прогремели днем в среду в иранском городе Керман во время траурных мероприятий, посвященных памяти погибшего генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касема Сулеймани. Изначально сообщалось о 53 жертвах и 70 пострадавших.
"Начальник службы экстренной помощи Кермана заявил, что после смерти ряда пострадавших в результате взрывов в ходе террористической атаки, произошедшей на дороге, ведущей к (кладбищу - ред.) Гользар-е Шахада сегодня вечером число погибших увеличилось до 103 человек. Число пострадавших - 141, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
По данным агентства Press TV, в трагедии погибли трое сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана.
"Трое спасателей, отправленных на место взрыва для оказания помощи пострадавшим в результате террористической атаки в Кермане, погибли во время второго взрыва", - говорится в сообщении агентства.
При этом депутат иранского парламента, представитель города Джирофт провинции Керман Забихолла Азами-Сардуи заявил, что всего было четыре взрыва.
"На дороге, ведущей к (кладбищу - ред.) Гользар-е Шохада прогремело четыре взрыва", - приводит слова парламентария агентство Jamaran.
В среду, 3 января, в стране проходит траурная церемония в память о погибшем генерале Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касеме Сулеймани. Он был убит в ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции. В Вашингтоне его считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
 
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